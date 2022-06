Envoyé: les pourparlers nucléaires irano-américains au Qatar se terminent sans “progrès”

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales se sont terminées mercredi au Qatar après avoir échoué à faire des progrès significatifs, a déclaré un médiateur de l’Union européenne.

“Malheureusement, pas encore les progrès espérés par l’équipe de l’UE en tant que coordinateur”, a écrit Mora. “Nous continuerons à travailler avec une urgence encore plus grande pour remettre sur les rails un accord clé pour la non-prolifération et la stabilité régionale.”

Les commentaires de Mora sont intervenus quelques heures après que l’agence de presse semi-officielle Tasnim, considérée comme proche de la ligne dure des Gardiens de la révolution iraniens, a décrit les négociations comme terminées et n’ayant “aucun effet sur la sortie de l’impasse dans les pourparlers”.

Après le rapport Tasnim, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Nasser Kanaani a publié une déclaration décrivant les pourparlers de deux jours comme “se déroulant dans une atmosphère professionnelle et sérieuse”.

“Comme nous et nos alliés européens l’avons clairement indiqué, nous sommes prêts à conclure et à mettre en œuvre immédiatement l’accord que nous avons négocié à Vienne pour un retour mutuel à la pleine mise en œuvre de l’accord nucléaire”, a déclaré le département d’État dans un communiqué antérieur. “Mais pour cela, l’Iran doit décider d’abandonner ses demandes supplémentaires qui vont au-delà” de l’accord.

L’Iran et les puissances mondiales ont convenu en 2015 de l’accord sur le nucléaire, qui a vu Téhéran limiter drastiquement son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques. En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord, augmentant les tensions dans tout le Moyen-Orient élargi et déclenchant une série d’attaques et d’incidents.