Épave découverte au fond du lac Supérieur qui a coulé en 1940

Une épave a été récemment découverte au fond du lac Supérieur, plus de huit décennies après le naufrage du navire avec son capitaine – qui a mystérieusement décidé de rester à bord plutôt que de s’enfuir avec son équipage.

Le vraquier de 244 pieds baptisé Arlington a finalement été retrouvé à environ 35 milles au nord de la péninsule de Keweenaw, dans le Michigan, après une descente de plus de 600 pieds en 1940, ont annoncé les responsables cette semaine.

Le La Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) a déclaré il a travaillé avec le chercheur sur les naufrages Dan Fountain pour localiser le navire disparu qui transportait du blé de Port Arthur en Ontario à Owen Sound dans la même province canadienne.

Sous la direction du capitaine chevronné Frederick « Tatey Bug » Burke, le navire, ainsi qu’un autre navire, le Collingwood, se sont heurtés à une tempête meurtrière le 30 avril 1940 qui a frappé les deux navires, a indiqué la société historique.

Alors que le second d’Arlington appelait le navire à se rapprocher de la côte nord canadienne pour se protéger du vent et des vagues, Burke a annulé sa décision et a exigé que le navire reste sur sa route à travers le lac ouvert.

L’Arlington a coulé au fond du lac Supérieur en 1940. Société historique des épaves

Le navire a été découvert à plus de 600 mètres sous l’eau. PA

Le lendemain matin, l’ingénieur en chef du navire, Fred Gilbert, a alerté l’équipage que l’Arlington commençait à couler, ce qui a poussé les membres de l’équipage à se précipiter. Sans ordres de Burke, l’équipage a abandonné le navire de lui-même, a indiqué la société historique.

Mais Burke est resté sur place – une décision qui reste un mystère, a déclaré la société historique.

Il aurait même fait signe au Collingwood depuis la maison pilote alors qu’il se trouvait face à une tombe aqueuse, a déclaré l’organisation, citant des informations de l’époque.

« Elle est tombée rapidement », a déclaré Gilbert, l’ingénieur, dans un numéro du 3 mai 1940 du Toronto Daily Star : CNN a rapporté. « Nous avons à peine eu le temps de sortir les canots de sauvetage. Le navire était couvert de glace – j’avais les mains gelées en les poussant dessus.

Il y a des spéculations que Burke a suivi la coutume en haute mer selon laquelle un capitaine descend avec son navire.

“Je ne suis pas du tout surpris d’apprendre que le capitaine Burke a coulé avec le navire”, a déclaré à l’époque George Mackery, dont le père était second sur l’Arlington, selon CNN.

Le capitaine a coulé avec le navire, mais personne ne sait exactement pourquoi. Société historique des épaves

«C’était un vrai type de marin, dur et prêt et il n’était jamais du genre à abandonner un navire en perdition. Il nous manquera certainement à bord des navires.

Fountain, le chercheur, s’est adressé à la société historique au sujet d’un éventuel naufrage l’année dernière. La société historique a ensuite amené un navire sur le lac et, à l’aide d’un sonar à balayage latéral de la technologie Marine Sonic, a localisé un navire submergé avant que les plongeurs ne l’identifient avec certitude comme étant l’Arlington.

« Ces objectifs n’aboutissent pas toujours à quelque chose… mais cette fois, c’était absolument un naufrage. Une épave avec une histoire intéressante et peut-être mystérieuse », a déclaré Bruce Lynn, directeur exécutif du GLSHS, dans un communiqué.

“C’est passionnant de résoudre un autre des nombreux mystères du lac Supérieur”, a déclaré Fountain, “trouver Arlington si loin dans le lac. J’espère que ce dernier chapitre de son histoire pourra permettre de mettre un terme à la famille du capitaine Burke.











