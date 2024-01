Épée ancienne avec des origines vikings possibles et une mystérieuse inscription trouvée dans une rivière polonaise

Des recherches sont en cours pour en savoir plus sur les origines de l’épée médiévale découverte au début du mois au fond d’une rivière polonaise, qui, selon certains experts, aurait pu appartenir aux Vikings.

L’épée porte une “inscription mystérieuse” et est l’une des huit armes de ce type découvertes jusqu’à présent en Pologne, selon l’Office provincial pour la protection des monuments de Toruń, une ville proche de l’endroit où l’épée a été trouvée et elle-même un patrimoine mondial protégé. site, a écrit dans une annonce traduite sur Facebook. Des ouvriers ont déterré l’épée du fond de la Vistule en Pologne lors du dragage du port de Włocławek, situé à environ 30 milles de Toruń.

Des analyses préliminaires de l’arme, qui a résisté à des siècles de corrosion, ont fait remonter son origine à plus de 1 000 ans jusqu’au 10ème siècle après JC, a indiqué le bureau de la culture. Cette période est significative pour la Pologne, qui n’existait pas avant la formation ce siècle-là de la Maison des Piast, la première dynastie connue qui s’est installée dans cette région et a commencé le premier règne enregistré sur la terre polonaise moderne. Les responsables se sont demandés dans leur annonce si l’épée avait pu témoigner de la formation de l’État polonais.

Office provincial pour la protection des monuments de Toruń



Les historiens considèrent généralement que les armes de ce type, dotées d’une simple lame qui s’étend symétriquement à partir de la base, ont leurs racines dans le nord-ouest de l’Europe. Leurs liens avec les cultures scandinave et franconienne – une partie de ce qui est aujourd’hui l’Allemagne formée au Moyen Âge – aident les historiens à dresser un tableau plus détaillé de la façon dont la Pologne est devenue son propre pays. On pense que les influences scandinaves ont laissé leur marque sur la Pologne à l’époque médiévale, affirment les responsables, bien que la relation entre les Vikings scandinaves et la région de la Pologne contemporaine est un peu obscur et continue d’être un sujet d’intérêt pour les historiens du monde entier.

L’épée découverte à Włocławek a été examinée de plus près sous un scanner à rayons X, qui a révélé une inscription cachée sous des couches de corrosion. L’inscription dit “U[V]LFBERTH”, qui pourrait être lu comme “Ulfberht”, une inscription trouvée sur un groupe d’environ 170 épées médiévales trouvées principalement dans le nord de l’Europe. Chacune remonte aux 9e, 10e ou 11e siècles, et certains experts ont suggéré que le mot est un nom personnel franc, signalant potentiellement les origines des armes. Cependant, on ignore encore beaucoup de choses sur les armes et leur origine, et tout le monde n’est pas convaincu que l’épée avait autrefois des liens avec les Vikings.

Office provincial pour la protection des monuments de Toruń



Robert Grochowski, un archéologue polonais, a déclaré au journal Gazeta Wyborcza de Varsovie que même si ces types d’épées sont souvent appelés « épées vikings », elles ont été techniquement créées dans des territoires de l’Allemagne actuelle et largement commercialisées dans toute l’Europe. Ils ont peut-être atteint l’Europe centrale, y compris la Pologne, de cette manière, potentiellement via la Scandinavie.

“Je ne sais pas d’où vient l’idée que l’épée appartenait à un Viking”, a déclaré Grochowski dans des commentaires traduits. “Sans recherche détaillée, cela est totalement injustifié. Il est difficile de dire autre chose que le fait qu’il s’agit d’une épée du début du Moyen Âge.”

Les chercheurs prévoient de poursuivre l’étude de l’épée ancienne à l’Université Nicolas Copernic de Toruń. Il sera finalement conservé et exposé dans un musée d’histoire à Włocławek.

