Envoyé de l’ONU : l’escalade militaire en Syrie est « dangereuse »

NATIONS UNIES – L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a averti mardi que l’escalade militaire actuelle en Syrie est dangereuse pour les civils et la stabilité régionale, et il a exhorté la Turquie et les forces dirigées par les Kurdes dans le nord à désamorcer immédiatement et à rétablir le calme relatif qui a a prévalu ces trois dernières années.

Geir Pedersen a déclaré au Conseil de sécurité que l’appel de l’ONU à un maximum de retenue et de désescalade s’applique également à d’autres régions de Syrie. Il a souligné la recrudescence des violations de la trêve dans le dernier bastion tenu par les rebelles dans le nord-ouest d’Idleb, les frappes aériennes attribuées à Israël à Damas, Homs, Hama et Lattaquié, ainsi que les frappes aériennes signalées à la frontière syro-irakienne, les incidents de sécurité et les nouveaux affrontements militaires. dans le Sud.

Dans le nord-ouest d’Idlib, a-t-il dit, les frappes aériennes du gouvernement ont tué et blessé des civils qui ont fui les combats pendant la guerre de près de 12 ans et vivent maintenant dans des camps. Il a déclaré que les attaques avaient détruit leurs tentes et déplacé des centaines de familles.

Le groupe Hayat Tahrir al-Sham, lié à Al-Qaida, le groupe militant le plus puissant d’Idlib, aurait attaqué les forces gouvernementales et les zones contrôlées par le gouvernement, faisant des victimes civiles, a-t-il ajouté.

Mais Pedersen a déclaré que sa principale préoccupation était désormais la lente augmentation des frappes mutuelles entre les Forces démocratiques syriennes, la principale force dirigée par les Kurdes soutenue par les États-Unis en Syrie, et la Turquie et les groupes d’opposition armés dans le nord de la Syrie, la violence se répandant sur le territoire turc.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis d’ordonner une invasion terrestre du nord de la Syrie ciblant des groupes kurdes à la suite d’une explosion le 3 novembre à Istanbul qui a tué six personnes et en a blessé des dizaines, et le gouvernement a lancé un barrage de frappes aériennes sur des cibles militantes présumées dans le nord de la Syrie. et l’Irak en représailles.

Les groupes kurdes ont nié toute implication dans l’attentat et affirment que les frappes turques ont tué des civils et menacé la lutte contre le groupe État islamique. Mais Pedersen a cité des informations faisant état d’attaques des Forces démocratiques syriennes contre les forces turques, y compris à l’intérieur du territoire turc.

L’envoyé de l’ONU a déclaré qu’il était venu à New York pour avertir le Conseil de sécurité des “dangers d’escalade militaire” en cours et de sa crainte de ce qu’une opération militaire majeure signifierait pour les civils syriens et pour la sécurité régionale au sens large.

“Et je crains également un scénario où la situation s’aggrave en partie parce qu’il n’y a aujourd’hui aucun effort sérieux pour résoudre politiquement le conflit”, a déclaré Pedersen.

Il s’est dit préoccupé par le fait que le comité composé de représentants du gouvernement, de l’opposition et de la société civile censé réviser la constitution syrienne ne s’est pas réuni depuis six mois et a réitéré son appel à une réunion à Genève en janvier.

La Russie avait soulevé des questions sur Genève en tant que lieu, qui, selon Pedersen, avaient été « complètement traitées » par les autorités suisses, mais Moscou a maintenant soulevé une autre question – qu’il a refusé de divulguer.