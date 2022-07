Eoin Morgan est le plus grand capitaine de balle blanche d’Angleterre et un frappeur révolutionnaire, déclare Nasser Hussain | Nouvelles du cricket

Expert et chroniqueur de cricket









Après qu’Eoin Morgan a annoncé sa retraite du cricket international, Sports du ciel‘ Nasser Hussain examine l’impact que l’Irlandais a eu sur le cricket anglais à balle blanche – à la fois en tant que joueur et capitaine…

Eoin Morgan a eu un impact énorme sur le cricket anglais. Il va sans dire qu’il est le plus grand capitaine de ballon blanc d’Angleterre, un capitaine vainqueur de la Coupe du monde.

Il a changé la culture du cricket anglais à balle blanche, non seulement au sommet mais tout au long. Si vous regardez où nous en étions lors de la Coupe du monde 2015 en Australie lorsque nous avons perdu contre le Bangladesh, où nous en étions quelques années plus tard et où nous en sommes maintenant, le changement est remarquable.

C’est presque arrivé à un stade où vous ne regardez pas seulement les joueurs qu’ils choisissent, mais la qualité de ceux qui manquent, en particulier avec la batte.

Cela tient en grande partie au changement de culture de Morgan. Il est cool, calme et un capitaine extrêmement respecté dans et hors de cette équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nasser Hussain dit qu’Eoin Morgan est un “capitaine de balle blanche fantastique” après l’annonce de la nouvelle selon laquelle le capitaine anglais est sur le point d’annoncer sa retraite internationale Nasser Hussain dit qu’Eoin Morgan est un “capitaine de balle blanche fantastique” après l’annonce de la nouvelle selon laquelle le capitaine anglais est sur le point d’annoncer sa retraite internationale

Il est clair comme du cristal à tout moment dans son processus de pensée. C’est un peu comme Brendon McCullum maintenant avec l’équipe Test. Morgan a beaucoup appris de lui lors de cette Coupe du monde 2015, ce sont des amis très proches et il lui a parlé de la façon dont la Nouvelle-Zélande jouait à l’époque et l’a pris en compte. Mais son succès vient de cette approche limpide et de ne jamais douter de lui-même.

Je l’ai interviewé à l’été 2105 à l’Ageas Bowl lorsque l’Angleterre a été éliminée en 45 overs. Ian Smith et Mikey Holding étaient dans la boîte de commentaires et parlaient de battre les overs. Je lui ai posé cela, et il n’était pas intéressé par cette approche – “la prochaine fois que nous serons dans cette situation, nous irons encore plus fort” – et c’est ce qu’ils ont fait.

Morgan a mené une révolution de la balle blanche qui a mené l’Angleterre à la victoire lors de la Coupe du monde 2019

Avance rapide de quelques années et ils obtenaient un record du monde de 481 contre l’Australie à Trent Bridge, le revirement était tout simplement remarquable et Morgan était au cœur de celui-ci.

‘Un joueur d’un jour dynamique’

Vous devez également vous souvenir de Morgan, le joueur. Il était révolutionnaire. Il jouait tous les coups que nous voyons maintenant bien avant les autres; renverser-balayer, renverser-écopant et être dynamique. À son meilleur, il était absolument destructeur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs morceaux du dernier siècle ODI d’Angleterre de Morgan à partir de 2020 contre l’Irlande Regardez les meilleurs morceaux du dernier siècle ODI d’Angleterre de Morgan à partir de 2020 contre l’Irlande

Lors de la Coupe du monde 2019 contre l’Afghanistan, il a joué une manche incroyable et a atteint un nombre record de six. Nous ne devons pas seulement nous souvenir de sa forme des derniers mois, souvenons-nous de sa forme pour l’essentiel de sa carrière. Oubliez le capitanat, c’était un joueur d’un jour dynamique et en avance sur son temps. Vous ne pouvez avoir qu’un immense respect pour lui.

J’ai parlé à Rob Key au début de l’été de Morgan. Key a déclaré que Morgan ferait toujours ce qui est le mieux pour l’équipe. C’est tout ce qui l’intéresse et c’est son état d’esprit.

