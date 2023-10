Envoyez des articles essentiels via Amazon – Hollywood Life

Crédit d’image : Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock

Samedi matin, Israël a été attaqué par surprise par l’organisation terroriste Hamas depuis la bande de Gaza, à travers les frontières israéliennes. Le Hamas a envoyé des centaines de terroristes dans les villes israéliennes, massacrant des personnes âgées, des enfants et des femmes, lançant des milliers de missiles et organisant des attaques aériennes et maritimes. Des milliers de citoyens ont été tués, kidnappés et torturés. Regarder les scènes horribles et la violence qui se produisent en Israël à travers les médias peut donner un sentiment de désespoir en cette période terrible, mais il existe des moyens d’aider. Les Amis de Tsahal (FIDF) sont une organisation apolitique et non militaire qui répond aux besoins des soldats et, alors que la guerre est en cours, la section de Los Angeles a partagé une façon d’aider en achetant des articles sur Amazon et en les envoyant au consulat de Miami.

Si vous souhaitez envoyer ces articles essentiels à l’armée israélienne, dont nous avons été informés, veuillez envoyer l’un de ces articles à 3610 Yacht Club Drive, Apt 1012 Aventura, Floride 33180. Ces articles seront envoyés directement du consulat de Miami par vol aux soldats et réservistes israéliens appelés pour défendre Israël. Veuillez inclure le slogan LA LOVES ISRAEL sur l’emballage. Ce petit geste peut énormément aider.

Retrouvez ces lampes frontales sur Amazon.

Retrouvez ces chaussettes sur Amazon.

Retrouvez ce sous-vêtement sur Amazon.

Retrouvez cette chemise sur Amazon.

Retrouvez ce pantalon sur Amazon.

LA Tsahal a également déclaré avoir besoin de produits d’hygiène comme des brosses à dents et du dentifrice, que vous pouvez trouver ici, du déodorant, que vous pouvez trouver ici, et du savon, que vous pouvez trouver ici.