Epic Games propose un jeu gratuit à ses membres tous les jeudis, mais la société a une douce surprise pour les utilisateurs pour le reste de 2020. La société de jeux offre actuellement un jeu gratuit chaque jour à ses membres et cela se poursuivrait jusqu’au 31 décembre. si vous êtes en retard à la fête, vous pouvez toujours rentrer chez vous (ou plutôt rester à la maison) avec au moins cinq matchs sans rien payer de plus. Pour le moment, les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement le jeu d’aventure et de plateforme de puzzle Inside, et les utilisateurs en Inde peuvent également récupérer le jeu jusqu’à 21h30 IST. Un jour ordinaire, Inside coûte 20 $, soit environ Rs 1400, et maintenant c’est gratuit – pour une période limitée.

Au cours du week-end, les membres d’Epic auront accès à Darkest Dungeon, My Time At Portia et Night in the Woods sans aucun coût, a rapporté CNet. Les liens de téléchargement respectifs des jeux seraient mis en ligne le jour même. Comme mentionné, les membres peuvent récupérer les jeux gratuits via la page Jeux gratuits d’Epic. Pour jouer gratuitement aux titres, les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire sur le site Web épique ou se connecter avec leur compte Gmail ou Facebook. Ensuite, vous pouvez télécharger le jeu sur votre système pour toujours. Cependant, les membres doivent passer par la configuration système requise, généralement disponible au bas de la page Web.

Cela m’a été envoyé il y a quelques heures, je n’étais pas sûr que ce soit réel ou non, mais maintenant, comme New ‘n’ Tasty a été divulgué aujourd’hui, cette liste est probablement vraie. Prenez-le toujours comme un grain de sel. Je vais vous donner plus d’informations d’où il vient. pic.twitter.com/0vTNgMec3n – jovanmunja (@jovanmunja) 18 décembre 2020

Epic Games a commencé à proposer un jeu gratuit chaque jour depuis le 18 décembre, bien que la société ne révèle pas ses titres à venir. Un utilisateur de Twitter qui s’appelle « jovanmunja » a publié la semaine dernière une liste qui est jusqu’à présent exacte avec tous les titres que le site Web avait, pour le moment. Selon le pronostiqueur, les quatre derniers jeux de l’année d’Epic qui seraient disponibles gratuitement incluent Stranded Deep, Solitirica, Torchlight II et Jurassic World Evolution. Bien sûr, Epic n’a pas officiellement confirmé cette liste.