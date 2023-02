Enzo Fernandez, le métronome – analyse la signature du record de transfert britannique de Chelsea

Enzo Fernández. Un record de dépenses de transfert britannique de 121 millions d’euros (106 millions de livres sterling).

Nous parlons sûrement d’un joueur bien établi avec plusieurs saisons à son actif, entrant dans les années de pointe de sa carrière?

Faux. Enzo Fernandez, 22 ans, arrive à Stamford Bridge avec 17 matchs de championnat national de football européen pour Benfica, n’étant arrivé de River Plate que pour 14 millions d’euros (12,3 millions de livres sterling) en juillet.

Cela a été des montagnes russes huit mois pour Fernandez.

Il a été presque omniprésent pour une équipe de Benfica qui compte actuellement sept points d’avance en tête de la Primeira Liga. Il a aidé son club à atteindre les huitièmes de finale lors de sa première saison en Ligue des champions – en tête d’un groupe contenant le PSG et la Juventus.

Sans oublier le grand. De telles démonstrations de club imposantes ont conduit à sa mémorable campagne de Coupe du monde pour l’Argentine, rentrant chez lui avec une médaille de vainqueur dans une main et un trophée pour le meilleur jeune joueur de la FIFA dans l’autre.

La question pour Chelsea est de savoir quel type de joueur obtiennent-ils pour un prix aussi exorbitant ? Surtout, comment s’intégrera-t-il dans la configuration de Graham Potter à l’avenir?

Pour ceux qui veulent un rappel du profil statistique de Fernandez, L’athlétisme a suggéré au jeune milieu de terrain d’avoir un rôle principal pour son pays dans The Radar, avant la Coupe du monde 2022.

En termes simples, Fernandez a souvent été le métronome de Benfica, assis en tant que milieu de terrain défensif gauche dans une structure prédominante en 4-3-2-1. Preuve de sa capacité implacable à dicter le rythme d’un match, aucun joueur (avec plus de 900 minutes) de la Primeira Liga ne fait en moyenne plus que les 109 passes de Fernandez sur 90.

En regardant sa part de touches en Ligue des champions cette saison, vous pouvez voir à quel point il patrouille dans les zones centrales du terrain.

Le patron de Benfica, Roger Schmidt, aime que ses arrières latéraux jouent haut sur le terrain, ce qui donne à Fernandez l’espace nécessaire pour intervenir et agir en tant que joueur de liaison, d’autant plus que les équipes adverses se défendent souvent passivement contre eux avec les 11 joueurs derrière le ballon.

Fernandez jouera souvent en toute sécurité, échangeant des passes avec les défenseurs centraux, mais lorsque l’occasion se présente, il essaie de trouver des arrières latéraux ou des ailiers qui avancent derrière, comme au Paris Saint-Germain en Ligue des champions en octobre – où il a terminé 90,6 pour cent de ses 53 passes.

Fondamentalement, Fernandez est à l’aise dans une équipe dominée par la possession, la possession de 66% de Benfica étant confortablement plus élevée que toute autre équipe au Portugal. Une transition vers une équipe de Chelsea orientée de la même manière vers un style de jeu axé sur le ballon devrait signifier que l’Argentin aura besoin de peu de temps pour s’adapter.

Bien que ce ne soit pas son attribut clé, Fernandez a fait preuve de créativité offensive pour Benfica cette saison avec cinq passes décisives – sur un total de passes attendues de 3,7 – dans la ligue. Une marque de commerce s’est insinuée, des croix de poteau arrière de la gauche. Au CD Santa Clara, il reçoit de l’arrière gauche Alex Grimaldo et choisit l’ailier Fredrik Aursnes.

Il est important de noter que ces croisements proviennent généralement de coins courts. Fernandez a pris 41 corners cette saison de championnat, le plus grand nombre de joueurs de Benfica (avec David Neres), mais il n’en a croisé que 14, jouant les 27 autres courts.

En jouant court, Fernandez a recherché des combinaisons rapides pour trouver un angle de croisement plus profond, plus adapté au croisement du poteau arrière.

Un exemple de cela peut être vu dans le match d’ouverture de Benfica à domicile contre la Juventus en Ligue des champions en octobre dernier.

Et de même contre Gil Vicente pour trouver le n ° 9 Goncalo Ramos.

Cependant, alors que Fernandez a offert une menace créative, sa contribution aux séquences offensives de son équipe est beaucoup plus orientée vers la phase de construction.

De la même manière que Thiago joue pour Liverpool ou Rodri joue pour Manchester City, le jeu passera par Fernandez – il ne sera pas toujours celui qui terminera une séquence offensive, mais vous pouvez être sûr que ses empreintes digitales sont en mouvement quelque part.

D’un point de vue créatif, Chelsea a besoin d’une combinaison de milieu de terrain qui améliorera son attaque. Leur milieu de terrain central semble fort sur le papier, avec Mateo Kovacic, Mason Mount, Conor Gallagher, Lewis Hall, Denis Zakaria et N’Golo Kante tous sur les livres – mais les blessures et les faiblesses individuelles s’avèrent un problème pour Graham Potter.

Les capacités de transport de balle de Kovacic ajoutent de la valeur mais sa portée de passe est limitée, tandis que Jorginho – qui a rejoint Arsenal dans cette fenêtre – a été un distributeur sûr mais manquait de mobilité. Pendant ce temps, Conor Gallagher est à l’opposé de l’Italien et Graham Potter s’est tourné vers Lewis Hall, diplômé de l’académie de 18 ans, en tant que milieu de terrain central du pied gauche.

