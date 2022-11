Envoyé de l’UA : les belligérants éthiopiens conviennent d’arrêter les hostilités

L’ancien président nigérian Olesegun Obasanjo, lors du premier briefing sur les pourparlers de paix, a également déclaré que le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré se sont mis d’accord sur “un désarmement ordonné, sans heurt et coordonné” ainsi que “le rétablissement de la loi et de l’ordre”, “la restauration des services” et ” accès sans entrave aux fournitures humanitaires.