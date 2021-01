Normalement, à cette période de l’année, nous braquerions les projecteurs sur toutes les nouveautés cool que les parcs Disney en Floride et en Californie ont prévues pour l’année à venir. Mais cette année est tout sauf normale et, comme pour presque tout le reste, la pandémie de coronavirus a perturbé les plans de Disney.

L’année 2021 était censée avoir été une année record pour Walt Disney World. La station balnéaire de Floride célébrera son 50e anniversaire en octobre, et il y a des attractions de billets électroniques et plus encore en préparation que Disney avait dit qu’elles seraient prêtes pour la grande célébration. Désormais, les déploiements ont été retardés et leurs délais sont troubles.

De même, le Disneyland original et le Disney California Adventure Park attenant ont de nouvelles fonctionnalités pour les visiteurs à découvrir. Mais les deux parcs à thème n’ont toujours pas rouvert après leur fermeture en mars, et on ne sait pas quand les autorités nationales et locales leur permettront de le faire.

Les plans de l’entreprise pour 2021 restent donc un mystère. Au fur et à mesure que les vaccins contre les coronavirus commencent à être déployés, tout indique que les complexes Disney vont probablement faire leurs débuts avec ce qu’ils ont en fût.

«Je suis incroyablement optimiste quant à ce à quoi ressemblera 2021 et au-delà», déclare Josh D’Amaro, président des parcs, expériences et produits Disney. La demande a été forte à Walt Disney World, qui a commencé à accueillir de nouveau des invités, bien qu’à capacité réduite, en juillet. «Vous voyez des gens avec les larmes aux yeux», ajoute-t-il. «Ces expériences sont très significatives – peut-être encore plus significatives maintenant. Lorsque le monde commencera à s’ouvrir et à changer, (les visiteurs) reviendront rapidement et nous serons prêts. »

Le premier parc à ouvrir à Walt Disney World en 1971 était le Magic Kingdom. Mais l’objectif du 50e anniversaire de la station semble être Epcot. Le parc aux allures de foire du monde subit une transformation majeure. La société dit que Rémy Ratatouille Adventure, une attraction touristique du pavillon de la France qui utilisera des véhicules sans chenilles, ouvrira en 2021. Sur la base de «Ratatouille» de Pixar, les passagers se réduiront à la taille de Rémy, le rongeur qui aspire à Soyez un chef gastronomique et rejoignez-le pour des mésaventures au restaurant Gusteau. Le pavillon World Showcase accueillera également un véritable restaurant, La Crêperie de Paris. Il proposera à la fois des versions salées et sucrées des crêpes trés délicieuses.

Des barges massives ont récemment flotté en position dans la lagune du parc. Ils seront utilisés comme plates-formes de mise en scène à partir desquelles lancer des pièces pyrotechniques, éclairer des fontaines, faire exploser des lasers et déclencher toutes sortes d’autres effets pour le nouveau spectacle nocturne d’Epcot, «Harmonious». Retardée à partir de 2020, il est probable que la présentation, que Disney vante comme son plus grand spectacle en soirée, fera ses débuts en 2021. Pendant la journée, les fontaines des plates-formes apporteront énergie et spectacle au lagon.

La façade du parc, connue sous le nom de Future World, sera divisée en trois terres: World Celebration, World Nature et World Discovery. Pour l’instant, les murs de construction et les passerelles temporaires abondent. Disney a récemment dévoilé une nouvelle fontaine époustouflante à l’entrée du parc.

L’un des nouveaux projets en cours de développement est Space 220, une expérience culinaire haut de gamme qui prétend envoyer des invités à 220 miles au-dessus de la Terre pour un repas hors du commun. Un «ascenseur spatial» catapultera les clients jusqu’à une station spatiale équipée d’immenses fenêtres qui offriront des vues saisissantes sur le système solaire. Le menu est censé présenter une cuisine américaine moderne. En espérant que des cocktails inspirés des Tang seront disponibles.

