Epic Games va payer 520 millions de dollars d’amende à la FTC

Vue générale de la scène principale lors de la finale de la Coupe du monde de Fortnite au stade Arthur Ashe, Flushing, New York, le 26 juillet 2019.

Epic Games, le développeur et éditeur du jeu vidéo Fornite, paiera 520 millions de dollars d’amendes pour régler avec la FTC les violations de la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

La FTC avait allégué qu’Epic avait jumelé des enfants et des adolescents “avec des étrangers”, les avait exposés à “des problèmes dangereux et psychologiquement traumatisants” et n’avait pas introduit de systèmes de contrôle parental adéquats.

“Protéger le public, et en particulier les enfants, des invasions de la vie privée en ligne et des schémas sombres est une priorité absolue pour la Commission, et ces mesures d’application indiquent clairement aux entreprises que la FTC réprime ces pratiques illégales”, a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan. une déclaration.

Epic paiera deux amendes, dont une amende de 245 millions de dollars contre la boutique en jeu et les systèmes de remboursement de Fortnite, et une autre amende de 275 millions de dollars pour répondre aux problèmes de confidentialité des enfants.

Au cœur du règlement se trouvait l’argument de la FTC selon lequel Epic avait pris des décisions délibérées pour faire appel aux enfants, citant “des partenariats de musique, de célébrités et de marques”, qui comprenaient des accords avec Travis Scott, Ariana Grande et une vaste collection de marchandises sur le thème de Fortnite. .

Malgré la décision délibérée de commercialiser auprès des enfants, la FTC a déclaré qu’Epic n’avait pas réussi à “guérir” ou à traiter les violations de la COPPA. La FTC a qualifié les tentatives d’Epic de résoudre le problème du harcèlement sur la plate-forme de “faible volonté”, notant qu’il a fallu deux ans après le lancement pour qu’Epic “enfin [introduce] contrôles parentaux du jeu.”

Epic aurait omis de prendre des décisions qui protégeraient les enfants et respecteraient les réglementations fédérales, malgré des recherches indiquant que certaines fonctionnalités, y compris le chat vocal, présentaient “un risque en termes de comportement social négatif”, selon les rapports internes d’Epic cités par la FTC.

« Pendant tout ce temps, des enfants ont été intimidés, menacés et harcelés, y compris sexuellement, par le biais de Fortnite », lit-on dans la plainte de la FTC.

Le règlement est important, même selon les normes de la FTC, mais loin de l’amende de 5 milliards de dollars qui Méta anciennement connu sous le nom de Facebook, a été condamné à payer en 2019.

Néanmoins, cela représente un rap considérable pour une entreprise qui a collecté 5,5 milliards de dollars de bénéfices entre 2018 et 2019, selon des documents judiciaires. revu par The Verge.

“Bien sûr, pour activer le contrôle parental, les parents devraient d’abord savoir qu’ils existent”, a noté la plainte de la FTC. Ce n’est qu’en 2019, “longtemps après qu’Epic ait obtenu des preuves empiriques indiquant un grand nombre de joueurs Fortnite” de moins de 13 ans, qu’Epic a introduit un système de vérification de l’âge.

“Les lois n’ont pas changé, mais leur application a évolué et les pratiques de longue date de l’industrie ne suffisent plus. Nous avons accepté cet accord car nous voulons qu’Epic soit à la pointe de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs”, a déclaré Epic. dit dans un communiqué.