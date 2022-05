Eoin Morgan «ravi» d’avoir Matthew Mott comme nouvel entraîneur de balle blanche de l’Angleterre | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eoin Morgan a hâte de commencer à travailler avec le nouvel entraîneur-chef de l’équipe masculine d’Angleterre, Matthew Mott.

Eoin Morgan s’est dit “absolument ravi” à l’idée de travailler avec le nouvel entraîneur anglais Matthew Mott.

La nomination de Mott a été annoncée la semaine dernière, le voyant quitter son poste d’entraîneur-chef de l’équipe féminine d’Australie après sept années de succès.

Mott a mené l’Australie à la victoire dans la Coupe du monde féminine de 50 ans et plus lors de son dernier acte en charge, après une victoire dominante sur l’Angleterre dans la série multi-format Ashes au début de l’année. L’équipe a également remporté deux Coupes du monde T20, alors qu’elle a enregistré une séquence record de 26 victoires consécutives dans les ODI qui s’étendent de 2018 à 2021 sous sa direction.

Le directeur général de l'équipe d'Angleterre de cricket, Rob Key, explique la décision de nommer Matthew Mott comme nouvel entraîneur-chef de la balle blanche.

Mott a déclaré qu’il voyait des “similitudes” avec son rôle précédent alors qu’il prend désormais en charge une équipe d’Angleterre très performante qui est l’actuel champion du monde de plus de 50 ans et est classée deuxième dans les classements mondiaux ODI et T20, dirigée avec brio par Morgan.

Parler à Sports du cielMorgan a déclaré : “C’est très excitant, nous sommes absolument ravis de l’avoir [Mott] à bord.

“Il a une longue carrière d’entraîneur et de gestionnaire, dont la période la plus réussie a été les trois ou quatre dernières années dans le cricket féminin australien. Il a fait partie de leur parcours de transformation et ils ont eu le succès qu’ils ont eu.

“Il apportera une vision extérieure des choses et, espérons-le, poussera les choses plus loin qu’elles ne l’ont été auparavant.”

Eoin Morgan vise le succès lors de la Coupe du monde T20 en Australie plus tard cette année

“L’objectif est de gagner des Coupes du monde”

Mott commencera à travailler le mois prochain, à temps pour la série de trois matchs ODI contre les Pays-Bas à Amsterdam, tandis que la première étape majeure de son mandat est la Coupe du monde T20 en Australie en octobre, alors que l’Angleterre cherche à unir 50 et 20 ans. titres.

Morgan a appelé à la patience alors que le nouvel entraîneur s’installait, mais a ajouté que l’équipe était bien consciente de l’objectif.

“De toute évidence, il faudra du temps à Matthew pour gagner la confiance des joueurs et apprendre à les connaître”, a déclaré Morgan. “Les entraîneurs ont cette période de transition et je pense que ce sera la clé pour faire avancer les choses et, espérons-le, essayer de gagner des Coupes du monde plus tard.

Eoin Morgan a dirigé l’Angleterre vers la victoire à domicile lors de la Coupe du monde 2019

“En tant que groupe, nous avons très bien travaillé ensemble pendant une période prolongée. Il y a un niveau d’acceptation et de responsabilité autour d’essayer de gagner des trophées. Je pense que cela devrait être notre objectif.

“Nous avons prouvé au cours des six ou sept dernières années que nous pouvons être compétitifs, jouer des demi-finales, des finales et continuer et gagner.

“Le potentiel des joueurs que nous avons, nous devons viser aussi haut que ça.”

Brendon McCullum a été initialement pressenti pour être le nouvel entraîneur de balle blanche de l’Angleterre, le jumelant à nouveau avec Morgan après des séjours ensemble à Middlesex et dans l’IPL avec les Kolkata Knight Riders, mais a finalement été choisi pour diriger l’équipe de test dans une nouvelle ère avec le capitaine Ben Stokes.

Nasser Hussain dit qu'il est ravi de voir quel impact le partenariat Ben Stokes et Brendon McCullum en tant que capitaine et entraîneur aura sur l'équipe d'Angleterre.

Et Morgan pense qu’il s’agit d’une excellente nomination, ajoutant: “Il est définitivement l’homme de la situation pour les gars du test. C’est un candidat exceptionnel.

“Dans un vain très similaire à Matthew Mott, il cherchera à faire avancer les choses. Il fait beaucoup les choses à sa manière et je ne doute pas qu’il travaillera très bien avec Ben en essayant d’imprimer leur propre identité au sein de l’équipe. “

Mott : Morgan s’est aligné sur moi pour jouer la vision

Mott, quant à lui, a déclaré qu’il avait déjà parlé avec Morgan avant de commencer son nouveau rôle d’entraîneur et a déclaré que les deux étaient “alignés” sur la façon dont l’Angleterre devrait jouer.

Mott a dit Cricket.com.au: “Beaucoup de questions dans les interviews portaient sur ‘comment voyez-vous faire avancer l’équipe ?’ Et je vois beaucoup de similitudes [with his previous job] – reprendre une assez bonne équipe qui est bien placée, avec un bon leader en la personne d’Eoin Morgan.

L'ancien capitaine anglais Nasser Hussain a déclaré que la nomination de Matthew Mott au poste d'entraîneur-chef du ballon blanc masculin était un excellent choix car il est un entraîneur exceptionnel.

“Eoin et moi avons parlé de la façon de créer certaines opportunités, certains des messages auxquels je crois et de voir où se trouve cet alignement.

“Nous semblons très alignés sur notre philosophie générale et sur la façon dont nous pensons que l’équipe devrait jouer, mais ce serait bien d’avoir simplement l’opportunité dans le groupe de joueurs d’en parler un peu plus, de répondre à toutes les questions et de simplement développer cette connexion.

“L’équipe fonctionne assez bien, il s’agit simplement de savoir comment nous obtenons ces gains supplémentaires, car ce succès durable est ce dont l’Angleterre a envie.

Regardez l'Australie célébrer sa victoire à la Coupe du monde féminine plus tôt cette année, après avoir battu l'Angleterre en finale.

“Ils sont assez à l’aise d’avoir une bonne équipe et une bonne profondeur, mais essayer de participer à chaque tournoi est ce qu’ils veulent faire. J’espère que les expériences que j’ai eues avec ce que nous avons fait [with Australia] pourrait être en mesure d’ajouter une autre couche à cela.”

S’appuyant davantage sur son expérience avec l’Australie, Mott a déclaré: “Je ne pense pas qu’en interne avec l’équipe féminine, nous ayons jamais vraiment parlé de devoir gagner des Coupes du monde, en tant que telles.

“C’était plus comme rester présent, rester dans l’instant présent, et si vous continuez à le faire, jour après jour, le résultat final vous tombe dessus.”