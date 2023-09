La société de jeux vidéo à l’origine du jeu massif Battle Royale Fortnite se bat également pour sa vie. Epic Games serait en train de licencier 870 employés et de vendre certaines de ses acquisitions précédentes.

Bloomberg signalé sur les licenciements, annonçant que 16 % du personnel sera affecté après les revenus du jeu massif Fortnite de l’entreprise, qui affiche un chiffre estimé 230 millions de joueurs mensuels en moyenne– a commencé à sécher. Selon le média, le PDG Tim Sweeney a affirmé que la croissance de l’entreprise avait été alimentée par Fortnitec’est Programme Créateur, dans lequel les développeurs peuvent créer leurs propres cartes et recevoir 40 % de leurs revenus en échange. Sweeney aurait déclaré que cette source de revenus représentait « une marge commerciale inférieure » par rapport aux autres sources de revenus du jeu, telles que l’achat de skins de personnages, ce qui a permis à l’entreprise de se développer rapidement. Désormais, les bénéfices de l’entreprise ne peuvent plus subvenir aux besoins de son personnel.

« Depuis un certain temps maintenant, nous dépensons bien plus d’argent que nous n’en gagnons », a déclaré Sweeney dans une note de l’entreprise décrivant les licenciements. « J’étais depuis longtemps optimiste quant à la capacité de mener à bien cette transition sans licenciements, mais rétrospectivement, je constate que c’était irréaliste. »

La responsabilité ne s’arrête malheureusement pas là. Sweeney a révélé que 250 employés supplémentaires quitteraient également l’entreprise alors qu’Epic Games vend deux acquisitions précédentes. La première est la plateforme de distribution de musique en ligne Bandcamp et l’autre est Super Awesome, un auto-décrit « plate-forme kidtech » qu’Epic Games a acquise en 2020. Bloomberg rapporte que les deux tiers des licenciements ont eu lieu dans des départements en dehors du développement principal. Si vous pensiez que la vente de Bandcamp à Epic était une mauvaise nouvelle, c’est un achat relativement discret conglomérat de licences Chansontradr ce n’est probablement pas de la musique à vos oreilles.

Les suppressions d’emplois chez Epic Games sont les dernières d’une vague apparemment incessante de licenciements dans le secteur technologique qui ont frappé le marché du travail américain au cours de l’année dernière. Méta et Amazone Certaines des plus grandes entreprises technologiques ont choisi de licencier des employés, citant comme justification une vague variation de l’expression « conditions économiques imprévues ». D’autres sociétés de jeux vidéo comme EA et Séga ont également pris la décision de licencier des employés au cours des derniers mois.