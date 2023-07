Epic Prime Day Deal: ce support de téléphone changera votre façon de voyager

Avant, j’avais un support de téléphone pour chaque occasion. Quelque chose pour mon bureau à la maison, quelque chose de petit pour quand j’étais au bureau et quelque chose pour la cuisine. Il y a environ un an, j’ai trouvé une solution alternative. Un seul support de téléphone qui peut à la fois tenir mon téléphone sous n’importe quel angle mais aussi se fixer à presque n’importe quelle surface. C’est quelque chose que je recommande à tous mes amis qui voyagent, quel que soit le téléphone qu’ils utilisent. Et aujourd’hui, grâce à une fantastique réduction Prime Day, je vous le recommande.

Ce qui fait que ce support de téléphone fonctionne si bien, c’est une combinaison de deux pinces larges et une conception de rotation à 360 degrés. Un côté se fixe à votre téléphone, l’autre à la surface sur laquelle vous en avez besoin. Cela peut être un bureau, une table à plateau dans un avion ou un train, vraiment n’importe quoi de plat avec suffisamment d’adhérence. Le téléphone peut être tenu horizontalement ou verticalement, vous pouvez donc regarder un film ou même le clipser sur votre ordinateur portable et utiliser votre téléphone comme webcam lors de votre prochain appel Zoom.

Il est difficile de discuter avec un support de téléphone aussi bon pour 11 $, et si vous êtes comme moi et que vous préférez que vos accessoires aient un peu de couleur, vous pouvez le prendre en lavande ou en rose au lieu du noir standard.