L’Angleterre contre l’Inde Vivre de

S’il sent qu’il ne contribue pas à l’équipe ou que l’équipe est meilleure sans lui, il fera ce qu’il faut. Il a manqué de courses récemment, sa forme physique n’est pas là où il le souhaite et finalement, cela vous frappe – comme c’est le cas pour nous tous – que vous devez passer à autre chose.

Morgan était “absolument destructeur” à son meilleur avec la batte

Il aurait pensé, non pas aux 10 joueurs qui allaient sur le terrain avec lui, mais au garçon qu’il doit laisser de côté au cricket à balles blanches pour qu’il puisse jouer. À un moment donné, il penserait que ce n’est pas juste pour ce garçon et que l’équipe est meilleure sans lui. Une chose est sûre, cependant : ces dernières années, l’équipe a été bien meilleure avec lui.

“Morgan a apporté le calme dans le chaos”

Il nous a donné l’un des moments les plus spéciaux du cricket anglais. Cette victoire en finale de la Coupe du monde à Lord’s a été l’un des grands jours. Une belle occasion, une belle fin avec le Super Over – une victoire incroyable, incroyable et, encore une fois, cela revient en grande partie à Morgan.

Après avoir repris une équipe en difficulté en 2015, Morgan a mené l’Angleterre à la gloire de la Coupe du monde en 2019

Vous remontez à 2015 et quelques mois plus tôt, Alastair Cook était toujours aux commandes. L’Angleterre avait des joueurs là-bas qu’elle n’a pas sélectionnés. Ils ont changé de capitaine mais lui ont donné les mêmes joueurs, je pense que Gary Ballance a joué à cette Coupe du monde et il s’agissait toujours d’être récompensé pour votre forme de match test avec une place dans le camp des balles blanches. C’était un peu après le spectacle du lord major, le cricket à balle blanche, donc c’était un peu comme un laissez-passer pour l’hôpital pour Morgan.

Merci à Andrew Strauss de l’avoir gardé à bord, il aurait facilement pu le virer après cette Coupe du monde, mais il lui a parlé et a vu qu’il pouvait renverser la vapeur. Ce n’est pas une chose facile à faire, mais il a changé les choses. Il avait les joueurs pour le faire avec Jos Buttler, Jonny Bairstow, Jason Roy et même Alex Hales à l’époque – de fabuleux joueurs de balle blanche mais ils étaient un peu retenus.

Morgan les a choisis, mais leur a également donné ce cricket sans souci et sans peur qu’ils ont absolument adoré. Vous parlez à tous les joueurs qui ont joué sous lui et ils ont adoré jouer pour lui. C’est tout ce que vous pouvez vraiment demander en tant que capitaine, ce n’est pas un concours de popularité, mais ils se tourneraient vers Morgan à plusieurs reprises dans des moments difficiles. C’est ce que j’ai aimé chez lui, dans le chaos qu’est le cricket à balles blanches, Morgan a juste gardé ce comportement cool, calme et calculé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nick Knight, Nasser Hussain et Michael Atherton discutent des candidats pour remplacer Morgan en tant que capitaine anglais du ballon blanc Nick Knight, Nasser Hussain et Michael Atherton discutent des candidats pour remplacer Morgan en tant que capitaine anglais du ballon blanc

Ses chaussures sont énormes à remplir. Celui qui vient ensuite suit le plus grand capitaine anglais de tous les temps. L’homme qui a révolutionné notre cricket à balle blanche. J’irais directement chez Buttler, c’est une évidence pour moi. À Buttler, ils ont quelqu’un qui peut parfaitement remplir ces chaussures. Un personnage similaire cool et calme.

Le seul problème serait que vous ne vouliez pas que cela affecte sa forme parce que sa forme au cours de la dernière année ou plus au cricket à balle blanche, la façon dont il frappe est remarquable. Je ne pense pas que ce sera le cas.

Buttler est taillé dans le même tissu que Morgan. Ils sont très proches et c’est un peu comme passer de Joe Root à Ben Stokes côté Test, c’est d’ami à ami. Je ne pense pas que Morgan puisse le confier à un meilleur type que Buttler.