Eoin Morgan dit qu’il quittera son poste de capitaine de l’Angleterre s’il sent qu’il ne contribue pas à l’équipe | Nouvelles du cricket

Eoin Morgan est en charge des équipes anglaises de balle blanche depuis décembre 2014

Eoin Morgan n’a pas de date de fin en tête pour son poste de capitaine en Angleterre – mais a souligné qu’il l’appellerait un jour s’il sentait qu’il ne contribuait plus.

Le joueur de 35 ans a supervisé une reprise spectaculaire du cricket en balle blanche en Angleterre depuis qu’il est devenu skipper en décembre 2014, menant notamment son équipe à la Coupe du monde 2019 à 50 ans.

Morgan a également guidé l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde T20 en 2016 et la demi-finale l’année dernière, tandis que l’équipe a passé du temps à la tête des classements internationaux d’une journée et internationaux T20 sous sa montre.

La forme du gaucher avec la batte a parfois été de haut en bas – il est actuellement en moyenne de 16 au cours de ses 18 dernières manches T20I – et il a également raté des matchs ici et là avec des blessures légères.

Parler à Sports du ciel avant la série de trois matchs ODI aux Pays-Bas, qui commence vendredi, Morgan a déclaré: « J’aimerais dire que je termine ici ou là et c’est tout. J’aimerais travailler comme ça mais la façon dont mon corps est à pour le moment, je ne peux pas travailler comme ça.

« Si je me blessais demain et que ça allait être une blessure assez longue, je ne rendrais pas service à l’équipe et à moi-même si je m’engageais toujours à terminer à un certain point. Si je ne pense pas que je suis assez bon ou je ne sens pas que je contribue à l’équipe, alors je finirai.

Eoin Morgan (Middlesex), Moeen Ali (Worcestershire), Jos Buttler (Lancashire), Brydon Carse (Durham), Sam Curran (Surrey), Liam Livingstone (Lancashire), Dawid Malan (Yorkshire), David Payne (Gloucestershire), Adil Rashid (Yorkshire), Jason Roy (Surrey), Phil Salt (Lancashire), Reece Topley (Surrey), David Willey (Yorkshire), Luke Wood (Lancashire)

« C’est comme ça que je suis et j’espère que cela se répercutera sur l’équipe. Votre leader n’a pas besoin d’être altruiste, il peut être qui il ou elle veut être, mais je pense que c’est une meilleure façon de faire les choses.

« Depuis que j’ai pris la capitainerie [any lack of form] n’a pas été un énorme problème pour moi, simplement parce que je sais que si je ne suis pas assez bon pour marquer des points ou contribuer, je me laisserai tomber.

« Je sais que je reviendrai en forme à un moment donné. Le cycle tout au long de ma carrière a été une montagne russe complète, donc ce n’est rien d’étrange. »

Morgan a mené l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 2021 avant que son équipe ne soit battue par la Nouvelle-Zélande

« Buttler est le meilleur au monde en ce moment »

Jos Buttler et Moeen Ali ont chacun remplacé Morgan en tant que skipper au fil des ans et le capitaine actuel les aura tous les deux à sa disposition contre les Pays-Bas, ainsi que les quilleurs de couture du bras gauche actuellement non plafonnés David Payne (Gloucestershire) et Luke Wood ( Lancashire).

Buttler arrive fraîchement après avoir été le meilleur buteur de la Premier League indienne, accumulant 863 courses pour les finalistes Royals du Rajasthan avec quatre cents et autant de cinquante, tandis que Moeen entre dans la série avec des lettres après que son nom ait reçu un OBE pour services au cricket.

Morgan a dit : « Jos est l’un des meilleurs au monde. Ici et maintenant, il est probablement le meilleur au monde. Il apprécie que là où il en est dans sa carrière, cela lui va bien. La grande chose que vous remarquez sur la façon dont il joue, c’est que tout ce qu’il fait tourne autour de la victoire.

Jos Buttler a égalé le record de Virat Kohli de quatre cents en une seule saison IPL avec un coup renversant contre Royal Challengers Bangalore

« Quand vous êtes un peu plus jeune, tout ce que vous essayez de faire, c’est d’avoir un impact sur le jeu. Plus vous vieillissez, il s’agit de faire passer votre équipe au-dessus de la ligne. Le Rajasthan était fortement dépendant de ses courses et il a assumé cette responsabilité tout en étant capable prendre des risques.

« Moeen a été incroyable. Il est incroyablement respecté sur et en dehors du terrain et a tellement donné de lui-même dans notre vestiaire. Il est toujours lui-même, n’essaie jamais d’être quelqu’un d’autre.

