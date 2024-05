EP sur le retour d’Al Olinsky, Hailey Quitting

ALERTE SPOILER : Cette histoire comprend les intrigues de « More », la finale de la saison 11 du 22 mai de « Chicago PD »..»

Hailey Upton n’est plus une résidente de Chicago. La finale de la saison 11 « Chicago PD » a servi de dernier épisode à Tracy Spiridakos, qui a rejoint la série au milieu de la saison 4 et est une série régulière depuis la saison 5.

L’épisode a été l’un des plus émouvants de la saison, l’équipe recherchant Voight (Jason Beghe), qui était torturé par le tueur en série Frank Matson (Dennis Flanagan). Le mode opératoire de Matson oblige sa première victime à appeler la personne qu’elle aime le plus, à la convaincre de venir la secourir, puis à les tuer tous les deux. Puisque l’ami le plus proche (et vraiment le seul) de Voight est Hailey, c’est lui que Matson voulait qu’il appelle. À la manière de Voight, il a refusé d’appeler et préférait être poignardé encore et encore.

Après cela, dans un état de délire, Voight a vu Alvin Olinsky. Elias Koteas, dont le personnage est mort en prison à la fin de la saison 5, est revenu un bref instant, demandant à Voight dans quoi il s’était embarqué cette fois-ci. Après que Voight ait dit à son vieil ami qu’il était prêt à sortir, Al lui dit que Hailey n’est pas prêt à ce qu’il parte – et que ce n’est pas encore son heure.

Finalement, Hailey a pu arriver à Voight à temps. Après s’être présenté comme son père alors qu’il était au bord de la mort, lui et Hailey ont pu attaquer Matson. Bien qu’elle ait été abattue au cours du processus, tous deux ont survécu – et Voight a tué Matson de ses propres mains.

Plus tard, après qu’ils soient tous les deux sortis de l’hôpital, Hailey a fondu en larmes devant son patron, révélant qu’elle devait recommencer, mais qu’elle avait peur de laisser l’équipe derrière elle et qu’elle ne méritait pas quelque chose de plus. Il l’a rassurée sur le fait qu’elle ne pourrait jamais le perdre, lui ou l’équipe, et qu’elle méritait plus. Dans les derniers instants de l’épisode, elle a parcouru différents sites Web – FBI, FEMA, DEA – avant de monter dans un taxi et de se diriger vers l’aéroport.

Dans une conversation avec Variétéla showrunner Gwen Sigan et Spiridakos expliquent la fin émotionnelle de Hailey, comment le retour d’Al s’est produit et ce que tout cela signifie pour l’avenir de Voight.

Gwen, en commençant par vous, quand Tracy vous a demandé de partir, avez-vous immédiatement commencé à réfléchir à la façon dont vous l’écarteriez ?

Gwen Sigan : Oui, j’étais très triste mais on en sait si rarement à l’avance, donc j’étais très reconnaissante d’avoir eu une saison entière. Cela a ouvert toutes les opportunités et dans la salle, nous avons passé en revue toutes les options et je suis vraiment content de ce sur quoi nous nous sommes arrêtés. Cela semblait être le plus épanouissant pour ce personnage.

Eh bien, si cet épisode a montré quelque chose, c’est que personne n’est vraiment parti dans le monde One Chicago; La porte est toujours ouverte. Reviendriez-vous à Tracy, si on vous le demandait ?

Tracy Spiridakos : Oui, j’adorerais ça, ce serait incroyable. Ce serait un rêve.

Alors Hailey dit qu’elle recommence. À votre avis, à quoi cela ressemble-t-il pour elle de recommencer ?

Spiridakos : Vous savez quoi, je n’ai pas rempli le vide pour elle quant à la fin ou à la réponse quant à l’endroit où elle se dirige vers l’aéroport. Ce que j’ai vraiment aimé dans cette fin, c’est que nous pouvons enfin la voir heureuse. Nous pouvons la voir se retrouver et faire quelque chose qui est pour elle. C’est quelque chose de complètement différent de ce qu’on a vu en ce qui concerne les départs de personnages et pour elle, elle a vécu beaucoup de choses. J’aime le fait que ce soit dans un endroit où elle peut simplement se découvrir et voir ce qu’il y a d’autre pour elle.

Gwen, as-tu rempli les champs vides concernant la destination d’Hailey ?

Sigan : J’ai ma propre version de l’endroit où elle est allée et de ce qu’elle a fait, mais nous voulions que cette fin représente l’espoir, l’opportunité et la possibilité. Et donc, plus c’était ouvert, plus vous ressentez ce sentiment.

Personnellement, et je suis sûr que je serai critiqué si je l’ai dit, je suis heureux que ce ne soit pas à propos de Halstead. (Jesse Lee Soffer). Mais les fans le veulent – ​​est-ce qu’il s’agissait déjà d’une conversation sur son inclusion dans le plan de son départ ?

