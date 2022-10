EPA: Disparité raciale dans la “Cancer Alley” de Louisiane

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – L’Agence de protection de l’environnement a déclaré avoir des preuves que les résidents noirs d’une section industrielle de la Louisiane sont confrontés à un risque accru de cancer dans une usine chimique voisine et que les responsables de l’État ont laissé la pollution de l’air rester élevée et minimisé sa menace.

La lettre de 56 pages de l’agence aux responsables de la Louisiane décrit les premières découvertes de discrimination raciale par deux départements de la Louisiane impliquant l’ensemble du corridor entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, une usine qui, selon l’EPA, émet de grandes quantités d’un produit chimique cancérigène et un projet de complexe plastique.

Il a déclaré que l’EPA dispose de “preuves significatives suggérant que les actions ou l’inaction des départements” ont blessé et blessent les résidents noirs de la paroisse St. John the Baptist, de la paroisse St. James et du corridor industriel de 85 miles (137 kilomètres) officiellement appelé le corridor chimique du fleuve Mississippi.

Robert Taylor, directeur de Concerned Citizens of St. John, qui a demandé à l’EPA d’enquêter sur l’État, a déclaré que sa communauté avait été abandonnée “à maintes reprises par tous les niveaux de gouvernement”.

«Il s’agit d’une véritable et grave urgence sanitaire, et nous recherchons une action urgente de l’EPA pour résoudre le problème à Saint-Jean, où d’énormes niveaux de chloroprène viennent d’être découverts en plus des années de pollution déjà inacceptable que nous respirons, “, a déclaré Taylor. “Cela doit cesser.”

La lettre datée de mercredi et publiée sur le site Web de l’EPA indique qu’il semble que pendant des décennies, le département d’État de la qualité de l’environnement a laissé une usine de polymères Denka exposer les personnes qui vivent à proximité et les enfants d’une école primaire à suffisamment de chloroprène pour augmenter leur risque de cancer.

Le titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 stipule que quiconque a reçu des fonds fédéraux ne peut faire de discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale. L’administration Biden a intensifié son application de la discrimination environnementale, et le titre VI fait partie de sa promesse de faire de la justice environnementale un objectif. En septembre, des responsables fédéraux ont annoncé la création du Bureau de la justice environnementale et des droits civils externes au sein de l’EPA.

À la demande de groupes environnementaux et militants locaux, l’EPA a ouvert des enquêtes au titre VI pour déterminer si les régulateurs de la Louisiane ont discriminé les résidents noirs en ne contrôlant pas la pollution de l’air dans la section industrielle de l’État que certains appellent «l’allée du cancer».

L’EPA a déclaré que l’État doit tenir compte de l’impact cumulatif de la pollution de trois unités Denka avec des renouvellements de permis en retard et de l’un des 14 permis aériens de Formosa pour son installation chimique proposée qu’il conserve ou reconsidère. Un juge d’État de Baton Rouge a annulé les permis de Formosa, mais sa décision a été suspendue lors d’un appel, a noté l’EPA.

Le département de l’environnement de l’État devrait fixer des limites de permis aériens dans l’ensemble du corridor afin de réduire les produits chimiques pouvant provoquer des mutations cancérigènes, a déclaré l’EPA. Il a déclaré que le département de la santé de la Louisiane devrait envisager tous les moyens de protéger les enfants de la Fifth Ward Elementary School contre le chloroprène, notamment en trouvant des endroits pour les déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de la paroisse St. John the Baptist.

Jim Harris, un porte-parole de Denka, a rejeté toute suggestion selon laquelle la plante aurait contribué à un risque accru de cancer et a déclaré que le seuil recommandé par l’EPA pour le chloroprène est basé sur un “modèle d’exposition défectueux et obsolète”. L’installation de Denka a considérablement réduit ses émissions ces dernières années.

L’enquête sur les pratiques de l’État n’est pas terminée. L’agence souhaite que ses premières conclusions conduisent à un accord avec les responsables de la Louisiane pour apporter des modifications importantes à son programme de permis aériens.

“L’EPA s’attend à ce que les informations contenues dans cette lettre facilitent ce processus et aboutissent à une résolution rapide de chacune de ces plaintes”, a déclaré l’agence dans un communiqué.

La lettre de l’EPA indiquait qu’elle avait des “préoccupations importantes” quant au fait que l’administration LDEQ des permis de qualité de l’air pourrait déjà mettre en danger les personnes à proximité du complexe proposé par Formosa Plastics, “et que ces risques semblent être supportés de manière disproportionnée par les résidents noirs”.

“Ils voient ce que nous traversons et ils voient que c’est du racisme environnemental”, a déclaré Sharon Lavigne, qui a fondé Rise St. James pour lutter contre les projets de 9,4 milliards de dollars de Formosa Plastics pour 10 usines et quatre autres installations près de Welcome, une communauté majoritairement noire. d’environ 670.

Lisa Jordan, directrice de la clinique de droit environnemental de Tulane et avocate chargée de la plainte au titre VI ciblant Formosa, a déclaré que la lettre de l’EPA indique qu’elle prend la plainte au sérieux.

La lettre “n’était pas une conclusion, mais plutôt une étape dans le processus en cours”, a déclaré le département d’État de la qualité de l’environnement. L’agence a déclaré qu’elle continuerait à travailler “pour résoudre tous les problèmes et s’engage à protéger la santé humaine et l’environnement”.

Le ministère de la Santé de la Louisiane n’a pas immédiatement répondu à un e-mail et à des appels demandant des commentaires.

La filiale de Formosa en Louisiane, FG LA LLC, “se conformera à toutes les normes étatiques et fédérales, qui ont été établies afin de protéger la communauté et l’environnement”, a déclaré la porte-parole Janile Parks. Elle a déclaré que la société estimait que ses permis étaient valables et que l’État avait rempli son devoir de protéger l’environnement.

Michael Phillis a rapporté de St. Louis.

