Enzo Le Fée suscite l’intérêt des clubs de Premier League

Au milieu de l’intérêt intense d’une partie de l’élite européenne, le milieu de terrain français Enzo Le Fée a récemment signé un contrat qui le maintiendra à Lorient jusqu’en 2024. Malgré la faible valeur du nouveau contrat (il ne recevrait que 2 000 dollars par semaine, soit près de 20 000 dollars de moins que le Moyenne Ligue 1), cela n’a pas empêché certains grands clubs de Premier League de s’intéresser au milieu de terrain Enzo Le Fée.

West Ham et Fulham ont tous repéré Le Fée, et le verdict est extrêmement positif. Le Fée n’attire pas seulement l’attention des équipes de milieu de tableau de la Premier League. Il a attiré l’attention de Newcastle, de la Lazio, du Borussia Dortmund et de la Real Sociedad.

Pourquoi Enzo Le Fée suscite autant d’intérêt

Étonnamment, Leicester mène la course pour signer Le Fée avant le mercato estival. Les responsables du King Power Stadium ont présenté Le Fée comme remplaçant de Youri Tielemans, ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu de leur physique et de leurs capacités de jeu similaires.

Ce ne serait pas une mauvaise idée de signer Le Fée compte tenu de ses incroyables attributs et de son petit prix. Évalué à environ 13 millions de dollars, il a la capacité de faire irruption sur la scène à un tout petit prix. Gardez un œil sur ces milieux de terrain français sournois et sous-estimés.

Enzo Le Fée est né à Lorient, juste à l’ombre du Stade du Moustoir. Il est normal qu’il ait grandi à l’intérieur de l’académie, rejoignant Lorient à huit ans. Après être passé par Lorient, il a fait ses débuts en équipe senior en 2020 alors que Lorient était encore en Ligue 2.

Après une brève apparition dans une saison 2018/19 relativement décevante, Le Fée a joué un rôle crucial dans la campagne de promotion de Lorient. Lorient a remporté la Ligue 2 alors que Le Fée a récolté deux passes décisives. Alors que Lorient luttait pour rester à flot, terminant 16e deux années de suite, Le Fée entra sous les feux de la rampe. En deux saisons, Le Fée obtiendrait huit passes décisives, deux buts et jouerait un rôle important dans les tentatives de Lorient de repousser la relégation.

Cela nous amène à la saison d’évasion de Le Fée. Avec Lorient qui surpasse massivement; ils sont cinquièmes du tableau; Le Fée a attiré l’attention continentale avec sa saison en petits groupes. Ses statistiques ; deux buts et trois passes décisives ; ne capture pas presque son impact à la fois sur Lorient et la Ligue 1.

Il fait partie intégrante d’un puzzle très réussi pour Lorient. Il réunit une équipe de prodiges passionnants comme Terem Moffi (10 buts, troisième de Ligue 1) et Dango Ouattara (5 buts, 4 passes décisives).

Comment joue Le Fee

Les mots ne rendraient pas justice à Enzo Le Fée. Ses prouesses défensives et sa létalité offensive l’ont rendu intouchable dans le tableau des profondeurs de Lorient. Lorient, une équipe assez décontractée qui n’a pas besoin de possession pour s’épanouir, peut compter sur le rythme de Le Fée en contre-attaque et sur sa force en défense également. Ses passes et ses finitions impressionnantes font de lui l’un des meilleurs milieux de terrain de France à l’heure actuelle.

A première vue, Le Fée invite à des comparaisons avec La Masía race de milieux de terrain; comme Xavi, Andres Iniesta et Thiago. Comme les milieux de terrain de Barcelone, Le Fée est plus qu’heureux de prendre un dribble ou deux. Pourtant, contrairement aux milieux de terrain qui ont joué pour Barcelone, Le Fée est beaucoup plus impliqué défensivement.

Son jeu a été façonné par le style de jeu conservateur de Lorient qui minimise les risques. Mais, c’est pour le mieux. Le Fée est dominant défensivement et menaçant offensivement.

Le Fée s’aligne généralement comme l’un des deux milieux offensifs dans un 4-1-4-1, ou comme l’un des deux milieux défensifs dans un 4-2-3-1. Le Fée s’est parfois aligné en tant qu’ailier droit, et il a parfois joué en tant que milieu de terrain central traditionnel. Quelle que soit la formation, Le Fée peut toujours faire des jeux de chaque côté du ballon.

Ses trois passes décisives cette saison ont été flashy mais fondamentales en même temps. Contre Ajaccio, Le Fée a joué quelques une-deux pour lancer une grosse contre-attaque qui s’est terminée par une grosse passe en profondeur à travers la défense pour le vainqueur du match. Le Fée a créé le seul but de Lorient contre Nice lorsqu’il a frappé dans un superbe corner. Et contre les géants français du PSG, Le Fée a joué un ballon sournois dans la surface pour battre deux défenseurs, aboutissant à un but pour Les Merlus.

Mais quand Le Fée frappe, ses buts sont extraordinaires. Il a ouvert le score contre Lyon avec un coup franc percutant, qui a permis à son équipe de s’imposer 3-1.

Son deuxième but de la saison, contre le modeste Auxerre, est survenu lorsque Le Fée a éclaté entre deux défenseurs avant de remettre le ballon à un Dango Ouattara banalisé. Bien que le gardien d’Auxerre ait sauvé le tir de Ouattara, Le Fée a facilement converti le tir pour donner à Lorient une confortable avance de 3-0.

Cible de transfert

À l’approche du transfert hivernal, Le Fée espère attirer encore plus de prétendants avec de bonnes performances contre des équipes médiocres de Montpellier et d’Angers. Lorient voudra conserver sa forme impressionnante alors qu’il vise une place en Ligue de conférence et au-delà.

