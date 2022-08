Envoyé de l’ONU : seule la paix peut mettre fin à la violence israélo-palestinienne

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le haut envoyé de l’ONU au Moyen-Orient a averti lundi que le cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens est “fragile” et que les “cycles de violence” ne s’arrêteront que lorsqu’un État palestinien indépendant vivra côte à côte avec Israël. Tor Wennesland a appelé les dirigeants israéliens et palestiniens et la communauté internationale lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur les dernières violences “à renforcer les efforts diplomatiques pour reprendre des négociations sérieuses vers une solution viable à deux États”.

Une trêve négociée par l’Égypte est entrée en vigueur dimanche soir, mettant fin à la pire série de violences depuis une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas l’année dernière. Israël s’est retiré de Gaza en 2005 et a mené quatre guerres avec le Hamas depuis que le groupe a remporté les élections de 2006 à Gaza et pris le pouvoir au Fatah en 2007. Les affrontements ont fait payer un lourd tribut aux 2,3 millions d’habitants palestiniens du territoire appauvri.

Israël a lancé l’offensive vendredi dernier ciblant les combattants du Jihad islamique à Gaza, affirmant qu’il faisait face à des “menaces concrètes” de la part du groupe militant. Les près de trois jours de violence ont tué 46 Palestiniens, dont 15 enfants et quatre femmes, et en ont blessé 311, selon le ministère palestinien de la Santé, tandis que 70 Israéliens ont été blessés, selon l’envoyé de l’ONU.

Le Wennesland a condamné les tirs de roquettes aveugles des Palestiniens visant des centres peuplés en Israël. Il a reconnu les préoccupations d’Israël en matière de sécurité mais a souligné que tout recours à la force « doit être proportionné », avec « toutes les mesures possibles » prises pour éviter les pertes civiles.

L’envoyé de l’ONU a déclaré que le cessez-le-feu négocié par l’Égypte “a aidé à empêcher le déclenchement d’une guerre à grande échelle” et a averti que “toute reprise des hostilités n’aura que des conséquences dévastatrices pour les Palestiniens et les Israéliens et rendra tout progrès politique insaisissable”.

L’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, a déclaré que le peuple palestinien était “impuissant” et a exhorté le Conseil de sécurité à prendre des mesures pour assurer sa protection.

« En tant que plus haute autorité responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales, combien d’années encore (Israël) aura-t-il pour imposer son blocus inhumain à 2 millions de personnes (à Gaza), dont la moitié sont des enfants, jusqu’à ce que quelqu’un dise que ça suffit ? ,” Il a demandé. “Combien d’enfants de plus devons-nous enterrer jusqu’à ce que quelqu’un dise que ça suffit?”

Mansour a déclaré que la situation actuelle « est profondément insoutenable » et a exigé que le conseil « n’attende pas la prochaine guerre ou les prochaines élections » pour mettre en œuvre et appliquer les résolutions du Conseil de sécurité soutenant une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré au conseil que le président Joe Biden, qui s’est rendu dans la région en juillet, a réaffirmé que “les États-Unis restent profondément attachés à une solution à deux États”.

Les États-Unis exhortent vivement toutes les parties « à s’abstenir de toute mesure unilatérale qui mettrait en péril les progrès », a-t-elle déclaré.

« Nous appelons tous les États membres à se joindre à nous pour soutenir les mesures susceptibles de stabiliser la situation sur le terrain, d’apporter des avantages économiques au peuple palestinien et de revitaliser les horizons politiques qui répondent aux besoins des Israéliens et des Palestiniens », a déclaré Thomas-Greenfield.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a déclaré au Conseil de sécurité que son armée avait pris des mesures “pour protéger nos civils et défendre notre pays” et avait mené l’opération “avec une précision étonnante et une extrême précision”, faisant tout son possible pour minimiser les pertes civiles.

“En raison de ces précautions étendues et documentées, il n’y a aucune autre armée, je répète aucune autre armée, qui a un taux de dommages collatéraux aussi bas”, a déclaré Erdan au conseil.

Il a souligné que la seule raison pour laquelle Gaza se trouve dans la situation actuelle est que le Hamas et le Jihad islamique ont choisi “la terreur et la violence plutôt que la coexistence et la paix”.