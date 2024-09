Envoyez à WALB vos photos et vidéos météo de l’ouragan Hélène

ALBANY, Géorgie (WALB) – Alors que WALB fournit une couverture en direct sur les ondes et en ligne de l’ouragan Helen, nous souhaitons également voir et entendre ce que vivent les résidents de toute la Géorgie du Sud.

Envoyez-nous ci-dessous vos photos et vidéos de ce qui se passe dans votre région.

Avis de non-responsabilité : votre contenu peut être utilisé à l’antenne ou en ligne.

