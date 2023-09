Epic Games supprime 16% de ses effectifs et vend Bandcamp

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, s’exprime sur scène lors de Samsung Unpacked New York City au Barclays Center de Brooklyn, New York, le 9 août 2018.

Epic Games a annoncé jeudi qu’il licencierait 16 % de ses effectifs, vendrait sa plateforme musicale Bandcamp et se séparerait de la plupart de ses services SuperAwesome.

Dans Un mémo Epic a partagé sur son site Web que le PDG Tim Sweeney a déclaré qu’environ les deux tiers des quelque 830 suppressions d’emplois seraient « en dehors du développement de base », de sorte que l’entreprise réduit ses coûts sans interrompre ses projets majeurs. Il a déclaré qu’Epic, qui développe et édite des jeux vidéo tels que Fortnite, s’était efforcé de réduire ses dépenses, notamment en matière de marketing et d’événements, mais « a conclu que les licenciements sont le seul moyen » d’atteindre la stabilité financière.

« Depuis un certain temps maintenant, nous dépensons bien plus d’argent que nous n’en gagnons, investissons dans la prochaine évolution d’Epic et développons Fortnite en tant qu’écosystème inspiré du métaverse pour les créateurs », a écrit Sweeney. « J’ai longtemps été optimiste quant à notre capacité à traverser cette transition sans licenciements, mais rétrospectivement, je constate que c’était irréaliste. »

Sweeney a également annoncé qu’Epic vendrait sa plateforme musicale Bandcamp, acquise l’année dernière, à Songtradr, une plateforme de licences musicales.

Songtradr a déclaré dans un article séparé qu’il « continuera à exploiter Bandcamp en tant que marché et communauté musicale avec une part des revenus accordée d’abord aux artistes ».

Sweeney a déclaré que l’activité publicitaire d’Epic pour SuperAwesome, qui propose des services adaptés aux enfants, deviendra une société indépendante sous la marque SuperAwesome.

Les licenciements chez Epic Games sont les derniers d’une liste croissante de suppressions d’emplois dans l’industrie technologique, confrontée à un ralentissement de la croissance et à des taux d’intérêt plus élevés depuis le début de l’année dernière.

Epic est une société privée, la société chinoise Tencent détenant une participation minoritaire importante. La société était estimé à plus de 30 milliards de dollars en 2022.

