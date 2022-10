Épargner pour la retraite ? Comment ne pas manquer d’argent

Personne ne veut manquer d’argent avant de mourir.

Mais s’assurer que votre pécule durera est un défi car vous faites face à de nombreuses inconnues : combien de temps allez-vous vivre ? Ferez-vous face à des crises sanitaires coûteuses ? Comment le marché et l’économie se comporteront-ils pendant que vous serez à la retraite ?

Il est donc difficile de déterminer combien vous pouvez retirer chaque année de votre portefeuille et ne pas survivre à votre argent. Mais il existe diverses règles empiriques pour vous aider à évaluer un taux de retrait durable.

Ces règles sont généralement dérivées de simulations complexes basées sur des rendements historiques, des projections économiques et des hypothèses selon lesquelles vous vivrez 30 ans à la retraite et disposerez d’un portefeuille équilibré de 50-50 ou 60-40 actions/obligations.

Le résultat final devrait vous donner une très forte probabilité (85 à 90 %) que vous n’épuiserez pas votre portefeuille avant de mourir. Cela signifie qu’il n’ira pas à zéro. Mais cela signifie également que vous pourriez mourir avec autant, sinon plus, d’argent qu’au départ.

Gardez à l’esprit, cependant, que toute règle empirique n’est qu’un guide, car la meilleure réponse pour vous dépendra de votre situation personnelle.

RÈGLES PRATIQUES POUR DES TAUX DE RETRAIT DURABLES

Une règle est une stratégie de retrait “pourcentage du portefeuille”. Vous prenez 4 pour cent ou 5 pour cent de votre portefeuille chaque année, quoi qu’il arrive. Vous ne vous ajustez pas à l’inflation ou à la performance du marché. Disons que vous choisissez 5 % et que vous avez un portefeuille de départ de 1 million de dollars. Si le portefeuille tombe à 800 000 $, votre retrait annuel passe de 50 000 $ à 40 000 $. Si le portefeuille atteint 1,2 million de dollars, il passe de 50 000 à 60 000 dollars.

Une stratégie plus compliquée mais flexible qui pourrait être plus facile à utiliser si vous travaillez avec un conseiller financier s’appelle la « règle de dépenses dynamiques ». En règle générale, vous fixez un plancher et un plafond pour vos taux de retrait annuels en fonction de la taille de votre portefeuille au début de votre retraite et le taux de retrait de chaque année suivante se situe dans cette fourchette en fonction de la performance du marché.

La règle empirique la plus connue est peut-être la «règle des 4%» – établie par le conseiller financier William Bengen au milieu des années 1990, qui a ensuite révisé sa recommandation à 4,7%. En fonction de la taille de votre portefeuille au moment de votre retraite, vous retirez 4 % de ce montant total la première année. Donc, si vous avez 1 million de dollars, vous retirez 40 000 dollars. Ensuite, vous ajustez ce montant en fonction de l’inflation chaque année suivante. S’il y a 3 % d’inflation, vous retirez 41 200 $ la deuxième année. Ensuite, vous ajustez ce montant en fonction de l’inflation la troisième année et ainsi de suite.

Compte tenu des conditions actuelles du marché et de l’économie – les actions et les obligations ont été en territoire baissier et l’inflation est élevée – associées à l’anticipation que les rendements du marché et la croissance économique pourraient être plus modérés au cours des prochaines décennies, Morningstar et Vanguard suggèrent que le 4 pour cent niveau de cent peut maintenant être trop agressif. Un taux de retrait plus durable pourrait être de 3,3 %, selon Morningstar, ou entre 2,8 % et 3,3 % selon Vanguard.

Bengen attribue la différence entre sa recommandation et celle de Morningstar en partie à la durée pendant laquelle chacun suppose que les rendements du marché seront tempérés. Pendant ce temps, il surveille l’inflation pour voir s’il doit revoir sa recommandation de 4,7 %.

“Si l’inflation persiste jusqu’à la fin de cette décennie à des niveaux beaucoup plus élevés, la règle des 4,7% devra peut-être être ajustée”, a-t-il déclaré à CNN Business. “Puisque le résultat est toujours incertain, je recommande aux gens d’adopter un taux de retrait plus conservateur, peut-être 4,5%, jusqu’à ce que tout soit réglé.”

CE QUE FONT LES RETRAITÉS DANS LA VRAIE VIE

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de consensus général parmi les experts financiers sur le meilleur taux de retrait pour vous assurer de ne pas manquer d’argent mais aussi d’avoir un bon niveau de vie à la retraite.

Avec n’importe laquelle des stratégies, vous pourriez mourir avec 1 $ dans votre portefeuille ou 5 millions de dollars. “C’est comme le cône d’incertitude dans un ouragan”, a déclaré la planificatrice financière agréée Mari Adam. “Chaque année, vous avez un certain nombre d’erreurs.”

Une analyse récente de JPMorgan a révélé qu’en appliquant la règle des 4% à des périodes historiques de 30 ans depuis 1928, les investisseurs se sont retrouvés avec cinq fois le montant d’argent avec lequel ils avaient commencé environ un quart du temps.

“Cela peut être un résultat positif si l’objectif d’un investisseur est de laisser un héritage. Ce peut être un mauvais résultat si des sacrifices de style de vie ont été faits en cours de route pour maintenir les dépenses à un niveau bas par rapport à la performance du portefeuille au fil du temps”, indique le rapport de la banque. .

Adam a constaté que soit les gens ne retirent pas assez, voire rien, soit ils supposent allègrement qu’une stratégie de retrait de 10 % par an est une bonne stratégie. (Ce n’est pas le cas, nota-t-elle.)

Pour ses clients, elle recalcule chaque année leurs taux de retrait en fonction de la performance du marché et d’autres facteurs. Mais pour ceux qui ne travaillent pas avec un conseiller, elle recommande de garder les choses très simples.

“Je n’ai jamais vu personne faire faillite en prenant 5% par an (sans tenir compte de l’inflation)”, a-t-elle déclaré.

De manière générale, elle pense que la règle des 4% est un garde-fou juste contre les gens qui ne prennent que ce qu’ils ressentent. Mais elle ne recommande pas de toujours s’ajuster à l’inflation.

“Je suis aussi à l’aise avec ce 4% qu’avec n’importe quel autre chiffre – ne l’augmentez pas par l’inflation sans regarder. Si l’inflation augmente de 10% cette année et que le marché est en baisse, je n’essaierais pas de tenir vos dépenses au même [inflation-adjusted] niveau.”

Ce qui, en fin de compte, rendra votre retraite financièrement sûre, ce n’est pas si vous retirez 3, 4 ou 5 %, a déclaré Adam. Il s’agit de savoir si vous utilisez les leviers à votre disposition pour réduire votre besoin de vider votre portefeuille juste pour couvrir les dépenses. Cela pourrait signifier, par exemple, prendre sa retraite un peu plus tard, travailler à temps partiel à la retraite, retarder la sécurité sociale jusqu’à 70 ans ou réduire les effectifs de votre maison.

Alors, a-t-elle ajouté, ne transpirez pas trop la question du taux de retrait. « Si vous vivez 30 ans, [you can correct] si vous en prenez trop un an.”