Enzo Fernandez: le désir continu de Chelsea pour la star argentine avec des “indices de Luka Modric” | Nouvelles du football

C’est sans surprise que le jeune joueur du tournoi lors d’une Coupe du monde susciterait l’intérêt. Mais que Chelsea soit prêt à se séparer de plus de 10 fois ce que Benfica a payé pour Enzo Fernandez il y a à peine six mois représente une poursuite extraordinaire du jeune milieu de terrain.

La toile de fond du mois de dépenses apparemment sans fin de Todd Boehly ajoute un peu de contexte. Mais il ne suffit toujours pas d’expliquer pleinement pourquoi les Bleus battraient leur propre record de transfert de tous les temps au milieu d’une campagne – sans besoin imminent de remplacer qui que ce soit – pour signer un joueur de 22 ans avec un peu plus d’une demi-saison de expérience en Europe.

Retirez l’argent de l’équation et la signature de Fernandez semble astucieuse et, dans l’attente de l’été et au-delà, fournirait une période de transition avant le départ probable de Jorginho.

Il serait probablement le successeur naturel de l’Italien au milieu de terrain de Chelsea après les cinq années de va-et-vient du vainqueur de l’Euro 2020 dans l’ouest de Londres, et pourrait bien s’avérer une mise à niveau bienvenue pour l’équipe ratée de Graham Potter.

Les Bleus ont, entre autres problèmes, un gros problème de buteur. Un milieu de terrain profond peut ne pas sembler la solution évidente, mais les contributions de Fernandez en Primeira Liga, en Ligue des champions et en Coupe du monde suggèrent le contraire.

Chelsea n’a marqué que 22 buts en Premier League cette saison, soit cinq de plus que Southampton, et au moins 10 de moins que n’importe qui d’autre dans la moitié supérieure. Les statistiques reflètent la forme – ils ont créé moins d’occasions que West Ham, timide, et personne qui les a regardés cette saison ne dirait qu’ils ont l’air particulièrement puissants.

Les attributs de Fernandez montrent clairement comment il peut aider. Encore à mi-parcours de sa première saison avec Benfica, il a accumulé le deuxième plus grand nombre de passes décisives en Primeira Liga et créé 30 occasions pour ses coéquipiers – certains d’entre eux particulièrement accrocheurs, et une superbe configuration précise pour Goncalo Ramos contre le Sporting plus tôt ce mois-ci peut-être le choix du peloton.

“C’est un jeune joueur très excitant”, a déclaré l’expert du football européen Kevin Hatchard. Sky Sports Nouvelles. “C’est quelqu’un qui joue un rôle de milieu de terrain profond avec une belle gamme de passes. Il a cette mentalité.”

C’est ce genre de potentiel de jeu qui a poussé Manchester City et le Real Madrid à le faire venir de River Plate l’été dernier avant qu’il ne s’installe à Lisbonne.

Au Real, il a peut-être été considéré comme le remplaçant naturel de Luka Modric, 37 ans, et il a déjà été comparé au vainqueur du Ballon D’Or 2018. N’importe qui dans ce moule serait le genre d’ajout que Chelsea apprécierait.

La comparaison a été faite par l’ancien entraîneur des jeunes de Fernandez, Gabriel Rodriguez. “Enzo est un joueur avec une touche fine et une vision très forte sur l’ensemble du terrain”, a-t-il déclaré au journal argentin Clarin.

L’admiration de Boehly et Chelsea pour le football de passe a joué un rôle dans l’amener Potter à Stamford Bridge en premier lieu, et le style de Fernandez le compléterait bien.

Personne dans l’élite portugaise n’a fait plus de passes que l’Argentin, et s’il réussit à remplacer Jorginho à Stamford Bridge, il apportera également quelque chose de plus dans le dernier tiers où il est également en tête du classement des passes.

Si Chelsea voulait jouer avec un milieu de terrain deux, il offrirait également une meilleure option là-bas. Fernandez a déjà pris ses responsabilités sans le ballon à Benfica, jouant régulièrement un rôle de présentateur au besoin. Il a été l’un des meilleurs plaqueurs de la ligue, et seuls 10 joueurs de la division ont récupéré le ballon davantage dans le tiers médian malgré sa production considérable plus haut sur le terrain.

Les importations de Primeira Liga ont généré de solides rendements ces dernières années, mais si Potter et Boehly ont pris la domination nationale de Fernandez avec une pincée de sel, le niveau de ses performances sur la scène européenne et mondiale a fortement rassuré.

Il a commencé les six matchs de groupe de Benfica en battant le PSG et la Juventus en tête du groupe H de la Ligue des champions, avant d’être nommé meilleur jeune joueur de la Coupe du monde en décembre – suivant les traces de Kylian Mbappe et Paul Pogba – et a commencé cinq des matchs de l’Argentine. en route vers la gloire.

“Ses performances en Ligue des champions sont un vrai signe de quelqu’un capable de gonfler le torse et de jouer à un très haut niveau”, a déclaré Hatchard.

“On a vu la même chose à la Coupe du monde, ça ne l’a pas déconcerté du tout et il a fini par gagner le tournoi avec l’Argentine.

“Alors oui, il y a une grande partie du potentiel que vous payez ici, mais aussi quelqu’un qui a beaucoup accumulé dans une carrière relativement courte.”

Des frais de transfert à neuf chiffres pèseraient lourd sur la tête de n’importe quel joueur et ont pesé sur le seul autre transfert de 100 millions de livres sterling de la Premier League, Jack Grealish, au cours de ses 18 mois à Manchester City jusqu’à présent.

Mais si Fernandez peut se débarrasser de cela et continuer à montrer pourquoi Chelsea a été disposé à se séparer d’une somme aussi alléchante, ils auront un vrai joueur entre les mains.