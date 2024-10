Epic Games poursuit Google et Samsung pour les paramètres du téléphone, les accusant de violer les lois antitrust

LOS ANGELES (AP) — Créateur de jeux vidéo Epic Games poursuivi Google et Samsung lundi, accusant les entreprises technologiques de se coordonner pour bloquer la concurrence des tiers dans la distribution d’applications sur les appareils Samsung.

Le problème est la fonction « Auto Blocker » de Samsung, qui permet uniquement d’installer des applications provenant de sources autorisées, telles que le Samsung Galaxy Store ou le Google Play Store. La fonctionnalité est activée par défaut mais peut être modifiée dans les paramètres d’un téléphone. L’outil empêche l’installation d’applications provenant de sources non autorisées et bloque les « activités malveillantes », selon Samsung.

Dans un procès intenté devant le tribunal fédéral de San Francisco – le deuxième d’Epic contre Google – la société a déclaré qu’Auto Blocker « est pratiquement assuré de consolider la domination de Google sur la distribution d’applications Android ». Epic, développeur du jeu populaire « Fortnite », a intenté une action en justice pour empêcher Google de « nier la promesse longtemps attendue de concurrence sur le marché de distribution d’applications Android », selon la plainte.

« Permettre à cette opération anticoncurrentielle illégale coordonnée de se poursuivre nuit aux développeurs et aux consommateurs et compromet à la fois le verdict du jury et les progrès réglementaires et législatifs dans le monde », a déclaré Epic Games dans un article sur son site Internet.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Samsung a déclaré qu’il « favorise activement la concurrence sur le marché, améliore le choix des consommateurs et mène ses opérations de manière équitable ».

« Les fonctionnalités intégrées à nos appareils sont conçues conformément aux principes fondamentaux de Samsung en matière de sécurité, de confidentialité et de contrôle des utilisateurs, et nous restons pleinement engagés à protéger les données personnelles des utilisateurs. Les utilisateurs ont le choix de désactiver Auto Blocker à tout moment », a déclaré Samsung, ajoutant qu’il prévoyait de « contester vigoureusement les affirmations sans fondement d’Epic Game ».

Epic a lancé son Epic Games Store sur les iPhones dans l’Union européenne et sur les appareils Android dans le monde entier en août. La société affirme qu’il faut désormais « un processus exceptionnellement onéreux en 21 étapes » pour télécharger une application tierce en dehors du Google Play Store ou du Samsung Galaxy Store. Une page d’assistance sur le site Web d’Epic présente un processus en quatre étapes pour supprimer le paramètre Auto Blocker. Epic a déclaré que ces étapes, combinées au « flux d’installation » de Google et Samsung, font partie des 21 étapes de téléchargement d’Epic Games Store.

Epic a remporté son premier procès antitrust contre Google en décembre, après qu’un jury a estimé que la boutique d’applications Android de Google avait été protégée par des barrières anticoncurrentielles qui portaient préjudice aux consommateurs de smartphones et aux développeurs de logiciels.

Le créateur du jeu affirme que la fonctionnalité « Auto Blocker » a été intentionnellement conçue en coordination avec Google pour saper de manière préventive le verdict du jury dans cette affaire.

« Littéralement, aucun magasin ne peut rivaliser avec les opérateurs historiques lorsqu’il est ainsi désavantagé », a déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, sur X. « Pour avoir une véritable concurrence, tous les magasins et applications réputés doivent être libres de rivaliser sur un pied d’égalité. »

Sarah Parvini, Associated Press