Eoin Morgan: Jason Roy soutient le capitaine de l’Angleterre après un deuxième canard consécutif contre les Pays-Bas | Nouvelles du cricket

L’ancienne star anglaise Dominic Cork à Sky Sports News:« Je suis sûr que c’est une préoccupation pour Eoin Morgan et une préoccupation pour l’Angleterre, mais je pense qu’il a un certain crédit à la banque avec ce qu’il a fait en tant que capitaine et ce qu’il a fait en tant que batteur.

« Ce n’est pas facile de ne pas jouer beaucoup au cricket mondial en ce moment. Il a juste besoin d’un coup. C’est tout.

« Attendons de voir où nous en sommes dans six à huit mois lorsqu’il jouera un peu plus au cricket. Ensuite, je pense que les sélectionneurs, Rob Key et l’entraîneur vont s’asseoir et décider ce qui est le mieux. Est-il toujours l’un des six meilleurs batteurs de l’équipe ? S’il l’est, il est dans l’équipe.