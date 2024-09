Epic poursuit Google – encore – et maintenant Samsung aussi

Quatre ans après qu’Epic ait poursuivi Google pour gestion d’un monopole illégal sur les magasins d’applications – une affaire qu’il a gagnée en décembre dernier – Epic poursuit à nouveau. Le Fortnite le développeur du jeu a déposé une deuxième poursuite antitrust contre Google, et maintenant également Samsung, les accusant de conspirer illégalement pour saper les magasins d’applications tiers.

Le procès tourne autour Le « bloqueur automatique » de Samsung« , qui est désormais activée par défaut sur les nouveaux téléphones Samsung. Lorsqu’il est activé, il empêche automatiquement les utilisateurs d’installer des applications à moins qu’elles ne proviennent de « sources autorisées », à savoir les magasins d’applications de Google et de Samsung. Epic affirme qu’il n’existe aucun processus permettant à un magasin rival de devenir « autorisé ».

Lorsqu’Epic a déposé ses premières poursuites contre Google et Apple en août 2020, il ne disposait pas encore de sa propre boutique d’applications mobiles. C’est désormais le cas : le 16 août, l’Epic Games Store a été lancé sur Android dans le monde entier et sur les iPhones dans l’Union européenne, où la loi européenne sur les marchés numériques a forcé Apple à autoriser des magasins alternatifs.

Mais un mois avant de pouvoir lancer son propre magasin, affirme Epic, Samsung a soudainement décidé d’activer Auto Blocker plus ou moins par défaut, ce qui rend plus difficile pour les nouveaux acheteurs de téléphones d’installer eux-mêmes des applications concurrentes.

Effectivement, je ne parviens pas à installer Epic Games Store avec Auto Blocker activé. Cela fonctionne bien sans cela. Photo de Sean Hollister / The Verge

Epic affirme qu’il faut désormais « un processus exceptionnellement onéreux en 21 étapes » pour télécharger une boutique d’applications tierce sur un téléphone Samsung, ce qui rend beaucoup plus probable que les utilisateurs abandonneront quelque part en cours de route.

Alors que « 21 étapes » me semble une exagération (Le propre site Web d’Epic prétend qu’il n’en faut que quatre pour désactiver Auto Blocker !) Je peux comprendre le point de vue de l’entreprise lorsque je l’essaie sur mon propre téléphone Samsung. Non seulement Auto Blocker m’empêche d’installer le nouveau Epic Games Store, mais le pop-up « Impossible d’installer l’application » ne me dit plus comment désactiver le bloqueur automatique.

Lorsque je recherche « Désactiver le bloqueur automatique » dans la barre de recherche universelle de mon téléphone Samsung, il n’y a aucun résultat de recherche pertinent ; lorsque je recherche « bloqueur automatique », je dois appuyer sur plusieurs écrans supplémentaires pour le désactiver. L’un d’eux me demande si j’en suis vraiment sûr, affirmant que « Auto Blocker protège votre téléphone en bloquant les menaces et autres activités suspectes ».

Aujourd’hui, Epic affirme que cette promesse de sécurité est totalement fausse : « Auto Blocker ne procède à aucune évaluation de la sûreté ou de la sécurité d’une source spécifique ou d’une application spécifique avant de bloquer une installation », indique la plainte légale.

« Cette chose n’est pas conçue pour protéger contre les logiciels malveillants, ce qui serait un objectif tout à fait légitime », déclare Tim Sweeney, PDG d’Epic. « Cette chose est conçue pour empêcher la concurrence. »

« Cette chose n’est pas conçue pour protéger contre les logiciels malveillants. »

Cependant, lors d’une table ronde avec des journalistes, Sweeney admet qu’il n’a pas encore la preuve que Google et Samsung ont été de connivence. Il espère que cela ressortira au cours du processus d’enquête judiciaire, comme tant de choses embarrassantes l’ont fait dans Épique contre Google. Il admet également qu’il n’a pas réellement demandé à Samsung si l’entreprise ferait librement d’Epic Games Store une « source autorisée ».

Comme pour les procès précédents de Sweeney, il prétend que c’est parce qu’il se bat au nom de tous les développeurs d’applications, pas seulement d’Epic.

