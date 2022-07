NATIONS UNIES – L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a regretté que les pourparlers entre le gouvernement et l’opposition qui devaient commencer le 25 juillet à Genève “ne soient plus possibles”, apparemment parce que le gouvernement du président Bashir Assad affirme que la Suisse n’est pas neutre en raison de son soutien pour les sanctions de l’Union européenne contre son allié la Russie.

L’envoyé syrien Geir Pedersen a déclaré dans un communiqué qu’un neuvième cycle de pourparlers sur la révision de la constitution du pays déchiré par le conflit ne pouvait pas avoir lieu et a fait allusion à la question de la neutralité, soulignant l’importance de tous les acteurs du conflit de 11 ans “protégeant et protégeant le processus politique syrien de leurs différences ailleurs dans le monde.

Haq a souligné que “les discussions sur la Syrie doivent être tenues autant que possible séparées et séparées des discussions sur d’autres sujets”.

Lors d’une conférence de paix syrienne organisée par la Russie en janvier 2018, un accord a été conclu pour former un comité de 150 membres chargé de rédiger une nouvelle constitution. Un organe plus petit de 45 membres se chargerait de la rédaction proprement dite, dont 15 membres chacun du gouvernement, de l’opposition et de la société civile. Il a fallu attendre septembre 2019 pour que le comité soit formé, et après huit séries de pourparlers, peu de progrès ont été réalisés jusqu’à présent.