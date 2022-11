EPA : l’eau de la capitale du Mississippi est potable

JACKSON, Miss (AP) – L’Agence américaine de protection de l’environnement a confirmé lundi que l’eau de la capitale du Mississippi était potable, après des mois d’échantillonnage dans une station d’épuration submergée par les inondations d’août qui ont provoqué de graves perturbations de l’approvisionnement.

L’usine de traitement d’eau assiégée d’OB Curtis est tombée en crise après que les inondations de la fin de l’été ont laissé 150 000 personnes sans eau courante pendant plusieurs jours. Les gens faisaient la queue pour avoir de l’eau à boire, se laver, cuisiner et tirer la chasse d’eau. La crise a également aggravé la hausse des coûts pour les propriétaires d’entreprise déjà aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre et une inflation élevée.

La ville avait déjà fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau depuis fin juillet parce que le département de la santé de l’État avait trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades. Mais les échantillons d’eau actuels réussissent à être consommés en toute sécurité, a déclaré l’EPA.

“L’échantillonnage actuel confirme que l’eau fournie par JH Fewell Water et OB Curtis Water Treatment est potable”, a déclaré Maria Michalos, porte-parole de l’EPA, faisant référence aux deux usines de traitement de l’eau de la ville.

L’agence a encouragé les résidents de Jackson à rester vigilants sur les mises à jour et à suivre tous les futurs avis d’ébullition de l’eau, car des «problèmes localisés» pourraient refaire surface. Il n’est pas encore certain que Jackson ait trop de plomb et de cuivre dans son eau. L’échantillonnage pour le plomb et le cuivre est terminé et les résultats sont attendus à la mi-novembre.

L’échantillon a été collecté au cours d’une série de tests au cours des derniers mois menés par l’EPA et le ministère de la Santé du Mississippi, a déclaré le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba.

Lors d’une conférence de presse, Lumumba a déclaré lundi que les responsables de la ville avaient été informés que Jackson était “en conformité avec le Safe Drinking Water Act”, la loi fédérale qui donne à l’EPA le pouvoir de fixer des normes de qualité de l’eau potable.

Les échantillons actuels indiquent que la qualité de l’eau de Jackson répond aux normes fédérales, bien que des tests soient en cours.

L’EPA se coordonne avec la ville et le département de la santé de l’État pour échantillonner l’eau et “confirmer que l’eau potable livrée aux clients respecte les normes de la Safe Drinking Water Act”, a déclaré Michalos.

Bien que la pression de l’eau ait été rétablie dans les jours qui ont suivi la crise de fin août et qu’un avis d’ébullition de l’eau ait été levé, de nombreuses personnes ne boivent toujours pas l’eau et ne le font pas depuis des années dans un contexte de méfiance persistante à l’égard de l’approvisionnement.

En septembre, les avocats du ministère américain de la Justice ont déclaré qu’ils étaient “prêts à intenter une action” contre la ville en vertu de la loi sur la sécurité de l’eau potable, mais espéraient pouvoir éviter un différend juridique en parvenant à un “accord exécutoire”. Les procureurs fédéraux ont déclaré que les autorités étatiques et locales “n’avaient pas agi pour protéger la santé publique”.

Lundi, Lumumba a déclaré que les négociations entre les procureurs de la ville et le gouvernement fédéral se poursuivaient.

En réponse à une question de savoir si Jackson pourrait encore faire l’objet d’une action en justice en vertu de la loi sur la sécurité de l’eau potable, Michalos a déclaré que “l’EPA ne commente pas les questions d’application en cours”.

Dans une annonce du 20 octobre, l’EPA a déclaré qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient discriminé Jackson en refusant de financer l’amélioration du système d’approvisionnement en eau de la ville, où plus de 80% des habitants sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté.

Le représentant démocrate Bennie Thompson, qui représente Jackson, a déclaré que l’enquête civile de l’EPA devrait durer environ quatre mois.

Lumumba a également déclaré que la ville allait de l’avant avec des plans visant à obtenir une entreprise privée pour exploiter l’usine de traitement de l’eau OB Curtis. Plusieurs entreprises ont déjà visité l’usine, a déclaré Lumumba. Même si la ville cherche à sous-traiter les opérations et l’entretien de l’usine à une entreprise privée, Lumumba a été catégorique sur le fait que la propriété du système d’eau de la ville devrait rester entre les mains du public.

Vendredi, le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a prolongé l’état d’urgence sur la crise de l’eau jusqu’au 22 novembre. Les responsables de la ville visent à conclure un contrat avec un opérateur privé d’ici le 17 novembre, a déclaré Lumumba.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press