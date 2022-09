Envoyé de l’ONU : Israël défie la résolution de l’ONU sur l’arrêt des colonies

Tor Wennesland a déclaré au conseil qu’aucun progrès n’avait été fait par les Israéliens et les Palestiniens sur les autres demandes de la résolution – empêcher toute violence contre les civils, s’abstenir d’actes de provocation, d’incitation et de rhétorique incendiaire, faire la distinction entre le territoire israélien et les territoires occupés depuis la guerre de 1967 , et déployer « des efforts collectifs pour lancer des négociations crédibles ».

Il a cité plusieurs mesures positives au cours de la période de trois mois se terminant le 20 septembre – deux contacts entre le président palestinien Mahmoud Abbas et des responsables israéliens de haut niveau en juillet, la délivrance par Israël de quelque 16 000 permis pour des travailleurs et des entreprises pour les Palestiniens à Gaza, et une augmentation de 1,5 % des importations et une augmentation de 54 % des exportations via le principal point de passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza par rapport à la moyenne mensuelle des deux premiers trimestres de 2022.