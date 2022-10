Envoyé spécial de l’ONU : la crise au Myanmar s’aggrave, entraînant un « bilan catastrophique »

NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé spécial de l’ONU pour le Myanmar a averti mardi que la crise politique, humanitaire et des droits de l’homme dans ce pays d’Asie du Sud-Est dirigé par l’armée s’aggrave et fait “un bilan catastrophique pour la population”.

Noeleen Heyzer a déclaré au comité des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations unies que plus de 13,2 millions de personnes n’ont pas assez à manger, 1,3 million sont déplacées et que l’armée poursuit ses opérations en utilisant une force disproportionnée, notamment des bombardements, des incendies de maisons et de bâtiments et le meurtre de civils. .

Le briefing de Heyzer était son premier à l’ONU à New York depuis qu’elle s’est rendue au Myanmar en août et a rencontré le chef du gouvernement militaire, le général en chef Min Aung Hlaing.

Elle a déclaré que la réunion “fait partie d’efforts plus larges de l’ONU pour soutenir de toute urgence un retour à un régime civil”. Elle a souligné qu'”il y a une nouvelle réalité politique au Myanmar : un peuple exigeant le changement, qui ne veut plus accepter le régime militaire”.

Heyzer a déclaré qu’elle avait fait six demandes lors de la réunion avec le commandant en chef de l’armée, notamment pour mettre fin aux bombardements aériens et à l’incendie des infrastructures civiles ; acheminer l’aide humanitaire sans discrimination; libérer tous les enfants et prisonniers politiques ; instituer un moratoire sur les exécutions ; assurer le bien-être et permettre des rencontres avec l’ancienne dirigeante emprisonnée Aung San Suu Kyi ; et créer les conditions pour le retour volontaire et en toute sécurité de plus d’un million de réfugiés rohingyas qui ont fui au Bangladesh pour échapper à la répression militaire.

Pendant cinq décennies, le Myanmar a langui sous un régime militaire strict qui a conduit à un isolement international et à des sanctions. Alors que les généraux desserraient leur emprise, culminant avec l’ascension de Suu Kyi à la direction des élections de 2015, la communauté internationale a réagi en levant la plupart des sanctions et en investissant dans le pays.

Cela s’est terminé avec le coup d’État militaire du 1er février 2021 à la suite des élections de novembre 2020 au cours desquelles le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté une victoire écrasante et l’armée contestée comme frauduleuse.

La prise de contrôle s’est heurtée à une opposition publique massive, qui s’est depuis transformée en résistance armée que certains experts de l’ONU, dont le prédécesseur de Heyzer, Christine Schraner Burgener, ont qualifié de guerre civile.

Une grande partie de la communauté internationale, y compris les autres membres du Myanmar au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ont exprimé leur frustration face à la ligne dure que les généraux ont adoptée pour résister à la réforme. Les dirigeants du Myanmar ont convenu d’un plan en cinq points de l’ASEAN en avril 2021 pour rétablir la paix et la stabilité dans le pays, mais l’armée a fait peu d’efforts pour mettre en œuvre le plan.

Le plan prévoit la cessation immédiate de la violence, un dialogue entre toutes les parties concernées, la médiation du processus de dialogue par un envoyé spécial de l’ASEAN, la fourniture d’une aide humanitaire par les canaux de l’ASEAN et une visite au Myanmar par l’envoyé spécial de l’association pour rencontrer toutes les parties concernées. . Heyzer et l’envoyé spécial de l’ASEAN, Prak Sokhonn, un ministre cambodgien, se sont tous deux rendus au Myanmar, mais aucun n’a été autorisé à rencontrer Suu Kyi.

Heyzer a déclaré au comité des droits de l’homme qu’il y avait des pistes à suivre.

“Bien qu’il y ait peu de place pour la désescalade de la violence ou pour les ‘discussions sur les pourparlers’ dans la situation actuelle à somme nulle, il existe des moyens concrets de réduire la souffrance de la population”, a-t-elle déclaré.

Heyzer a déclaré qu’elle travaillait “en étroite collaboration” avec l’envoyé de l’ASEAN et le président de l’ASEAN, mais elle a critiqué son consensus en cinq points, qui ne traite pas des Rohingyas ni de la meilleure façon de ramener le Myanmar à un régime civil.

Un autre problème crucial, a-t-elle dit, est que l’aide humanitaire dans le cadre du plan en cinq points “passe en fait par les canaux de l’armée et n’atteint pas tout à fait les personnes qui en ont le plus besoin”.

Heyzer a déclaré que puisque beaucoup plus de personnes seront forcées de fuir le Myanmar pour échapper à la violence, elle continuera à faire pression sur l’ASEAN “pour développer un cadre de protection régional pour les réfugiés et les personnes déplacées de force”.

“Le récent retour forcé de ressortissants du Myanmar, dont certains ont été détenus à leur arrivée, souligne l’urgence d’une réponse coordonnée de l’ASEAN pour relever les défis régionaux communs causés par le conflit”, a-t-elle déclaré.

Sur le front humanitaire, Heyzer a déclaré que les principales organisations ethniques armées et le gouvernement d’unité nationale de l’opposition lui avaient demandé de convoquer un forum “pour faciliter la protection et l’assistance humanitaire à toutes les personnes dans le besoin, dans le respect du droit international humanitaire”.

Elle a déclaré que le sort des Rohingyas et d’autres personnes déplacées de force du Myanmar “reste désespéré, beaucoup cherchant refuge à travers de dangereux voyages terrestres et maritimes”.

La violence entre l’armée d’Arakan et le gouvernement dans le nord de l’État de Rakhine, d’où les Rohingyas ont fui mais où des centaines de milliers de Rohingyas vivent toujours, “a atteint des niveaux jamais vus depuis fin 2020, avec d’importantes incursions transfrontalières”, a-t-elle déclaré.

Heyzer a déclaré que cela met en danger toutes les communautés, nuit aux conditions de retour des Rohingyas et “prolonge le fardeau sur le Bangladesh”.

Edith M. Lederer, Associated Press