Sigan : Honnêtement, nous avons examiné toutes les options juste pour faire preuve de diligence raisonnable et voir s’il y avait quelque chose d’intéressant dans chacune d’elles. Dans la pièce, ce qui s’est passé, c’est que nous voulions que ce soit à propos d’elle – son histoire, son truc, un pouvoir pour elle et une transformation pour elle.

Elias Koteas dans le rôle d’Alvin Olinsky dans la saison 3 de « Chicago PD »

©NBC/avec la permission d’Everett Collection / Everett Collection

D’accord, parlons d’Al – le retour de l’un des meilleurs personnages de l’univers One Chicago. Gwen, comment est-ce arrivé ?

Sigan : Jason Beghe a cette idée depuis un petit moment et nous avons discuté de la façon dont nous pourrions le faire. C’était son idée. Nous avons finalement trouvé le moyen idéal de le faire une fois que nous savions ce que serait l’histoire sérialisée et à quel point il allait tomber – à quel point il était vulnérable. Rien que la logistique est logique qu’il puisse voir Al à ce moment-là.

Qu’est-ce qui, dans cette histoire, rendait important qu’Al vienne parler à Voight ?

Sigan : Voight n’est pas quelqu’un d’introspectif, qui pense très souvent à lui-même ou à ses choix et ses décisions. Donc le fait que nous ayons pu utiliser Al pour l’amener à un endroit où il pourrait avoir cette conversation merveilleuse et vulnérable avec Hailey et voir Hailey sous cette lumière différente et lui apporter son soutien et être toutes ces choses dont elle avait besoin à ce moment-là, c’est avait vraiment du sens. Félicitations à Elias pour sa présence. Il était excité aussi, et je pense que lui et Jason voulaient vraiment revivre ce moment ensemble. C’était le jour le plus spécial sur le plateau. Nous avons passé de très bons moments et je ne pourrais pas lui en être plus reconnaissant.

Tracy, cette scène finale avec Hailey et Voight est, je pense, la plus émouvante que nous vous ayons vue dans la série. Comment c’était de filmer ça ?

Spiridakos : Honnêtement, c’est la scène qui m’intimidait le plus mais aussi qui m’excitait le plus. Jason et moi avons tellement de plaisir à travailler ensemble. C’est une scène tellement bien écrite qu’il suffisait d’être présent, de se présenter et de dire les mots. Toutes nos émotions sont ressorties. Il y en a tellement que pour moi, Tracy, c’est personnel. C’était comme [he said], « C’est bon d’y aller! » Je me disais, d’accord ! Je n’avais pas l’impression que je devais faire grand-chose à part simplement me présenter, être présent et être là avec Jason.

Sigan : J’étais là quand ils ont tourné celui-là et c’était tellement émouvant. Je pleurais. Ils m’ont fait pleurer ! Je pense que c’est probablement l’une des premières scènes que j’ai écrites à partir de ce scénario, simplement parce que c’était l’une de celles que vous aimez écrire parce qu’elle contient tellement de choses.

Voight a perdu tous ses alliés les plus proches : son fils Justin (Josh Segarra), sa fille Lindsay (Sophia Bush), Al, Halstead et maintenant Hailey. Est-il capable de s’accrocher à quelqu’un et comment la sortie de Hailey l’affectera-t-elle à l’avenir ?

Sigan : C’est un endroit tellement intéressant et émouvant pour une personne où tous ceux qu’il aimait et tous ceux avec qui il est connecté l’ont quitté d’une manière ou d’une autre. Je pense donc que la saison prochaine, cela nous offrira beaucoup d’opportunités. Qu’est ce qu’il va faire? Nous l’avons vu s’ouvrir. Nous l’avons vu devenir plus vulnérable. Nous l’avons vu devenir plus intime avec les gens au cours des dernières saisons. Et maintenant, est-ce qu’il durcit à nouveau ? Est-ce « Je ne le ferai plus jamais ? » Ou continue-t-il ce voyage ? J’ai hâte de me lancer dans tout cela.

Donc, je suppose que vous devrez embaucher de nouveaux détectives et renforcer les renseignements la saison prochaine. Nous avons toute une histoire avec Jo Petrovic (Bojana Novakovic). Cela signifie-t-il qu’elle rejoindra l’équipe lors de la saison 12 ?

Je ne peux encore rien vous dire, nous ne connaissons aucune réponse. Petrovic a été incroyable dans la série. Je pense que j’ai tellement d’opportunités. Ils opèrent avec un très petit nombre, ce qui, en réalité, pour une unité comme celle-ci, est trop petit. Ce serait une unité plus grande dans le monde réel. Nous avons donc un peu d’espace pour attirer des gens et faire bouger un peu les choses et avoir de nouvelles dynamiques, de nouveaux personnages, de nouvelles histoires.

Avez-vous déjà commencé à parler d’idées pour la saison prochaine ?

Sigan : On recommence le 28 dans la salle — la semaine prochaine !

Cette interview a été éditée et condensée.