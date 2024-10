EP ‘Only Murders in the Building’ sur la finale de la saison 4, affaire de meurtre de la saison 5

Attention : cet article contient des spoilers sur le Seulement des meurtres dans le bâtiment finale de la saison 4.



Alors qu’une affaire de meurtre se termine Seulement des meurtres dans le bâtiment, un autre s’ouvre immédiatement. Oliver (Martin Short) avait raison d’être paranoïaque à l’idée qu’un autre corps tombe, mais au moins lui, Charles (Steve Martin) et Mabel (Selena Gomez) sont sortis vivants de la saison 4 pour enquêter sur la dernière victime du meurtre d’Arconia lors du polar comique de Hulu. revient pour la saison 5.

La finale de la saison 4 a vu le trio de podcasts résoudre le meurtre de Sazz Pataki (Jane Lynch) – c’est Marshall (Jin Ha), cascadeur devenu voleur de scénario, qui lui a tiré dessus à travers la fenêtre de l’appartement de Charles – pour tomber sur un nouveau cadavre. le lendemain de la célébration du mariage étonnamment sans mort d’Oliver et Loretta (Meryl Streep). Le portier Lester (Teddy Coluca) a été retrouvé mort dans la fontaine de la cour d’Arconia, et la saison s’est terminée avec le trio appelant le 9-1-1 tout en paniqué à cause de cette découverte sanglante.

« Je me sentais particulièrement fier de celui-ci, dans toutes les grandes manières que nous aimons faire, et toute cette intrigue me donnait, d’une certaine manière, l’impression d’honorer le travail que nous faisons en tant qu’écrivains dans la série, à travers Sazz », a déclaré le showrunner John Hoffman. raconte Divertissement hebdomadaire. « Et je suis actuellement en train de planifier la saison 5 avec les scénaristes, et cette danse est grande, exhaustive et amusante. Nous allons déjà dans une nouvelle direction formidable pour la saison 5. Cela semble très nouveau. »

Ci-dessous, le co-créateur de la série détaille la fin finale de la saison 4 et explique à quoi s’attendre de la saison 5 – y compris comment il pourrait réellement tuer Streep à l’avenir.

ENTERTAINMENT WEEKLY : Le portier Lester sera-t-il la principale affaire de meurtre la saison prochaine ?

JOHN HOFFMAN : L’affaire du meurtre sera complexe la saison prochaine, et Lester en est émotionnellement au centre, et nous avons beaucoup à apprendre sur lui. Lorsque nous développions la prochaine saison et réfléchissions à qui et comment et tout ça, dans quels domaines nous voulions aller – je ne parlerai pas trop du monde dans lequel nous allons, mais je dirai que la série a toujours c’est un mélange de classique et de moderne, n’est-ce pas ? Ces comédiens classiques avec cette jeune femme moderne, ce vieil immeuble d’avant-guerre en plein New York qui est en constante évolution et en développement, donc c’était intrigant d’y revenir, mais d’une nouvelle manière à travers une nouvelle direction. Le classique du portier qui a passé de très nombreuses années dans un immeuble d’avant-guerre, toutes les choses qu’il a vues, tous les secrets qu’il a gardés, toutes les choses qu’il sait, ce qui s’est passé d’autre, tout cela ressemblait à un bon point d’entrée pour commencer un récit pour la prochaine saison.

C’est tellement triste parce que tout le monde a continué à le repousser dans la finale, seulement pour qu’il soit retrouvé mort d’une manière si horrible. Justice pour Lester !

C’est ce que je veux que tu ressentes. Je ressens la même chose et je pense que le trio ressent la même chose. Nous sommes toujours à la recherche de solutions : quel est le nouvel angle ? Quel est le nouveau territoire que nous n’avons jamais touché auparavant ? Plus que jamais, nous avons l’impression que nous nous dirigeons vers New York à ce moment précis de 2024, et à quoi cela ressemble-t-il, et comment pouvons-nous refléter cela d’une manière que nous n’avons peut-être jamais fait auparavant ? Nous avons un New York assez romancé à bien des égards dans notre série, mais à certains égards, nous nous sommes définitivement appuyés, dans le développement de notre saison 5, sur le fait que plus New York est moderne, plus présent et demain que nous sommes. se dirigeant vers.

Comment cette enquête va-t-elle se comparer à ce que nous avons vu le trio aborder au cours des quatre dernières saisons ?

Il est toujours très important pour moi que le personnel soit localisé rapidement pour notre trio. Qu’est-ce qu’ils voient dans cette situation, ou qu’est-ce qu’ils ont connu dans leur propre histoire, qui les relie au crime réel ici et à la personne qui est décédée ? Leur propre histoire avec Lester, ils s’y pencheront tous. En regardant également une portée plus large, comme je l’ai dit à propos de New York, de la ville, de l’immeuble, de la dynamique du pouvoir, du respect manifesté à l’ancienne par un portier envers tous nos locataires de l’immeuble pendant des décennies, le du respect qui continue d’être manifesté et maintenant notre trio se retrouve dans le sentiment du genre : « Nous devons respecter cet homme et découvrir ce qui s’est passé. » Il y a donc de nombreuses façons de procéder et cela devient très complexe.

Nous rencontrons également la star invitée surprise Sofia Caccimelio de Tea Leoni, alias l’épouse de Nicky « The Neck » Caccimelio, disparu et présumé mort.

