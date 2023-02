Enzo Fernandez: Chelsea signe le milieu de terrain dans le cadre d’un accord de transfert record britannique de 106,8 millions de livres sterling depuis Benfica | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea a signé le milieu de terrain Enzo Fernandez de Benfica pour un record britannique de 106,8 millions de livres sterling.

L’accord pour l’Argentin dépasse les 100 millions de livres sterling payés par Manchester City pour Jack Grealish d’Aston Villa il y a 18 mois.

Le joueur de 22 ans, qui n’a rejoint Benfica que l’été dernier pour environ 10 millions de livres sterling, a signé un contrat de huit ans et demi à Stamford Bridge pour le garder au club jusqu’à l’été 2031.

Les achats de records de la Premier League Enzo Fernandez – Benfica à Chelsea, janvier 2023 – 106,8 millions de livres sterling

Jack Grealish – Aston Villa à Manchester City, été 2021 – 100 millions de livres sterling

Romelu Lukaku – Inter Milan à Chelsea, été 2021 – 97,5 M £

Romelu Lukaku – Everton à Manchester United, été 2017 – 90 millions de livres sterling

Paul Pogba – Juventus à Manchester United, été 2016 – 89 millions de livres sterling

Mykhailo Mudryk – Shakhtar Donetsk à Chelsea, janvier 2022 – 88,5 millions de livres sterling

Chelsea avait été en pourparlers pour signer le vainqueur de la Coupe du monde tout au long du mois de janvier, mais Benfica avait refusé de faire des affaires à moins que les Blues ne paient sa clause de libération de 120 millions d’euros.

Mais Chelsea a conclu un accord de 121 millions d’euros à 21h15 le jour de la date limite après 12 heures de discussions menées par le copropriétaire de Chelsea Behdad Eghbali de Londres.

Les Blues paieront un premier versement de 30 millions de livres sterling, le reste des frais étant payé en cinq versements supplémentaires.

Fernandez a été exclu de l’équipe de Benfica pour son match contre Arouca mardi soir, le joueur de 22 ans subissant un examen médical au Portugal avant son passage à Stamford Bridge.

Selon le diffuseur portugais SICFernandez s’envolera pour le Royaume-Uni mercredi matin, avec un jet privé qui devrait quitter l’aéroport de Lisbonne à 10h20.

Fernandez aidera à remplacer Jorginho, qui a rejoint les rivaux londoniens de Chelsea, Arsenal, le jour de la date limite, dans le cadre d’un contrat de 12 millions de livres sterling.

Combien Chelsea a-t-il dépensé en janvier ?

Après l’arrivée de Fernandez, Chelsea a dépensé 323,3 millions de livres sterling. Voici les accords conclus par les Bleus en janvier :

Benoît Badiashile -Monaco, 35 millions de livres sterling

-Monaco, 35 millions de livres sterling David Datro Fofana – Molde, non divulgué (accord annoncé de 10 millions de livres sterling)

– Molde, non divulgué (accord annoncé de 10 millions de livres sterling) Andreï Santos – Vasco da Gama, non divulgué (accord annoncé de 18 millions de livres sterling)

– Vasco da Gama, non divulgué (accord annoncé de 18 millions de livres sterling) João Félix – Atlético Madrid, prêt de 9,7 millions de livres sterling

– Atlético Madrid, prêt de 9,7 millions de livres sterling Mykhaïlo Mudryk – Shakhtar Donetsk, 88,5 millions de livres sterling

– Shakhtar Donetsk, 88,5 millions de livres sterling Noni Madueke – PSV Eindhoven, 29 millions de livres sterling

– PSV Eindhoven, 29 millions de livres sterling Malo Gusto – Lyon, 26,3 millions de livres sterling

– Lyon, 26,3 millions de livres sterling Enzo Fernández – Benfica, 106,8 millions de livres sterling

Analyse : ce que Fernandez apportera à Chelsea

Ron Walker de Sky Sports :

“Les attributs de Fernandez montrent clairement comment il peut aider. Encore à mi-parcours de sa première saison avec Benfica, il a accumulé le deuxième plus grand nombre de passes décisives en Primeira Liga et créé 30 occasions pour ses coéquipiers – certains d’entre eux particulièrement attentifs. -attraper, et une superbe configuration précise pour Goncalo Ramos contre le Sporting plus tôt ce mois-ci peut-être le choix du peloton.

“C’est ce genre de potentiel de jeu qui a poussé Manchester City et le Real Madrid à le faire venir de River Plate l’été dernier avant qu’il ne s’installe à Lisbonne.

“Personne dans l’élite portugaise n’a fait plus de passes que l’Argentin, et s’il prouve qu’il remplace Jorginho à Stamford Bridge, il apportera également quelque chose de plus dans le dernier tiers où il est également en tête du classement des passes.

“Si Chelsea voulait jouer avec un milieu de terrain deux, il offrirait également une meilleure option. Fernandez a déjà pris ses responsabilités sans le ballon à Benfica, jouant régulièrement un rôle de présentateur au besoin. Il a été l’un des meilleurs plaqueurs de la ligue, et seuls 10 joueurs de la division ont récupéré le ballon davantage dans le tiers médian malgré sa production considérable plus haut sur le terrain.”

