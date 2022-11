Envoyé de l’UA : les belligérants éthiopiens conviennent d’arrêter les hostilités

PRETORIA, Afrique du Sud (AP) – Un envoyé spécial de l’Union africaine a déclaré que les parties belligérantes de l’Éthiopie avaient officiellement convenu d’une cessation des hostilités dans le conflit de 2 ans.

L’ancien président nigérian Olesegun Obasanjo, lors du premier briefing sur les pourparlers de paix, a également déclaré que le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré se sont mis d’accord sur “un désarmement ordonné, sans heurt et coordonné” ainsi que “le rétablissement de la loi et de l’ordre”, “la restauration des services” et ” accès sans entrave aux fournitures humanitaires.

Le briefing de mercredi en Afrique du Sud est en cours avec les commentaires des parties belligérantes.

Mogomotsi Magome et Cara Anna, The Associated Press