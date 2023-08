Enzo Maresca sur l’influence de Pep Guardiola avant l’arc managérial de Leicester City | Nouvelles du football

Avant la nouvelle saison de championnat, Sports du ciel s’est assis avec l’ancienne protégée de Pep Guardiola, Enzo Maresca, pour parler de ses espoirs pour la nouvelle équipe de Leicester.

Maresca prendra en charge son premier match de football anglais lorsque les Foxes accueilleront leurs compatriotes Midlanders Coventry en direct Sports du ciel le dimanche midi, l’équipe aura probablement plus qu’un soupçon d’influence de Guardiola dans son jeu.

L’Italien de 43 ans espère ramener le club en Premier League du premier coup – mais, tout comme sa plus grande muse, fera du style la pierre angulaire des priorités de Leicester cette saison.

« Le premier objectif est de permettre à l’équipe de jouer d’une manière, comme nous l’aimons », a-t-il déclaré. Sports du ciel. « La cible est quelque chose que nous connaissons tous.

« Pour être honnête, le club n’a pas mentionné avoir été promu cette année, mais ils sont ambitieux, je suis ambitieux, les gars ici sont ambitieux – nous voulons tous le même objectif mais le club sait que ce n’est pas A, B puis C et le football n’est pas si facile.

« Nous allons faire de notre mieux et nous verrons match par match comment nous développons notre idée. »

Leicester est le deuxième poste senior de Maresca dans le football, après une série malheureuse de 14 matchs en tant qu’entraîneur-chef de Parme en 2021, qui a été prise en sandwich entre deux sorts différents au stade Etihad.

Bien que Guardiola ait eu l’influence la plus profonde sur la philosophie de l’ancien milieu de terrain, il a travaillé sous de nombreux autres managers d’élite à la fois en tant qu’entraîneur et joueur – ayant remporté des trophées majeurs avec la Juventus et Séville au cours d’une carrière de joueur de 19 ans.

« J’ai eu de la chance, j’ai travaillé sous Ancelotti, Lippi, Manuel Pellegrini, tous des managers fantastiques, mais en termes de compréhension du jeu, Pep a eu un impact à 100% sur moi », a-t-il déclaré.

« Cela aide beaucoup d’avoir travaillé avec le genre de personnes [I have worked with]. Vous apprenez des choses et à la fin vous créez votre propre idée en tant que manager et en tant que personne. C’est juste quelque chose de graduel.

« La première idée est probablement née lorsque j’ai affronté l’équipe de Barcelone de Pep Guardiola en tant que joueur, c’était la première fois que j’ai réalisé que quelque chose de différent s’était passé et j’étais curieux de comprendre, alors j’ai commencé à analyser les matchs et à partir de là, à prendre des choses de différents managers. à la fin, vous créez votre propre idée. »

Image:

Leicester a déjà signé les signatures de Conor Coady et Harry Winks cet été





À moins d’un mois du mercato estival, Leicester compte encore un certain nombre de noms internationaux de premier plan dans leur apogée théorique, notamment Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi et Kelechi Iheanacho dans leurs rangs.

Harvey Barnes, James Maddison et Youri Tielemans ont peut-être dirigé les sorties estivales jusqu’à présent, mais d’autres devraient suivre avant la fin août.

Dans quelle mesure le nouveau manager est-il proche de connaître son équipe pour la saison, quelques jours seulement avant leur match d’ouverture ?

Il a dit: Notre situation est la même que celle de tous les gestionnaires maintenant. Le marché est ouvert et tant de joueurs pourraient partir et arriver. Neuf ou 10 sont partis, cinq sont arrivés, donc tout est dynamique maintenant.

« Pour moi, c’est sûr, notre effectif n’est pas complet, nous allons faire d’autres mouvements, des joueurs vont partir, certains vont arriver. »

Regardez Leicester vs Coventry en direct sur Sky Sports Football à partir de 11h30 dimanche; coup d’envoi à 12h.