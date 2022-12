Envoyé de l’ONU : les signes de la partition de la Libye se multiplient, des élections sont nécessaires

La Libye riche en pétrole a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Dans le chaos qui a suivi, le comté s’est scindé en deux administrations rivales, chacune soutenue par différentes milices voyous et gouvernements étrangers.

Bathily a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le désaccord persistant entre les deux rivaux – en particulier, le président du parlement libyen basé à l’est, Aguila Saleh, et Khaled al-Mashri, le président du Haut Conseil d’État basé dans l’ouest du pays, en la capitale de Tripoli – sur un nombre limité de dispositions de la constitution « ne peut plus servir de justification pour tenir un pays entier en otage ».

Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord rapidement, a déclaré Bathily, “un mécanisme alternatif” peut et doit être utilisé “pour atténuer les souffrances causées par des arrangements politiques intérimaires obsolètes et illimités”. Il n’a pas précisé ce que pourrait être ce mécanisme.

Bathily a également déclaré que le Conseil de sécurité doit “réfléchir de manière créative aux moyens de garantir que des élections présidentielles et parlementaires libres, justes, transparentes et simultanées soient organisées et tenues sous une administration unique, unifiée et neutre, et que ceux qui souhaitent se présenter comme candidats démissionnent de leurs fonctions actuelles pour créer des règles du jeu équitables.