Les 1,1 buts attendus de Chelsea pour 90 n’est que le 11e meilleur de la Premier League cette saison, Potter n’ayant pas encore construit une structure d’attaque cohérente qui fonctionne de l’arrière vers l’avant. Cela se reflète dans son bricolage, ayant apporté 61 changements aux onze de départ lors de ses 14 matchs de Premier League, une moyenne de 4,4 par match – le plus de tout manager ou entraîneur-chef depuis qu’il a déménagé à Chelsea.

Si Jorginho (passeur), Kovacic (dribbleur) et Gallagher (défenseur énergique) sont les points d’un triangle de profil de milieu de terrain central, alors Fernandez se situe quelque part entre les trois.

L’un de ses principaux atouts est de passer plus profondément d’une position de milieu de terrain central typique à un rôle de style quart-arrière près des quatre arrières, à la recherche de commutateurs diagonaux vers l’ailier ou l’arrière latéral – il est plutôt facile d’imaginer Mykhailo Mudryk à la fin de passes comme celles-ci.

Fernandez pourrait fournir des solutions étant donné que Chelsea n’est pas assez pénétrant depuis les zones centrales. Bien qu’ils se classent troisièmes de la Premier League pour le nombre total de passes, ils ne se classent que 11e pour les passes en profondeur (25) et 10e pour les passes commutées (75), les défenseurs centraux Kalidou Koulibaly et Thiago Silva étant leurs meilleurs commutateurs de jeu (13 chacun).

Bien sûr, la valeur de Fernandez a probablement été faussée par une «taxe de la Coupe du monde», après être devenu un rouage crucial du système victorieux de Lionel Scaloni.

N’ayant fait ses débuts internationaux qu’en septembre 2022, on a fait confiance à Fernandez pour commencer chacun des matchs à élimination directe de l’Argentine au Qatar, s’adaptant rapidement aux ajustements tactiques de Scaloni.

Alors que la formation changeait souvent, Fernandez était toujours la base d’un triangle au milieu de terrain avec Alexis Mac Allister et Rodrigo De Paul devant lui.

Ceci est illustré ci-dessous en quart de finale contre les Pays-Bas avec l’Argentine dans un système 3-5-2…

… mais c’est un peu le même principe face à la France en finale, où l’Argentine s’est alignée en 4-3-3.

L’influence exercée par Fernandez lors de la finale a été extrêmement impressionnante, car il a enregistré le plus de touches (118) et de passes réussies (77) de tous les joueurs sur le terrain au Qatar. L’Argentine a constamment isolé l’ailier gauche Angel Di Maria contre l’arrière droit français Jules Kounde, en grande partie parce qu’il continuait à recevoir des services des milieux de terrain centraux.

Ici, Fernandez reçoit de Cristian Romero, tourne et joue derrière Di Maria.

Alors que Potter aime que ses milieux de terrain fassent circuler le ballon avec soin et considération, la gamme de passes offerte par Fernandez peut débloquer une défense avec rythme et détermination. Un Ben Chilwell et Reece James en pleine forme pourraient également être parmi ceux qui bénéficient le plus de ces diagonales de recherche.

Sans le ballon, Fernandez est un puissant défenseur du pied avant et cela convient au goût de Potter pour une presse élevée, qui oblige les milieux de terrain centraux à suivre leur adversaire direct. Preuve du mordant qu’il offre, les 10 plaqués de Fernandez ont été le plus grand nombre de joueurs en finale de Coupe du monde depuis que Gennaro Gattuso en a réalisé 15 en 2006.

Cependant, il y a de la place pour améliorer le timing et la technique de tacle de Fernandez.

Compte tenu du prix qui pèse sur lui, il est facile d’oublier que le jeune milieu de terrain a encore tant à apprendre à seulement 22 ans. Son style agressif et avant-pied est susceptible de faire place à une conscience plus défensive à mesure que sa carrière progresse. La façon dont il s’adaptera à la Premier League plus rapide et plus exigeante physiquement sera également quelque chose à surveiller.

Oubliant le talent, l’ajustement tactique ou la production statistique, un attribut clé que Fernandez offre est la jeunesse, alors que Graham Potter est chargé de reconstruire une équipe de Chelsea qui compte un certain nombre de joueurs plus âgés.

Ceci est particulièrement pertinent au milieu du parc, où un Kante souvent blessé, un Jorginho maintenant décédé et une solution à court terme Zakaria ne sont pas l’avenir du milieu de terrain de Chelsea.

À Fernandez, Chelsea investit dans un joueur qui a ses meilleures années devant lui et qui est pratiquement capable de dominer son milieu de terrain pendant les huit à dix prochaines années.

Alors, vaut-il le coup ? La «valeur marchande» de Transfermarkt donne à Fernandez une valeur d’environ 49 millions de livres sterling – des kilomètres en dessous des frais que Chelsea paiera à Benfica, et représentatifs des valeurs gonflées sur le marché actuel.

Bien que l’Argentin soit indéniablement talentueux, si peu de matchs joués au plus haut niveau ajouteront invariablement une couche de risque à tout transfert – la taille de l’échantillon compte, tout le monde.

Cependant, Chelsea investit dans un jeune milieu de terrain talentueux avec une expérience européenne, en Ligue des champions et internationale, et ces joueurs ne sont pas bon marché. Potter a besoin d’un milieu de terrain capable de dicter le rythme d’un match et de jouer un rôle clé dans sa structure d’attaque.

Avec le tapis roulant incessant de joueurs arrivant à Stamford Bridge à l’époque de Todd Boehly, le défi de Potter est maintenant d’intégrer toutes ses nouvelles recrues dans une équipe cohérente.

Fernandez sera littéralement au cœur de ces plans.

(Image du haut : Octavio Passos/Getty Images)