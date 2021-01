« Ne sous-estimez pas la force de la relation avec l’UE », a-t-elle souligné dans une interview accordée à l’Associated Press la semaine dernière. « Il existe de nombreuses valeurs et principes que nous partageons avec les partenaires européens qui, je pense, nous serviront bien. »

La séparation longue et parfois controversée de la Grande-Bretagne de l’UE est devenue définitive le 31 décembre, une scission qui a laissé le bloc de 27 membres sans aucune de ses grandes puissances économiques et a laissé le Royaume-Uni plus libre de tracer son avenir, mais confronté à un monde qui essaie de faire face à une pandémie mortelle et à une augmentation du chômage, des divisions croissantes entre les nantis et les démunis et une crise climatique.

Un article paru en octobre dans le World Politics Review, basé aux États-Unis, identifiait trois visions pour l’avenir de la Grande-Bretagne: «Les catastrophes qui affirment que le Royaume-Uni est devenu complètement hors de propos sur la scène internationale à la suite du Brexit; les nostalgiques, qui voient une Grande-Bretagne puissante à travers le prisme d’une grande puissance coloniale; et les négateurs, qui refusent d’accepter que la Grande-Bretagne doive s’adapter à un contexte mondial changeant. «

Les auteurs Ben Judah, journaliste et auteur franco-britannique, et Georgina Wright, chercheuse sur le Brexit à l’Institute for Government, un groupe de réflexion britannique, ont déclaré que depuis que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE en 2016, Le leadership britannique ainsi que l’influence sur les affaires mondiales en ont pris un coup. «

« Dans les cercles internationaux, il est devenu à la mode de rejeter excessivement le poids de la Grande-Bretagne dans les affaires mondiales », ont-ils déclaré. « Pourtant, le pays continue de peser. »

Woodward, qui est venu à l’ONU en tant qu’ambassadeur en Chine après plus de cinq ans et a déjà servi en Russie, est d’accord.

« Nous avons eu trois ans assez introspectifs avec les négociations sur le Brexit et la gestion du COVID », a-t-elle déclaré, mais avec le prochain sommet sur le climat et la présidence britannique du G-7 alors que le groupe est aux prises avec la reprise économique de la pandémie, « pense Je pense que nous avons un rôle assez important à jouer. «

Elle a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson « est très attaché au multilatéralisme ». Le 31 décembre, lorsque la Grande-Bretagne a quitté l’UE, il a déclaré que le Royaume-Uni était désormais « libre de négocier des accords commerciaux dans le monde entier et libre de renforcer notre ambition de devenir une superpuissance scientifique ».

Au début de ce mois, le magazine Economist a déclaré que le Royaume-Uni avait l’opportunité « de prendre les devants sur la scène mondiale », avec sa présidence du G-7 – y compris d’éventuelles invitations à l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud à rejoindre les sessions du groupe – et accueille le sommet sur le climat à Glasgow, « l’événement diplomatique le plus important de l’année ».

Johnson devrait visiter l’Inde et l’invité d’honneur du Premier ministre Narendra Modi le jour de la République le 26 janvier, « dans le cadre d’une » inclinaison acclamée vers l’Indo-Pacifique « , a déclaré The Economist, ajoutant que la Grande-Bretagne avait également ses portes. ouvrir des discussions pour rejoindre le Partenariat transpacifique de 11 pays et appeler à devenir un « partenaire de dialogue » de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Woodward a déclaré que le départ du Royaume-Uni de l’UE rend le siège des Nations Unies et du Conseil de sécurité permanent britannique « plus important parce que l’ONU a toujours été le plus grand forum multilatéral ».

Elle a souligné la commémoration hybride de dimanche de la première réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à Londres, il y a 75 ans, que la Grande-Bretagne accueille, affirmant que le monde est très différent aujourd’hui, « mais une grande partie des divisions peut être maintenant. encore plus profond. «

Au cours de l’année prochaine, a déclaré Woodward, il y a trois problèmes majeurs à résoudre:

– Vacciner les riches et les pauvres partout contre le coronavirus et prendre des mesures pour relancer les économies dévastées par la pandémie.

– Faire du changement climatique une priorité absolue, visant à prévenir les augmentations de température et à augmenter les milliards nécessaires pour progresser;

– Faire face à un éventail de problèmes de sécurité mondiaux.

Woodward a déclaré que l’Iran serait une préoccupation centrale en matière de sécurité, que le président élu américain Joseph Biden poursuive ou non sa tendance à revenir dans l’accord nucléaire de 2015 dont le président Donald Trump s’est retiré. Elle a évoqué le rôle de l’Iran dans d’autres conflits, notamment au Yémen et en Syrie.

Il existe également des problèmes de sécurité ailleurs au Moyen-Orient et en Afrique, où les attaques terroristes au Sahel sont particulièrement préoccupantes, ainsi que des problèmes de sécurité liés à la protection des données numériques.

«Je pense que les relations que la nouvelle administration (américaine) décide d’entretenir avec tous ses alliés – partenaires européens, alliés de l’OTAN, comment elle construit une relation avec la Chine, seront essentielles, ainsi que la façon dont nous travaillons ensemble au sein de l’ONU. Conseil de sécurité », a déclaré Woodward.