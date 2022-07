Eoin Morgan dit que Richard Gleeson peut pousser pour la place de la Coupe du monde T20 après ses débuts «remarquables» en Angleterre | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Richard Gleeson a pris trois guichets en quatre livraisons lors de ses débuts en Angleterre à retenir à Edgbaston, supprimant Rohit Sharma, Virat Kohli et Rishabh Pant

Eoin Morgan dit que le quilleur rapide Richard Gleeson peut faire pression pour une place dans l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde T20 en Australie plus tard cette année après des débuts “remarquables” au cours desquels il a éliminé Rohit Sharma, Virat Kohli et Rishabh Pant en l’espace de quatre livraisons.

Gleeson, 34 ans, est venu au bol avec l’Inde 43-0 après quatre overs lors du deuxième match international T20 à Edgbaston et a fait rebondir Rohit avec sa cinquième livraison avant de faire attraper Kohli et Pant des septième et huitième balles qu’il a envoyées.

Le Lancashire a rapidement terminé avec 3-15 sur ses quatre overs, avec 16 boules de points, et bien que ses efforts aient été vains alors que l’Angleterre s’est effondrée à une défaite de 49 points et une défaite en série, l’ancien skipper Morgan a été extrêmement impressionné par la performance de Gleeson.

Morgan a dit Sky Sports Cricket: “Les débuts de Gleeson ont été remarquables. L’Angleterre peut ajouter un autre nom à cette liste pas si longue de quilleurs qui peuvent contribuer au niveau international.

“Il arrive avec la réputation d’être excellent à la fin des manches pour son comté sous diverses formes, mais il est venu ici, a frappé fort et vite et a renvoyé Kohli, Pant et Sharma.

“C’était extraordinaire. C’est une énorme trouvaille pour le cricket anglais et une découverte qu’ils peuvent construire pour la prochaine Coupe du monde et peut-être la prochaine Coupe du monde à 50 ans. [in India] L’année prochaine.

“En parlant aux gars qui l’ont affronté, son yorker est probablement sa meilleure balle, donc s’il peut ajouter un yorker rapide à ce qu’il a joué aujourd’hui, il y a votre quilleur parfait.”

Gleeson : Si je continue à jouer, tout peut arriver

Lorsqu’on lui a demandé si la Coupe du monde T20 était sur son radar, Gleeson a répondu: “Vous voulez jouer dans les grandes occasions, n’est-ce pas? Alors, oui, pourquoi pas? Je vais juste regarder vers le prochain match et partir de là .

“(La sélection anglaise) n’était pas près de mon radar. C’était juste pour jouer le plus haut niveau possible.

“Je veux juste continuer à jouer au cricket et en profiter, jouer aussi longtemps que possible. Qui sait? Si je continue à jouer, tout peut arriver.”

Le meneur du test d’Angleterre Stuart Broad a ajouté à propos de Gleeson: “C’était incroyable. C’est la première fois que je le vois jouer en direct et j’ai été vraiment impressionné.

“Il a montré les attributs que vous attendez d’un quilleur international. Il a un bon rythme, c’était un rythme rapide. Il s’en est tenu à un plan et a livré. Je ne peux pas penser à une balle faible qu’il a jouée.

“Il a roulé une longueur importante, a utilisé son videur, a roulé la couture oscillante et la couture croisée. Il n’a pas compliqué les choses. Il s’en est tenu à ce qui fonctionnait pour lui, obtenant les plus gros guichets indiens et causant des problèmes aux frappeurs.

Broad: Gleeson un excellent exemple pour les joueurs plus âgés du comté

“Je me demande si son âge l’a aidé. Il n’avait pas de nerfs. Il est arrivé à un moment très difficile, sous pression, et il s’est incroyablement bien comporté. C’est ce que vous recherchez dans le cricket international.

“C’est un grand jour pour lui et sa famille, mais aussi pour les pros de 28 ans et plus qui pensent que leur temps pour enfiler un maillot anglais est peut-être révolu.

“Il ne sera pas là pendant cinq, six, sept ans, mais pourrait-il avoir un grand impact au cours des trois prochains mois ? Absolument.”

Broad espère maintenant que Gleeson jouera à nouveau dans le troisième et dernier match international T20 à Trent Bridge dimanche, un terrain qui est généralement un refuge pour les frappeurs.

Broad a ajouté: “Ce serait formidable de voir Gleeson sur un type de terrain différent. Il est confiant et nous verrons peut-être quels ballons et yorkers plus lents il a.”

Gleeson – qui a signé un contrat T20 uniquement avec le Lancashire cette saison – a subi une fracture de fatigue du bas du dos en 2020 qui menaçait de mettre fin à sa carrière.

L’ancien couturier du Northamptonshire a déclaré: “Ce n’était pas moi qui envisageais de prendre ma retraite. C’est quelque chose qui m’aurait été imposé.

“(La récupération) a été un processus long et lent. Malheureusement, à cause de mon âge, il faut un peu plus de temps pour guérir de choses comme ça. Mais (jouer à nouveau) en vaut la peine.

“Il s’agit de gagner des matchs de cricket à la fin de la journée, donc c’est décevant de perdre, mais sur une note personnelle, c’était un bon début.”

L’éclatement à trois guichets de Gleeson – comme c’est arrivé

GUICHET! Rohit c Buttler b Gleeson 31 – Inde 49-1

Quel moment pour Richard Gleeson ! Il a son premier guichet international, et quel guichet c’est – l’homme clé Rohit parti après un coup fulgurant de 20 balles, a rebondi !. Une prise formidable de Buttler, par-dessus son épaule.

GUICHET! Kohli c Malan b Gleeson 1 – Inde 61-2

Ouah! Quel impact Gleeson a sur ses débuts, Kohli rejoignant maintenant Rohit parmi ses scalps. Kohli essaie de balancer cette livraison dans la jambe, mais obtient un bord d’attaque épais qui survole le point arrière, où Malan prend une superbe prise de plongée.

GUICHET! Pantalon c Buttler b Gleeson 26 – Inde 61-3

Il a deux guichets en autant de balles – et trois en quatre ! Gleeson se retrouve sur un triplé alors que Pant est le dernier à tomber. Le gaucher à l’intérieur en borde un jusqu’au gardien lorsqu’il cherche un grand swing vers la jambe.

Atherton : l’histoire de Gleeson est « géniale sur le plan humain »

Michael Atherton de Sky Sports Cricket…

“Gleeson est un garçon du Lancashire, mais n’a pas été repris par le comté. Il jouait juste pour le Blackpool Cricket Club et quelques trucs de comtés mineurs, jusqu’à ce qu’il ait environ 27 ans lorsque Northants a alors tenté sa chance avec lui.

“Il est allé dans les Midlands et y a joué pendant quelques saisons jusqu’à ce que le Lancashire l’appelle finalement.

“Il a eu quelques années horribles de blessures – fractures de stress, problèmes de genou et de cheville – mais maintenant, à l’âge de 34 ans, il obtient sa première casquette.

“C’est une belle histoire sur le plan humain et il est une leçon pour tout le monde qu’il n’est jamais trop tard. Continuez et continuez à travailler pour votre rêve.

“Il a également été choisi parce que l’Angleterre étudie ses options de bowling à mort. Le bowling à mort leur a coûté la demi-finale de la Coupe du monde T20 contre la Nouvelle-Zélande l’année dernière.”

