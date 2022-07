Eoin Morgan: le capitaine anglais Jos Buttler enverra un message fort à son équipe après une lourde défaite contre l’Inde lors du premier ODI | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eoin Morgan explique comment le capitaine anglais Jos Buttler réagira à la lourde défaite contre l’Inde lors du premier ODI.

Eoin Morgan a soutenu son successeur en tant que capitaine du ballon blanc, Jos Buttler, pour transmettre un message fort à son équipe d’Angleterre après avoir subi un martèlement de 10 guichets par l’Inde lors du premier match international d’une journée de leur série de trois matches.

L’équipe de Buttler a été éliminée pour 110 en seulement 25,2 overs au Kia Oval mardi – Jasprit Bumrah (6-19) réclamant des chiffres record pour un quilleur contre l’Angleterre – avec Rohit Sharma écrasant ensuite un 78 invaincu sur 56 balles pour voir l’Inde à un victoire catégorique.

Cela fait trois défaites en quatre pour Buttler en tant que capitaine permanent après que l’Angleterre a perdu la précédente série internationale T20 2-1, mais Morgan l’a soutenu pour rester fort dans son message, affirmant par expérience que c’est le moment de diriger.

“Je sais ce que ça fait”, a déclaré Morgan Sports du ciel. “Ce n’est pas agréable – vous vous concentrez sur l’intérieur, pas sur l’extérieur.

“Mais, ayant eu l’expérience à la fois de jouer et de diriger auparavant que Jos a eue, il verra cela comme une opportunité dans ce vestiaire de réitérer un message très clair et fort sur où ils vont et ce qu’ils font.

“Les gens seront dans ce vestiaire voulant reculer et voulant sortir, mais c’est le moment de diriger.

“Vous pouvez donner le meilleur message possible à quelqu’un, et s’il n’écoute pas, cela ne va nulle part. Mais je peux vous garantir que lorsque vous perdez, tout le monde dans le vestiaire écoute.

“Un message clair de votre leader dans des moments comme celui-ci, et pour que vos joueurs seniors l’incarnent, est crucial.”

Morgan a rappelé des occasions dans son poste de capitaine où, après des performances tout aussi médiocres avec la batte, il s’en est tenu à ses armes sur l’approche qu’il voulait que son équipe adopte.

Contre l’Afrique du Sud dans un ODI à Lord’s en 2017, l’Angleterre avait une fiche de 20-6 avant de récupérer quelque peu pour marquer 153 dans une défaite à sept guichets, tandis qu’à Adélaïde début 2018, l’Australie a réduit l’équipe de Morgan à 8-5 avant de finalement afficher 196 en une défaite à trois guichets.

“Il y a eu quelques fois au début de mon poste de capitaine et des questions continues tout au long”, a ajouté Morgan.

“Je pense à Lord’s, je pense, contre l’Afrique du Sud et Adélaïde où nous étions 8-5.

“Ce sont des moments clés où les gens attendent d’aller” soyons plus intelligents, reculons un peu “. Ce n’est pas là que Jos Buttler et son équipe d’Angleterre veulent être.

“Ils veulent être à la pointe de la performance, gagner des Coupes du monde et être considérés comme la meilleure équipe du monde. Et je pense que c’est ce qu’il dira à son équipe.”

Buttler : Frapper a été notre super force

Buttler, s’adressant aux journalistes après la lourde défaite de son équipe, a insisté sur le fait que leur frappeur restait leur “super force” et ne serait pas déraillé.

“Vous ne voulez certainement pas que des jours comme celui-ci arrivent”, a déclaré Buttler. “Ils sont venus peu nombreux, donc c’est difficile à encaisser.

“Il est certainement essentiel de ne pas paniquer, de ne pas trop se pencher dessus et de ne pas trouver trop de défauts. L’Inde a fantastiquement bien joué et nous n’avons pas réussi à gérer cela aussi bien que nous l’aurions souhaité.

“Mais, si je regarde en arrière au cours des cinq ou six dernières années, le bâton a été notre super force dans cette forme de jeu. Vous regardez les noms des gars là-dedans, ils sont parmi les meilleurs joueurs que nous ayons eus .

“Nous essaierons d’en tirer des leçons autant que possible, mais nous nous en tiendrons à ce que nous savons. Il y a une énorme confiance dans ce vestiaire qu’il y a de brillants joueurs là-dedans.

“Nous devons être positifs, revenir sur le terrain et remettre les choses en place lorsque nous jouerons jeudi [in the second ODI at Lord’s].”

Nasser: Morgan acte difficile à suivre

Ancien capitaine de l’Angleterre, Sky Sports’ Nasser Hussain a salué Bumrah et a également exhorté l’Angleterre à ne pas paniquer après leur martèlement au Kia Oval pour ouvrir la série ODI.

“Je ne pense pas que vous puissiez être trop critique envers les frappeurs anglais. Parfois, il suffit de dire que c’est un bowling merveilleux.

“C’était un travail difficile, mais c’est censé être un travail difficile. C’est le plus haut niveau et ce n’est pas censé être une promenade dans le parc pour les frappeurs tout le temps.

“Aujourd’hui, c’était un jour pour être un quilleur et les frappeurs anglais ont été jugés insuffisants – mais ce n’est absolument pas le moment de paniquer de quelque manière que ce soit.

“Il y a eu un changement complet de direction et il faudra du temps au capitaine Jos Buttler et au nouvel entraîneur Matthew Mott pour développer leur propre équipe et équipe. Soyons honnêtes, Eoin Morgan est un acte très difficile à suivre.

“Je ne paniquerais pas à propos de la composition des frappeurs. Je sais que c’est une chose étrange à dire après 110, mais ils ont beaucoup de frappeurs qui leur permettront de courir dans les T20 et les ODI, tellement d’options.”