Je l’aime juste. Certes, cela n’est peut-être pas évident à partir de cette scène – elle est assez élégante dans la façon dont elle se comporte dans cette scène – mais je pense qu’il y a une grande opportunité pour des choses délicieuses, espérons-le, de manière comique.

Elle veut embaucher le trio pour enquêter sur la disparition de son mari, croyant qu’il est toujours en vie, mais Mabel refuse. Elle dit ensuite vaguement que Nicky a tout à voir avec leur immeuble. Que veut-elle dire ?

C’est un gros problème. Oui, sa disparition a tout à voir avec ce bâtiment, dans son esprit. Et cela sera dévoilé assez rapidement au début de la prochaine saison, pour comprendre ce qui se passe autour de cette disparition et comment cela pourrait d’une manière ou d’une autre être lié à ce qui s’est passé dans la fontaine. Il peut y avoir un lien, le trio est prompt à penser qu’il doit y avoir un lien. Le monde du pressing pour lequel les Caccimelio sont connus autour des quartiers de Manhattan, c’est un domaine qui a été très fréquenté, donc dans le domaine de que ferons-nous de New York en 2024 avec des territoires que nous n’avons pas visités, qui nous ont semblé C’est une excellente source de matière pour nous permettre de nous enregistrer et de dire : « À quoi ça ressemble maintenant ? » Nous nous inspirons vraiment des gros titres qui se produisent actuellement à New York pour équilibrer tout cela et dire : « Que pourrait-il se passer ? Quelle est la source de cela, dit Sofia ? Que se passait-il dans ce bâtiment qui pourrait contenir tout ça ? » C’est donc là que nous allons.

Dans quelle mesure allons-nous voir Sofia la saison prochaine ? Tea va-t-il devenir une série régulière ?

Eh bien, je lui ai envoyé des SMS la semaine dernière et je lui ai parlé de certaines choses qui se passaient. Je suis donc très excité à l’idée qu’elle en fasse partie, autant que possible, mais je ne peux pas encore trop en partager.

Meryl va-t-elle revenir la saison prochaine ? Ou est-ce que Loretta va être en production en Nouvelle-Zélande tout le temps ?

Tout d’abord, je dois vous demander : étiez-vous stressé d’une manière ou d’une autre en pensant : « Oh, mon Dieu. S’il vous plaît, ne la tuez pas » tout au long de la finale ?

Bien sûr! Je pensais que soit tu allais la tuer, soit elle et Oliver allaient rompre. Je pensais que quelque chose de terrible allait se produire, mais ils se sont mariés et ont tous deux survécu. J’ai été choqué.

[Laughs] C’était le but.

Pouvez-vous même tuer Meryl ?

Je ne peux pas le faire. Je pourrais bientôt, peut-être quelque part en cours de route, mais pas encore. Je l’adore dans la série et elle est devenue une présence tellement incroyable dans notre monde. Cette relation entre Loretta et Oliver est si rare et si belle pour moi. J’aime aussi l’idée narrative d’elle le reconnaissant ainsi que ce qu’il fait dans sa vie et sa carrière, et lui reconnaissant ce qu’elle fait dans sa vie et sa carrière, et reconnaissant qu’ensemble, ils n’ont jamais été quelque chose de conventionnel ou de traditionnel, et le idée qu’elle le voit avec ce trio et lui dit : « Ne viens pas en Nouvelle-Zélande avec moi maintenant. Tu viendras dans quelques semaines. » C’était très excitant et adulte, tout comme c’était très beau d’écrire une romance entre des gens qui n’avaient pas la vingtaine ni même la soixantaine. C’était agréable de les regarder et d’apprécier cela, c’est donc toutes les raisons pour lesquelles j’aimerais la revoir.

Faut-il encore craindre qu’ils ne puissent pas effectuer de travail à distance, immédiatement après s’être mariés ?

La série fonctionne sur l’inquiétude et la peur sous-jacentes à tout, donc je suis parfaitement heureux que les gens s’inquiètent et craignent de manière traumatisante à propos de la série. Ils rient, mais en dessous, c’est comme : « Oh, non. Ne me dis pas qu’ils vont faire ça. » C’est une bonne chose. Je suis désolé, je sais. J’ai dû apprendre à l’accepter.

Après que Jan ait tué Marshall, elle dit à Charles qu’ils sont en « phase finale ». Et il avait vraiment l’air intéressé ! Que pouvez-vous révéler sur leur avenir potentiel maintenant qu’elle est retournée en prison ?

Cela m’a énormément ravi dans la salle de l’écrivain lorsque nous avons découvert ce qui se passe là-bas à ce tournant incroyable et ce que fait Jan, le tout poussé par une folie qui ne peut être que dans l’esprit d’un tueur. Elle aime Sazz, elle aime Charles, ce sont les deux personnes les plus proches d’elle, et dans son esprit, la justice doit arriver. D’une manière perverse, elle a un réel sentiment de « Tu sais que tu as aimé que je fasse ça » avec Charles, et il ne peut pas le nier. Charles est, je tiens à le dire, un peu excité. Alors qui sait ce que cela signifie ?

Combien de saisons supplémentaires voulez-vous que cette série dure ?

Il y a une partie de moi qui veut dire pour toujours, parce que je ne pense pas que je vivrai un jour une autre expérience comme celle-là. Aucune partie de moi ne se précipiterait jamais pour conclure ceci. Je suis sûr qu’il y aura une fin naturelle, mais pour l’instant, je suis partant autant qu’ils le souhaitent.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de longueur et de clarté.

