Épave, sauvetage et espoir à l’épicentre du tremblement de terre en Turquie

NURDAGI, Turquie – Zeliha Hisir a essayé de parler, mais pouvait à peine bouger après son sauvetage de plusieurs heures mardi près de l’épicentre d’un puissant tremblement de terre qui a dévasté certaines parties de la Turquie et de la Syrie.

Les yeux de la femme de 58 ans se sont jetés sous le choc et le soulagement alors qu’une équipe de secours l’a recouverte d’une couverture floue rose vif et verte. Vêtue uniquement d’un short et d’un T-shirt, elle avait survécu à des températures glaciales à Kahramanmaras.