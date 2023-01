Enzo Fernandez: Chelsea ne renonce pas à signer le milieu de terrain de Benfica avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier mardi | Nouvelles du football

Chelsea n’a pas renoncé à essayer de signer le milieu de terrain de Benfica Enzo Fernandez avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier mardi.

Chelsea a été en pourparlers pour signer l’Argentin tout au long de ce mois, mais Benfica a jusqu’à présent refusé de faire des affaires à moins que les Blues ne paient la clause de libération de 120 millions d’euros (105,4 millions de livres sterling).

Chelsea a proposé des joueurs en prêt et en contrat permanent, mais la partie portugaise a jusqu’à présent refusé d’accepter quoi que ce soit sauf la clause de libération.

Image:

Fernandez a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde le mois dernier





Le joueur de 22 ans veut déménager à Chelsea, mais il s’entraîne et joue depuis qu’il a été abandonné pour un match pour avoir effectué un voyage non autorisé en Argentine pour une fête du Nouvel An.

Fernandez, qui a remporté le prix du meilleur jeune joueur lors de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, vainqueur, a disputé la victoire 3-0 en championnat samedi à Santa Clara.

L’équipe de l’ouest de Londres a également tenté de recruter d’autres milieux de terrain ce mois-ci, notamment Moises Caicedo de Brighton et Amadou Onana d’Everton.

La recherche de Chelsea pour un milieu de terrain survient au milieu de points d’interrogation sur l’avenir à long terme de Jorginho et N’Golo Kante – dont les contrats expirent à la fin de la saison.

Le patron de Benfica, Roger Schmidt, a critiqué le comportement de Chelsea dans sa tentative de signer Fernandez plus tôt ce mois-ci, déclarant : “Il y a un club qui le veut, ils ont essayé de l’attirer, mais ils savent qu’ils ne peuvent l’avoir que s’ils paient la clause.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anton Toloui explique pourquoi Chelsea pourrait ne plus être en mesure de signer des contrats à long terme avec des joueurs, car l’UEFA prévoit d’apporter des modifications FFP aux contrats des joueurs



“C’est irrespectueux envers nous tous, envers Benfica. Ils rendent le joueur fou. Ils prétendent qu’ils veulent payer la clause et ensuite ils veulent négocier.”

Le joueur de 22 ans est en ligne pour une grosse augmentation de salaire s’il déménage, mais Benfica a essayé de lui faire signer un nouveau contrat car ils prévoient que des clubs comme le Real Madrid et Barcelone essaieront de le signer cet été.

Bien que Chelsea puisse se permettre de payer la clause de libération de 105,4 millions de livres sterling de Fernandez, cela aurait une incidence sur sa capacité à se conformer aux règles du fair-play financier de la Premier League et de l’UEFA.

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? La fenêtre de transfert de janvier se termine à 11 heures du soir au mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.