Parmi les autres plans d’Epcot: Journey of Water, inspiré de Moana, qui ouvrira probablement après 2021. Le sentier de promenade sera rempli d’effets et d’affichages d’eau interactifs. La nouvelle attraction la plus attendue du parc est Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, un «caboteur de contes» intérieur. Il mettra en vedette des voitures qui peuvent tourner à 360 degrés et attirer l’attention des passagers sur les décors et scènes thématiques qu’ils rencontreront dans l’énorme bâtiment du spectacle.

Une autre montagne russe très attendue, TRON Lightcycle / Run, est en construction à côté de Space Mountain dans le Magic Kingdom’s Tomorrowland. Le manège lancé, qui comprendra également des scènes en salle, aura pour thème les films de science-fiction «Tron». Le sous-verre ne devrait pas ouvrir pendant le 50e anniversaire du parc. Mais le Hall of Presidents, une attraction de la journée d’ouverture, sera probablement mis à jour en 2021 pour inclure le président élu Joe Biden.

Des délices fumés seront disponibles au nouveau Roundup Rodeo BBQ des Disney’s Hollywood Studios, un restaurant avec service à table qui arrive au Toy Story Land du parc. Bien que ce ne soit pas nouveau pour 2021, le Mickey & Minnie’s Runaway Railway des Studios, une délicieuse aventure dans le monde du dessin animé des personnages emblématiques, sera nouveau pour la plupart des visiteurs depuis son ouverture quelques semaines avant la fermeture du complexe de Floride. l’épidémie de coronavirus.

Comme il devait ouvrir l’été dernier et qu’il est, selon toutes les apparences, terminé et prêt à accueillir les invités, il est présumé que le campus Avengers du parc Disney California Adventure fera ses débuts chaque fois que les parcs à thème de Disneyland Resort pourront rouvrir et accueillir une masse critique. de visiteurs. L’attraction vedette du nouveau pays sur le thème de Marvel sera WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure. Les recrues à bord de véhicules piégés jetteront leurs propres toiles et aideront le super-héros à collecter des Spider-Bots, des dispositifs de surveillance créés par le diabolique Docteur «Doc Ock» Octopus.

Un Spidey agile se balancera également au-dessus des toits du Avengers Campus sous la forme d’un robot autonome «stuntronic» développé par Walt Disney Imagineering. Grâce aux particules Pym développées par Ant-Man et The Wasp, les clients affamés pourront commander des produits alimentaires miniaturisés et hors normes dans la nouvelle cuisine d’essai Pym.

L’attraction classique de Snow White, qui remonte au jour de l’ouverture du parc Disneyland, a été repensée. Au lieu de soumettre les invités aux aventures effrayantes de Blanche-Neige, comme on l’appelait, le vœu enchanté de Blanche-Neige nouvellement surnommé sera moins inquiétant et plus doux dans le ton. Il comprendra de nouvelles scènes et de nouvelles représentations des personnages du film d’animation.

S’exprimant via Zoom depuis l’appartement de Walt Disney au-dessus de la caserne des pompiers de Disneyland, D’Amaro a souligné que la lumière continue de briller dans la rue Main, aux États-Unis, fenêtre pour honorer le fondateur de la société même si aucun invité ne se trouve dans le parc. Il y voit une lueur d’espoir, un rappel de l’esprit de Disney et un appel de clairon pour l’avenir.

«Je repense à 1955 lorsque Disneyland a ouvert. C’était chaotique et beaucoup de choses ne se passaient pas bien », dit D’Amaro. «Mais Walt a fait ce qu’il devait faire et a réinventé l’entreprise. Je ne peux pas m’empêcher de penser où nous en sommes maintenant et le chaos du moment. Nous allons sortir de la pandémie plus forts – en conservant notre héritage mais en nous poussant vers de nouveaux territoires. «