Enzo Fernandez: l’entraîneur-chef de Benfica, Roger Schmidt, déclare que le club est “manqué de respect” au milieu de la saga des transferts | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Benfica, Roger Schmidt, a déclaré que l’équipe portugaise était “irrespectée” par un autre club à la poursuite de son milieu de terrain Enzo Fernandez.

La star argentine vainqueur de la Coupe du monde a été fortement liée à Chelsea, l’équipe de Premier League étant censée être en pourparlers en cours avec Benfica concernant le joueur de 21 ans.

Benfica exige que sa clause de libération de 120 millions d’euros (106 millions de livres sterling) pour Fernandez soit respectée – avec une part importante des frais payés d’avance.

“Il y a un club qui le veut, ils ont essayé de l’attirer, mais ils savent qu’ils ne peuvent l’avoir que s’ils paient la clause”, a déclaré Schmidt jeudi.

“C’est irrespectueux envers nous tous, envers Benfica, ils rendent le joueur fou, ils prétendent qu’ils veulent payer la clause et ensuite ils veulent négocier.”

Chelsea a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par Sky Sports Nouvelles concernant les remarques de Schmidt.

Des sources au Portugal affirment que Fernandez a demandé à être exclu du match de Benfica à Braga vendredi, mais le milieu de terrain a joué 89 minutes dans une défaite surprise 3-0 contre Braga – la première défaite de la saison des dirigeants de la Primeira Liga.

Schmidt s’exprimait lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le prochain match de Benfica, qui affrontera Portimonense vendredi.

Fernandez, qui deviendrait la signature la plus chère de l’histoire de la Premier League si Chelsea respectait sa clause de libération, serait désireux de quitter le club portugais lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Sky Sports Nouvelles a été informé que Chelsea n’était pas prêt à payer l’intégralité de sa clause de libération et souhaitait plutôt la payer en plusieurs versements. S’ils peuvent conclure un accord en plusieurs fois, ils sont prêts à payer plus que la clause de libération de 106 millions de livres sterling pour que l’accord soit conclu le plus rapidement possible.

La poursuite de Fernandez par Chelsea se poursuit après que le club a annoncé jeudi la signature de Benoit Badiashile de Monaco dans le cadre d’un contrat de 35 millions de livres sterling. Le défenseur français est la deuxième arrivée des Bleus sur la fenêtre, après l’arrivée de David Datro Fofana en provenance de Molde.

Vickery: Benfica a touché le jackpot sur Fernandez

L’expert sud-américain du football Tim Vickery a donné son analyse sur la saga des transferts de Fernandez à Sky Sports News :

“Je peux voir Enzo Fernandez se diriger vers Chelsea. Benfica a touché le jackpot ici. C’est leur modèle commercial – ils achètent en Amérique du Sud, ils engraissent le mollet et ils le revendent.

“Quand ils l’ont acheté l’été, il n’était même pas un international argentin. Ils n’auraient pas pu imaginer qu’à ce stade, il vaudrait cette somme d’argent. Donc, ils sont allés à Las Vegas, ils ont frappé le jackpot, maintenant ils veulent jouer au poker – combien peuvent-ils obtenir pour lui et quand peuvent-ils l’obtenir ?

“Ils n’ont pas à vendre maintenant. Ils peuvent le garder encore six mois jusqu’à la fin de la saison s’ils le souhaitent, ce qui en fait des adversaires difficiles au poker. Mais il va clairement partir, s’il ne part pas maintenant, il ira cet été. En attendant, rassemblons tout le monde autour de la table et voyons combien Benfica peut repartir.

“C’est beaucoup d’argent, mais ce que j’aime chez lui – ce n’est pas seulement le talent, c’est la taille de la personnalité. Je me souviens que ses débuts pour l’Argentine n’étaient qu’en septembre. Il est sorti du banc, et dans les deux premiers minutes, il a touché le ballon 10 fois.

“C’est lui qui dit ‘J’ai ça. C’est ma scène, je ne suis pas impressionné’. Regardez comment il a changé la campagne de l’Argentine en Coupe du monde lorsqu’il est sorti du banc lors du deuxième match contre le Mexique alors qu’ils étaient en difficulté. Pas juste une belle deuxième prison qu’il a marquée mais la passe qu’il envoie à Di Maria pour préparer Messi pour la première vitale – le moment le plus important peut-être de toute la campagne.

“Il aime les grandes occasions, donc c’est beaucoup d’argent, mais je ne pense pas que ce soit de l’argent dans un trou à rats.”

