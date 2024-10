Epic Universe : Universal Orlando annonce la date d’ouverture du parc à thème

CNN

—



Universal Orlando Resort a annoncé jeudi matin que son nouveau parc à thème très attendu, Epic Universe, ouvrirait ses portes le 22 mai 2025, juste avant le week-end du Memorial Day.

Le nouveau parc sera le plus grand des trois parcs à thème du complexe, faisant partie d’un développement de 750 acres qui fera plus que doubler la taille de l’empreinte d’Universal à Orlando. La propriété se compose actuellement de deux parcs à thème et d’un parc aquatique.

Ce nouveau parc, Epic Universe, sera composé de cinq « mondes » : Le monde sorcier de Harry Potter : Ministère de la Magie ; Monde Super Nintendo ; Comment dresser votre dragon : Île de Berk ; Univers sombre et parc céleste.

« Il s’agit d’un moment crucial pour notre destination et nous sommes ravis d’accueillir des invités à Epic Universe l’année prochaine », a déclaré Karen Irwin, présidente et directrice de l’exploitation d’Universal Orlando Resort.

« Avec l’ajout de ce nouveau parc à thème spectaculaire, nos clients se lanceront dans une expérience de vacances inoubliable avec une semaine de sensations fortes qui sera tout simplement épique ! »

Dennis Speigel, fondateur et PDG d’International Theme Park Services, est consultant pour les parcs à thème du monde entier. Speigel n’a pas été impliqué dans la construction d’Epic Universe, mais a suivi les dépenses d’Universal de plus de 6 milliards de dollars et le développement de ce projet depuis son début.

Il a déclaré que les thèmes inclus dans ce parc s’adressent à une nouvelle génération de visiteurs qui aiment les contes de fées mais recherchent également des personnages et des amis avec lesquels ils ont grandi.

« Je prévois que ce nouveau parc à thème Epic Universe attirera facilement plus de 6 millions de visiteurs au cours de ses 12 premiers mois d’exploitation », a déclaré Speigel à CNN dans un e-mail. « Les parcs à thème Universal Studios connaissent un essor considérable depuis l’introduction d’Harry Potter en 2010. »

Speigel a déclaré que ce parc augmenterait le marché des parcs à thème d’Orlando, où Universal et Disney sont les plus grands acteurs.

Disney n’a pas ouvert de nouveau parc à thème dans le centre de la Floride depuis 1998. Speigel – ainsi que de nombreux fans de parcs à thème – se demande comment Disney réagira aux démarches de son concurrent et s’il ouvrira également un nouveau parc à thème dans les années à venir.

Billets et tarifs



Les billets pour Epic Universe seront vendus par étapes.

Dans un premier temps, seuls les forfaits vacances et les billets de trois jours (ou plus) pour Universal Orlando Resort, qui incluent une journée à Epic Universe, seront vendus à partir du 22 octobre. Dans un exemple de tarification, les billets de trois jours varieraient entre 374,88 $ et 554,87 $. (après taxes) par personne, selon les dates.

Les détenteurs actuels du pass annuel Universal Orlando bénéficieront ensuite d’un accès prioritaire le 24 octobre pour acheter des billets d’une journée pour Epic Universe avant le grand public.

Des options de billets supplémentaires, y compris des billets d’une journée pour le grand public, seront vendues dans les mois précédant l’ouverture du parc.

Un hôtel Loews de 500 chambres appelé Universal Helios Grand Hotel ouvrira également ses portes le 22 mai (prise de réservations à partir du 22 octobre). Il sera situé dans le nouveau parc à thème, avec la première entrée du parc à thème Universal dédiée aux clients de l’hôtel. Deux autres nouveaux hôtels ouvriront d’ici là, à proximité du parc.

Les invités entreront d’abord dans Epic Universe via Celestial Park, qui comprendra un carrousel, des montagnes russes, des magasins, des restaurants et des portails vers chacun des quatre autres mondes.

Le monde sorcier d’Harry Potter : Ministère de la Magie sera une extension de l’univers d’Harry Potter, créant l’atmosphère à la fois du Paris des années 1920 – où se déroule une grande partie de la franchise Les Animaux Fantastiques – et du Ministère britannique des années 1990, où de célèbres étudiants de Poudlard affrontaient Voldemort. .

Une nouvelle attraction appelée « Bataille au Ministère » permettra aux invités d’entrer dans l’atrium du Ministère via le réseau de cheminées et de rejoindre Harry, Ron et Hermione dans un ascenseur omnidirectionnel, évitant ainsi les attaques des Mangemorts.

Deux autres zones Harry Potter existent déjà dans les autres parcs à thème Universal : Pré-au-Lard dans Universal Islands of Adventure et Diagon Alley dans Universal Studios.

Super Nintendo World sera similaire à ce qui a été ouvert récemment à Universal Studios Hollywood à Los Angeles et Universal Studios Japan. Les invités pourront monter sur des attractions appelées « Bowser’s Challenge » et « Mine-Cart Madness with Donkey Kong ».

Le monde ayant pour thème Comment dresser votre dragon comprendra un village viking, des montagnes russes familiales appelées « Hiccup’s Wing Gliders », un manège aquatique et un spectacle en direct.

Dark Universe est un monde sombre, avec « Monsters Unchained : The Frankenstein Experiment » plaçant les invités au milieu d’une révolte de monstres.