« Il a la capacité de briser la glace mais aussi de prendre les choses au sérieux en cas de besoin et, évidemment, le rôle qu’il joue dans la communauté dont il est issu est énorme. Il accepte d’être ce modèle et je l’admire énormément pour cela. »

Moeen Ali est une partie instrumentale des équipes anglaises de balle blanche

Avec un certain nombre de joueurs de la première équipe manquant la série néerlandaise en raison d’engagements de test et de blessures, Morgan recherche un résultat similaire aux ODI contre le Pakistan l’été dernier.

À l’époque, l’Angleterre devait aligner une toute nouvelle équipe après que leur groupe initial ait été placé dans l’isolement de Covid, l’équipe de remplacement continuant à assurer un balayage notable 3-0.

Morgan a déclaré: « Le plus grand compliment de ces derniers temps était que contre un Pakistan à pleine puissance, les joueurs qui sont entrés ont joué la marque de cricket que nous avons jouée au cours des cinq ou six dernières années.

« Nous ne savions pas comment ils joueraient mais, mon Dieu, ils étaient agressifs, positifs et ont joué au cricket intelligent en cours de route pour battre une très bonne équipe. Pour les générations futures qui rejoindront notre équipe, l’ambition est de continuer repoussant cette enveloppe et défiant les places. »

L’armateur gauche du Lancashire, Luke Wood, espère faire ses débuts en Angleterre aux Pays-Bas

« Mott est un bon leader »

Payne et Wood – deux des cinq rapides du bras gauche de l’équipe d’Angleterre, aux côtés de Reece Topley, Sam Curran et David Willey – ajoutent une fraîcheur au groupe de joueurs, mais il y aura également un autre nouveau visage autour du camp en blanc récemment nommé- l’entraîneur-chef du ballon Matthew Mott.

Mott, 48 ans, rejoint l’Angleterre après sept ans en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe féminine d’Australie.

Pendant ce temps, il a présidé deux victoires en Coupe du monde T20, quatre campagnes Ashes invaincues, une séquence de 26 victoires consécutives ODI, puis une couronne de 50 victoires en Coupe du monde plus tôt cette année au cours de laquelle l’Australie a remporté chacun de ses neuf matchs, remportant le trophée. avec une victoire de 71 points contre l’Angleterre en finale.

Nasser Hussain de Sky Sports déclare que l'Angleterre a fait un excellent choix en nommant Matthew Mott entraîneur-chef de la balle blanche

Morgan a déclaré à propos de Mott, qui a entraîné Glamorgan entre 2011 et 2013 : « Je pense que les candidats qui ont été présélectionnés étaient excellents et Matthew s’est démarqué un peu plus pour [England managing director of men’s cricket] Rob Key et les gars qui jugent ça.

« Il a travaillé comme assistant de notre ancien entraîneur Trevor Bayliss en Nouvelle-Galles du Sud et Trevor a parlé de son dynamisme en tant qu’entraîneur et de son comportement. Il a également impressionné beaucoup de gens lorsqu’il était à Glamorgan et a eu beaucoup de succès récemment avec l’équipe féminine d’Australie.

« Il a supervisé une transition là-bas et pour eux, mener une campagne de Coupe du monde comme ils l’ont fait demande énormément de planification, de stratégie, de dynamisme et de bons leaders. Il était évidemment l’un de ces bons leaders.

Quand je suis devenu capitaine pour la première fois, je me suis lancé dans tout et j’ai appris beaucoup de dures leçons. Vous devez économiser votre énergie pour les grandes décisions qui impactent le jeu ou vos coéquipiers. Si vous consacrez la même quantité d’énergie à chaque décision, il y a un problème. Vous devenez meilleur pour déléguer, plus conscient, au fur et à mesure. Eoin Morgan

« L’une des caractéristiques que j’ai dites à Keysy [Rob Key] Je voulais qu’un entraîneur soit quelqu’un qui nous tienne responsable, ce que Trevor Bayliss et Chris Silverwood ont si bien fait. Nous essayons de gagner tout ce dans quoi nous nous engageons, ce qui signifie que nous ne restons jamais immobiles.

« Le mantra est toujours d’essayer de s’améliorer et étant donné que nous n’avons fait que les demi-finales de la dernière Coupe du monde T20, cela souligne davantage. Nous avons été absolument exceptionnels au début du tournoi et tout au long de celui-ci – mais ensuite pendant quatre overs en demi- finalement nous n’étions pas exceptionnels.Cela nous a coûté.

« Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire: » nous avons été bons pendant la majorité du tournoi, tout ira bien « . Nous devons encore boucher les trous là où c’est nécessaire et augmenter la profondeur. Motty va jouer un rôle clé à cet égard. «

