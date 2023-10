Envoyé de l’ONU : les engagements du président colombien en faveur des réformes rurales et des efforts de paix soulignent la première année

NATIONS UNIES (AP) — L’engagement du président colombien Gustavo Petro à transformer les zones rurales et de conflit longtemps marginalisées et les nouveaux efforts de paix ont été les points forts de sa première année au pouvoir, a déclaré l’envoyé spécial de l’ONU pour ce pays d’Amérique du Sud.

Mais Carlos Ruiz Massieu a condamné le meurtre de près de 400 anciens combattants qui ont signé un accord de paix en 2016 et a appelé à « des mesures urgentes et concrètes de la part des autorités pour leur protection, ainsi que celle des leaders sociaux et des défenseurs des droits humains ».

Il a déclaré mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU que le retard dans la mise en œuvre des réformes rurales a limité la transformation dans les zones rurales et de conflit, comme l’accord de paix de 2016 entre le gouvernement et le groupe rebelle alors le plus important de Colombie, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, on s’attendait à ce qu’il apporte.

« Bien qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs ambitieux de l’accord à cet égard », il a reconnu « les efforts croissants du gouvernement en cours pour réaliser ces réformes ».

L’accord de paix de 2016 a mis fin à plus de 50 ans de guerre au cours de laquelle plus de 220 000 personnes sont mortes et près de 6 millions de personnes ont été déplacées. Plus de 14 000 combattants des FARC ont rendu les armes dans le cadre de cet accord, mais la violence entre certains groupes rebelles s’est intensifiée dans certaines régions de Colombie.

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a déclaré au Conseil que diverses formes de violence persistent et que « nos efforts et notre engagement renouvelé en faveur de la paix doivent être maintenus et doivent constituer notre tâche la plus élevée ».

Il a déclaré que la mise en œuvre de l’accord de 2016 n’a pas été facile et nécessite de la persévérance, mais qu’il doit être « inviolable ». Il a ajouté que la décision de la Colombie de demander au Conseil de sécurité d’établir une mission politique pour vérifier la mise en œuvre de l’accord de 2016 – ce qu’elle a fait dans une résolution approuvant l’accord de paix – « attestait du désir de l’époque de parvenir à une réconciliation irréversible ».

À l’approche du septième anniversaire de l’accord, il a déclaré que le président Petro assumerait dans les prochains jours la responsabilité directe, dans une déclaration d’État unilatérale, du respect des engagements pris dans la résolution du Conseil de sécurité.

« Je tiens à souligner que les dialogues actuellement en cours avec les différents groupes et acteurs armés constituent un outil fondamental pour parvenir à la paix dans tout le pays et pour atténuer l’impact humanitaire de la violence armée et criminelle », a déclaré Leyva.

Il a déclaré que le gouvernement reconnaît que cela doit aller de pair avec la mise en œuvre de son plan de développement national.

Leyva a déclaré que la résolution du conseil stipule que la composante justice devrait s’appliquer à tous ceux qui ont participé directement ou indirectement au conflit. Mais le gouvernement estime que « cela devrait s’appliquer à ceux qui font l’objet d’une enquête ou sont condamnés pour crime de rébellion ou autres crimes liés au conflit, même s’ils n’appartiennent pas à des organisations armées rebelles », a-t-il déclaré.

Début août, le Conseil de sécurité a autorisé à l’unanimité la mission politique de l’ONU à aider à vérifier la mise en œuvre d’un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et le plus grand groupe de guérilla encore présent dans le pays, l’Armée de libération nationale, connue sous le nom d’ELN.

Le conseil a également exprimé sa volonté de faire de même si un cessez-le-feu était conclu avec un autre groupe armé, les FARC-EMC, dirigés par d’anciens commandants des FARC qui ont refusé de rejoindre l’accord de paix de 2016.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a exprimé son inquiétude quant à la capacité du commandement central de l’ELN à maintenir le cessez-le-feu « à un moment où les différents fronts sous son commandement continuent d’exprimer leur mécontentement ».

Il a cité un récent article de presse indiquant que 40 % des membres de l’ELN rejetteraient un accord de paix avec le gouvernement « parce qu’ils continuent de tirer des revenus lucratifs du trafic de drogue et de l’exploitation minière illégale ».

Wood a qualifié l’annonce récente des FARC-EMC selon laquelle elles cesseraient leurs opérations offensives contre l’armée et la police colombiennes et entameraient un cessez-le-feu de 10 mois de « développement positif ».

« Mais nous devons constater davantage de progrès dans cet effort avant que le conseil n’envisage d’élargir davantage le mandat », a-t-il déclaré.

Wood a réitéré l’engagement des États-Unis à travailler avec la Colombie pour mettre en œuvre l’accord de paix de 2016.

Le respect de ses engagements contribuera à apporter la sécurité et la stabilité, à renforcer la protection des droits de l’homme, à apporter la vérité et la justice aux victimes de décennies de conflit et à renforcer le développement économique et l’égalité dans les zones rurales et urbaines, a déclaré l’envoyé américain.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a également salué les récents progrès du gouvernement en matière de réforme rurale et de restitution des terres aux communautés autochtones.

Elle a souligné que la pleine mise en œuvre de l’accord de 2016 « reste essentielle à la paix et à la réforme en Colombie » et a fait écho à la ferme condamnation de l’envoyé de l’ONU Ruiz concernant la violence contre les ex-combattants des FARC, les défenseurs des droits humains, les femmes dirigeantes et les membres des communautés afro-colombiennes.

Edith M. Lederer, Associated Press