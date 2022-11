Épargner pour un objectif à court terme ? Voici où placer votre argent

Si votre objectif n’est que dans quelques années, vous feriez mieux de vous concentrer moins sur la croissance de votre argent et plus sur la prévention d’une baisse du marché qui grugerait votre épargne, disent les experts.

Supposons que vous souhaitiez verser un acompte sur une maison au cours des trois prochaines années. Théoriquement, vous pourriez augmenter le montant que vous stockez si vous placez l’argent dans un marché boursier qui monte en flèche.

“Le danger, c’est que vous le mettez en actions, que vous trouviez une maison qui vous plaise, que le marché s’effondre et que vous ne puissiez plus acheter cette maison”, déclare Charles Rotblut, vice-président de l’American Association of Individual Investors. .

Plus tôt vous aurez besoin de l’argent, plus vous devriez vous défendre contre les fortes baisses qui peuvent faire dérailler vos plans, recommandent généralement les conseillers financiers. Cela signifie que votre argent à plus court terme appartient probablement en espèces – pas même dans un actif relativement conservateur, comme des obligations, qui peut encore perdre de l’argent.

“2022 est un rappel sobre que, bien que les obligations soient des investissements plus sûrs que les actions, elles peuvent décliner et sont résolument liées aux variations sous-jacentes des taux d’intérêt”, déclare Kevin Brady, planificateur financier agréé et vice-président de Wealthspire Advisors à New York.

Même s’il est peu probable que l’argent que vous détenez dans un compte de trésorerie suive l’inflation, il bat toujours la possibilité d’une baisse de valeur vous obligeant à modifier vos plans. “Si la valeur du principal est importante, détenir la majeure partie du montant en espèces dans un compte d’épargne à intérêt élevé est la bonne décision”, déclare Brady.