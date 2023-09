Eoin Morgan : Liam Livingstone est un « certificat mort » pour le onze de départ de la Coupe du monde d’Angleterre après une performance au bâton | Actualités sur le cricket

Eoin Morgan de Sky Sports Cricket pense que Liam Livingstone est un « certificat mort » pour le onze de départ de l’Angleterre à la Coupe du monde après un demi-siècle de 39 balles contre la Nouvelle-Zélande.

Il y avait eu des rumeurs sur la forme au bâton de Livingstone depuis The Hundred cette année, son bowling garantissant qu’il était toujours un nom dans l’équipe.

Cependant, sa solide performance avec la batte a convaincu l’ancien capitaine anglais du ballon blanc Morgan que sa place dans le onze de départ de la Coupe du monde devrait être assurée et il a montré sa « capacité polyvalente ».

Eoin Morgan n’a pas tari d’éloges à l’égard de Liam Livingstone après son 52 sur 40 contre la Nouvelle-Zélande.



« C’est un joueur de cricket intelligent », a déclaré Morgan à propos de Livingstone.

« Trouver le format pour pouvoir s’adapter comme les gars avant lui était crucial, la plate-forme était déjà posée et il n’est tout simplement pas sorti et n’a pas balancé la hanche dès le premier ballon, il a mis du temps à démarrer et il termine quand même. En marquant sur une course avec un ballon, on dirait que c’est du cricket intelligent », a déclaré Morgan.

Liam Livingstone réalise trois six consécutifs contre la Nouvelle-Zélande.



« Il a très bien joué et est un élément clé de cette équipe de plus de 50 ans en raison de ses capacités globales. Sur le terrain, il est incroyablement bon et sa capacité à jouer à la fois avec les doigts et les poignets fait de lui un atout pour jouer à chaque match. « .

Hussain : Brook est dans le meilleur onze pour la Coupe du Monde | Il devrait frapper à six heures

Pour Nasser Hussain de Sky Sports Cricket, l’entraîneur-chef Matthew Mott devrait choisir ses meilleurs joueurs de cricket XI pour la Coupe du monde et s’il le fait, l’équipe inclura Harry Brook.

Nasser Hussain pense que Harry Brook devrait frapper à six points dans le meilleur onze d’Angleterre.



En effet, il pense que ce n’est pas une décision « facile », mais qu’avoir Brook dans son équipe signifie que l’Angleterre a un joueur de cricket qui peut « gagner des matchs sur son propre dos ».

« Je commencerais dans l’autre sens, Mott a parlé de statistiques et de match. Je dirais : ‘Qui sont mes meilleurs joueurs de cricket XI.’ Évidemment, vous devez examiner les conditions, jouez-vous le sertisseur supplémentaire ou le joueur supplémentaire », a déclaré Hussain.

« Pour moi, votre meilleur XI quand vous regardez l’équipe, l’un de ces meilleurs XI n’est pas dans cette équipe.

Dawid Malan frappe 50 balles sur 48 pour permettre à l’Angleterre de prendre un bon départ contre la Nouvelle-Zélande.



« J’aurais Bairstow et un autre ouvreur, ça pourrait être Roy ou Malan. Joe Root à trois ans, Ben Stokes à quatre, Jos Buttler à cinq et Harry Brook à six ans – un talent génial, qui pourrait faire irruption sur la scène lors de la Coupe du Monde et gagnez des matchs sur son propre dos, brillant sur le terrain également, puis choisissez les quilleurs en fonction de vos conditions.

« Le problème avec cette équipe est que nous avons besoin de joueurs de remplacement dans l’équipe. Buttler n’ouvre pas le cricket à 50-over.

L’Angleterre perd les guichets de Dawid Malan et Harry Brook en cinq balles contre la Nouvelle-Zélande.



» S’ils sont sur le terrain pendant 50 overs et qu’il tient le guichet à Chennai, il est très difficile pour lui d’ouvrir, donc si Jason Roy se réveille avec un spasme au dos comme aujourd’hui, c’est la décision.

« Harry Brook ne ressemblait pas à un ouvreur de Jason Roy aujourd’hui, il avait l’air démodé : ‘Je vais jouer et rattraper mon retard plus tard’, Malan ressemblait à un ouvreur.

« Malan lors de ses 14 derniers matchs a obtenu quatre 100, il a une moyenne de 54 avec un très bon taux de frappe. Cela est de votre côté et Roy a deux siècles lors de ses six derniers matchs.

Les huit guichets en 60 secondes depuis le premier match ODI entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande.



« Les gens se confondent avec Roy parce qu’il donne son guichet à moindre coût, puis les gens disent qu’il ne devrait pas être du côté des 50-over, il prend plus de temps en 50-over cricket parce qu’il y a un peu plus de temps.

« C’est déroutant et pas aussi facile que les gens le pensent d’avoir simplement Brook, mais j’aurais Brook dedans. »

Dimanche 10 septembre à 10h30





L’Angleterre est de retour en action après son deuxième ODI contre la Nouvelle-Zélande le dimanche 10 septembre, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h30.