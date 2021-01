BEYROUTH (AP) – Le ministre libanais des Affaires étrangères s’est entretenu lundi avec l’ambassadeur de Suisse à Beyrouth après que la Suisse a lancé une enquête sur un possible blanchiment d’argent et détournement de fonds à la banque centrale du pays du Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires étrangères Charbel Wehbi et l’ambassadrice Monika Schmutz Kirgoz n’ont pas fait de commentaires à la suite de leur rencontre, affirmant seulement que l’enquête était une affaire dont les autorités judiciaires étaient en charge.

Le procureur général de la Suisse a déclaré la semaine dernière qu’il avait demandé au Liban de coopérer dans l’enquête, sans donner plus de détails. Ce qui a motivé l’enquête suisse n’est pas clair. Le Liban est confronté à la pire crise économique et financière de son histoire moderne.

Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salameh, a démenti la semaine dernière avoir effectué des transferts de fonds de la banque. Lundi, peu de temps après la rencontre entre Wehbi et Kirgoz, le gouverneur a publié une déclaration disant que les rapports sur les transferts importants «sont très exagérés et n’ont rien à voir avec la réalité».

Ils auraient pour but de ternir l’image de la banque centrale et de son gouverneur « mais les mensonges ne réussiront pas », a déclaré Salameh, qui a été interrogé par le procureur général du Liban, le juge Ghassan Oweidat.

Le législateur suisse Fabian Molina fait campagne depuis des mois pour que les autorités suisses agissent contre la corruption au Liban. Dimanche, il s’est dit ravi « qu’il y ait enfin un mouvement en rapport avec les milliards (de dollars) volés au peuple libanais. »

Molina a ajouté qu’il s’attend à ce que le gouvernement suisse et l’Autorité des marchés financiers prennent des mesures «pour bloquer d’autres fonds et prévenir de futurs cas de blanchiment d’argent par les banques suisses».

Le Liban est confronté à la pire crise économique et financière de son histoire moderne et, fin 2019, les banques privées ont imposé des contrôles informels des capitaux, limitant les retraits et bloquant les transferts à l’étranger. La valeur de la monnaie libanaise a chuté par rapport au dollar dans un contexte de pénurie sans précédent de devises étrangères.

Le gouvernement a fait défaut sur ses dettes extérieures et a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage.

L’histoire continue

Au milieu du chaos, des rapports ont fait état de transferts de capitaux, y compris par des représentants du gouvernement.

Un audit international de la banque centrale commandé par le gouvernement a échoué après que la société new-yorkaise embauchée pour le faire ait déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’acquérir les informations et les documents nécessaires.

Salameh, qui occupe le poste de banque centrale depuis 1993, a défendu son rôle, alléguant une campagne systématique destinée à le tenir responsable de la crise financière du pays.