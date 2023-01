EP de film ‘Teen Wolf’ sur la mort et la fin de Derek (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Paramount+

Repose en paix, Derek Hale. Derek a fait le sacrifice ultime à la fin de Teen Wolf : le film. Le gang devait affronter les Nogitsune, et le seul moyen d’abattre le monstre pour de bon était avec le feu de l’enfer de Parrish. Derek regarda son fils, Eli, et dit à Scott qu’Eli faisait désormais partie de sa meute. Derek a ensuite poussé Scott hors du chemin et a exhorté Parrish à apporter le feu de l’enfer.

Parrish a allumé le feu de l’enfer et le Nogitsune a pris feu, ainsi que Derek. Derek a brûlé et est mort aux côtés du Nogitsune. Teen Wolf les fans ne savent que trop bien ce que c’est que de perdre un personnage préféré des fans. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec le créateur Jeff Davis à propos de la décision de tuer Derek (sérieusement, quelqu’un doit appeler Stiles). Était-ce le plan depuis le début ?

“Non. Eh bien, en fait, quand j’ai commencé à écrire le script, oui. Nous avons eu de nombreuses itérations du plan parce que nous ne savions pas qui allait y figurer », a expliqué Jeff. «Il y avait des scénarios lancés, jetés, de nouveaux étant imaginés. Mais une fois que nous avons atterri sur la plupart des acteurs, et une fois [Tyler] Höchlin s’était engagé et a dit: ‘Ouais, je vais travailler autour de mon Superman calendrier », qui a pris beaucoup de super héros, croyez-moi. Je lui ai dit : ‘Serais-tu partant pour un grand départ héroïque ?’ Et il a dit : ‘Qu’est-ce que tu as en tête ?’ Et j’ai dit : ‘Parlons-en.’ Je ne l’aurais pas fait sans sa bénédiction, sans son implication. Mais une fois que nous avons eu cela, le reste de l’histoire s’est en quelque sorte mis en place. Je savais depuis longtemps que je voulais qu’Allison revienne, mais comment elle est revenue n’était pas tout à fait claire jusqu’à ce que nous ayons vraiment décidé, d’accord, si nous revoyons l’histoire de la saison 3B, ramenons-nous le méchant de la saison 3B aussi ?

Dans les derniers instants du film, Scott et Allison ont fait allusion à la possibilité d’adopter Eli maintenant qu’il est orphelin. Lorsqu’on leur a demandé s’ils adopteraient le fils de Derek à l’avenir, Jeff a répondu: “Ils en parlent, oui.” Cependant, il ne dirait rien de définitif sur ce point de l’intrigue. “Pas encore”, a ajouté Jeff. Quant à l’identité de la mère d’Eli, Jeff a dit: “Oh, ça n’a pas été dit.” Mais le créateur sait qui c’est.

Après avoir été tué hors de la série dans la saison 3, Roseau de cristal l’a fait revenir sous le nom d’Allison Argent. Scott a pu ramener Allison à la vie pour de bon avec un rituel, et ils peuvent enfin passer le reste de leur vie ensemble. Jeff a souligné que ramener Allison dans le giron signifiait toujours que Scott allait avoir sa fin heureuse.

“Si nous devions la ramener, elle était de retour”, a déclaré Jeff. « Il y a des histoires qui font ça. C’est une histoire de réalisation de souhaits où vous devez réaliser que le souhait n’était pas réel. C’est beaucoup Wonder Woman 1984 Je pense, mais dans Teen Wolf quand on exauce un vœu, je veux que les personnages le gardent.

Une romance surprenante dans Teen Wolf : le film était entre Parrish et Malia. “J’ai aimé l’idée que Malia soit retournée à Beacon Hills, que Parrish soit là, et qu’ils se retrouvent en quelque sorte par commodité”, a déclaré Jeff. HollywoodLa Vie. “Cette relation commence comme une relation de convenance, puis se transforme en quelque chose de plus réel où ils trouvent cette connexion parce qu’ils sont tous les deux des animaux à l’intérieur. L’un est un coyote, l’autre est un chien de l’enfer. Je veux dire, il y a une étincelle là. Nous espérions que ça marcherait parce que dans la vraie vie, Shelley [Hennig] et Ryan [Kelley] sont comme frère et soeur. Les voir s’embrasser à l’écran était très bizarre pour tout le monde, y compris les acteurs, mais ce sont des acteurs.

Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter dans le Teen Wolf univers. Jeff n’a pas exclu de continuer Teen Wolf à l’avenir.

«Pour une raison quelconque, je n’aime pas les résumés vraiment soignés où tout le monde vit heureux pour toujours. La vie est désordonnée et compliquée, alors j’aime laisser les choses plus ouvertes. J’aime l’idée que tout peut arriver maintenant, que c’est un tout nouveau paradigme que Scott a sa nouvelle meute avec Eli et avec Allison. A quoi ressemble ce monde maintenant ? Je ne sais pas encore », a-t-il déclaré. Teen Wolf : le film est maintenant diffusé sur Paramount +.

