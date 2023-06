Envoyez-nous vos questions sur les Broncos pour un prochain sac postal

Nous avons atteint la partie calme de l’année NFL alors que les équipes ont terminé le minicamp et prennent une pause avant de revenir pour le camp d’entraînement fin juillet. Ce sera un camp central pour les Broncos alors qu’ils se lancent dans l’ère Sean Payton. L’entraîneur-chef vainqueur du Super Bowl est chargé de mettre fin à la sécheresse de sept saisons des séries éliminatoires de Denver tout en tirant le meilleur parti du principal investissement de l’équipe, le quart Russell Wilson. Des nouveaux coordinateurs Joe Lombardi et Vance Joseph à une nouvelle classe de repêchage et des ajouts de vétérans comme Frank Clark et Mike McGlinchey, il y aura beaucoup de nouvelles pièces à surveiller. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Répondez dans les commentaires avec vos questions sur les Bronocs et Nick Kosmider y répondra dans un prochain sac postal.