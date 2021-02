Epic Games dépose une audience antitrust contre Apple en Europe

La saga Epic Games – Apple en cours devient à nouveau internationale alors qu’Epic a déposé une plainte antitrust contre Cupertino auprès de la Commission européenne. Auparavant, l’éditeur Fortnite avait intenté des actions en dommages-intérêts à Apple aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, bien que la nouvelle plainte se concentre sur un accès équitable et la concurrence pour les consommateurs et les développeurs.

Les consommateurs ont le droit d’installer des applications à partir des sources de leur choix et les développeurs ont le droit de rivaliser sur un marché équitable. Nous ne resterons pas les bras croisés et ne laisserons pas Apple utiliser sa domination de plate-forme pour contrôler ce qui devrait être un terrain de jeu numérique égal. – Tim Sweeney (PDG d’Epic Games)

Dans un communiqué de presse officiel lié ci-dessous, Epic affirme qu’Apple a «complètement éliminé la concurrence dans les processus de distribution et de paiement dans les applications» et qu’il «utilise son contrôle de l’écosystème iOS pour en tirer profit tout en bloquant les concurrents», ce qui abuse de ses positions de domination et est un violation flagrante des lois de l’UE sur la concurrence loyale.

La friction entre Epic et Apple a commencé en août dernier lorsque Epic a poussé une mise à jour côté serveur qui permettait aux utilisateurs de contourner le système d’achat intégré d’Apple lors de l’achat de la devise du jeu V-Bucks de Fortnite en utilisant le propre système de paiement d’Epic. Cette décision a permis à Epic d’économiser la taxe Apple de 30%, ce qui est une violation directe de la politique de l’App Store d’Apple et a finalement abouti à l’interdiction de Fortnite de l’App Store.

Découvrez notre couverture initiale du scandale Epic Games – Apple qui détaille le fiasco plus en détail.