« Si nous avions combattu Epic contre Apple et Épique contre Google uniquement sur la base du fait qu’Epic obtenait des privilèges spéciaux, peut-être que les discussions de règlement avec Apple et Google auraient pu être fructueuses », déclare Sweeney. « Mais si nous faisions cela, nous vendrions tous les développeurs. »

Au lieu de cela, dit-il, il a demandé en privé à Samsung soit de modifier le bloqueur automatique pour qu’il soit désactivé par défaut, soit de créer « un processus de liste blanche honnête » qui permettrait automatiquement aux applications honnêtes de franchir la nouvelle barrière de Samsung. Lorsque Samsung et Epic n’ont pas pu s’entendre sur « la base » de ce processus de liste blanche, il a déclaré qu’Epic avait menacé de poursuites judiciaires, partageant même une version préliminaire de la plainte légale d’aujourd’hui avec Samsung.

Nous avons demandé à Samsung de confirmer ou de nier si Auto Blocker analyse réellement une application à la recherche de menaces ou d’activités suspectes, et s’il a fonctionné avec Google sur cette fonctionnalité. Nous n’avons pas encore eu de réponse.

Je soupçonne que Samsung soulignera qu’il n’active pas secrètement ou silencieusement le bloqueur automatique ; il laisse les utilisateurs choisir. « Le paramètre par défaut du bloqueur automatique est défini sur Activé dans l’assistant de configuration initiale du téléphone, mais vous pouvez également modifier ce paramètre sur Désactivé lors de la configuration initiale », indique le message. notes de la page d’assistance de l’entreprise.

Il n’est pas encore clair si Epic a été lésé par Auto Blocker. Seuls deux nouveaux téléphones Samsung ont été expédiés depuis que Samsung l’a activé par défaut. Alors que Sweeney affirme que les tentatives précédentes de Google pour ajouter des frictions aux applications tierces (« Sources inconnues ») ont poussé la moitié des personnes qui ont cliqué sur « Télécharger » à abandonner à mi-chemin, il admet qu’il n’a pas encore de données montrant que la fonctionnalité Samsung est efficace. les choses pires.

Il affirme que l’Epic Games Store a désormais atteint 10 millions d’installations mobiles, contre un objectif « totalement réalisable » de 100 millions d’ici la fin de l’année. Il qualifie cela de « traction mais pas énorme ».

Dans Epic contre Google, la société a fait valoir que le flux d’installation de sources inconnues rendait si difficile l’attraction de nouveaux utilisateurs vers une boutique d’applications rivale, que Sweeney a finalement été contraint d’apporter Fortnite au magasin de Google même s’il a promis à Samsung de ne pas le faire. Bien qu’il n’ait pas été demandé au jury de se prononcer spécifiquement sur les « sources inconnues », ils ont décidé qu’Epic avait été lésé par le comportement global de Google.

Epic demande cette fois également un procès devant jury.

En parlant de Épique contre Googlenous nous attendons à ce que le juge James Donato rende son ordonnance définitive d’un jour à l’autre, et il est facile d’imaginer un monde où Epic contre Samsung est affecté par la manière dont il décide de modifier le comportement de Google. S’il accède aux plus grandes demandes d’Epic, le Google Play Store serait obligé de proposer l’Epic Games Store et d’autres magasins d’applications. à l’intérieur et les magasins d’applications tiers comme Epic auraient également accès à l’intégralité du catalogue d’applications de Google Play. Dans ce monde, Auto Blocker semble un peu moins pertinent.

Mais un appel de Google est garanti, et Epic positionne le nouveau procès d’aujourd’hui comme un moyen d’empêcher et de dissuader Google et ses partenaires de poursuivre une « stratégie de conformité malveillante » entre-temps. On pourrait même affirmer que c’est ce que le juge Donato a demandé : Épique contre Googleil a déclaré à plusieurs reprises aux avocats d’Epic qu’il n’accéderait pas à leur demande de disposition anti-contournement pour empêcher Google de faire preuve de créativité avec des solutions de contournement.

« Nous ne faisons pas d’injonctions de ne pas enfreindre la loi… si vous avez un problème, vous pouvez revenir », a-t-il déclaré en novembre dernier.

Sweeney ne s’engagerait pas nécessairement à poursuivre en justice d’autres sociétés qui érigent des barrières aux magasins d’applications tiers, mais affirme qu’Epic « surveille cela de très près ».