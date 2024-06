Le manager de Chelsea, Enzo Maresca, a reçu des conseils sur la façon de gérer l’attaquant en disgrâce Romelu Lukaku après de nombreuses fenêtres de transfert de

L’international belge est revenu à Stamford Bridge en 2021 sous Thomas Tuchel pour un montant record de 97,5 millions de livres sterling de la part de l’Inter Milan en Serie A avant d’alimenter rapidement la controverse fin décembre de la même année, qui l’a vu affirmer ne pas être « heureux ». sous Tuchel lors d’un entretien avec Sky Italia.









Lukaku a affirmé que l’entraîneur-chef avait « choisi de jouer avec un autre système », comparant la tactique des équipes avec celle de l’Inter, puis a exprimé son souhait de revenir à l’Inter « dans un avenir proche ». Cela l’a conduit à être abandonné par Tuchel pour le prochain affrontement contre Liverpool et il est finalement revenu à l’Inter avec un prêt d’une saison l’été suivant.

La saison suivante, il a obtenu un prêt à la Roma dans lequel la totalité de son salaire pour la saison a été payée par le club de Serie A. mais il est maintenant prêt à retourner une fois de plus à Stamford Bridge sans aucun espoir de match.

Depuis lors, cependant, un changement dans l’abri a vu Mauricio Pochettino quitter son poste et le propriétaire Todd Boehly a nommé Maresca à sa place. Si les Bleus ont réaffirmé leur position sur Lukaku et leur espoir d’obtenir une vente permanente de lui dans les semaines à venir, c’était à l’époque où Pochettino était aux commandes.

Alors que Maresca arrive, il a sans doute hérité du plus gros problème de joueur individuel de Chelsea depuis des années et doit décider quoi faire à ce sujet. La clause de libération de la star est estimée à 38 millions de livres sterling, et bien que les clubs aient commencé à proposer des offres moins chères, cela ne semble pas fantastique du point de vue commercial avant l’ouverture officielle de la fenêtre la semaine prochaine.

Cependant, le sélectionneur de l’équipe nationale belge, Dominic Tedesco, a souligné les aspects positifs de Lukaku et estime qu’il peut être un véritable mentor pour les jeunes joueurs – dont est presque entièrement composé l’équipe de Maresca – et affirme que sa connaissance du jeu est mondiale. classe.





« Il joue un rôle incroyablement important sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, ses buts parlent d’eux-mêmes, mais il y a plus que cela », a déclaré Tedesco lors d’un entretien avec Le site officiel de l’UEFA. « Il sait exactement quand il doit passer, s’il est dos au but ou s’il peut se retourner et tirer lui-même au but.

« Il est dangereux dans de nombreuses situations, pas seulement sur les coups de pied arrêtés et les centres. Dans le dernier tiers du terrain, il est imprévisible et difficile à défendre. Je ne pense pas que beaucoup de défenseurs choisiraient de se défendre contre lui.

« Mais son importance en dehors du terrain est incontestable car il connaît beaucoup de joueurs, notamment de jeunes joueurs, dont il peut s’occuper et devenir une sorte de mentor. Il s’occupe de beaucoup de choses, il s’occupe de beaucoup de choses dans le vestiaire, ce qui le rend extrêmement important. »